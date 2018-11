Janković na naslovnici brezplačnika, Virant ni smel podpreti Logarja

Manj kot teden dni je do lokalnih volitev. V Ljubljani najbolje kaže aktualnem županu Zoranu Jankoviću, ki se poteguje za svoj četrti mandat, in poslancu SDS Anžetu Logarju.

V samem finišu kampanje ima Janković veliko prednost pred Logarjem, kaže raziskava Ninamedie, ki mu napoveduje še četrto zmago v prvem krogu. Trenutnega župana bi volilo 56,1 odstotka anketirancev, medtem ko Logarja, skupnega kandidata desnice, podpira 18,4 odstotka vprašanih, skoraj petina pa jih je še vedno neodločenih, kaže anketa, ki jo je Ninamedia naredila za Dnevnik.

Oba najresnejša kandidata v tekmi za ljubljanskega župana sta se v zadnjem tednu odločila za še zadnji poskus ohranitve podpore na eni strani oz. naskok in podaljšanje kampanje v drugi krog na drugi strani.

Na naslovnici, ker so na Ljubljančane pomembno vplivali njegovi projekti

Foto: Bojan Puhek Janković se je pojavil na naslovnici brezplačne revije enega največjih podjetij za upravljanje in vzdrževanje nepremičnin SPL. Ta je v ponedeljek pristala v 50 tisoč nabiralnikih v Ljubljani. V SPL so odločitev za intervju brez neprijetnih vprašanj pojasnili s tem, da se lotevajo tem, ki zadevajo Ljubljančane.

"Vsebujejo tudi širše teme o zadevah, ki vplivajo na kakovost življenja in dela v tem mestu, na kar so pomembno vplivali tudi projekti aktualnega župana, ki jih je izpeljal v svojih treh mandatih," pojasnjujejo v SPL, ki je imel lani več kot 12 milijonov evrov prihodkov in 1,4 milijona evrov dobička.

Na vprašanja, kdo je dal pobudo za intervju in ali je župan postavljal kakšne pogoje, niso odgovorili.

Povabili so me k podpori @AnzeLog in brez oklevanja sem pristal. Mislim, da je dober kandidat in predvsem, da mora lopovski Janković oditi. Ampak kandidat (ali pa sistem okrog njega) ni dovolil, da bi se moje ime znašlo na spisku podpornikov. Kakšna mentaliteta 🙄 — Gregor Virant (@GregorVirant1) November 11, 2018

Virant želel podpreti Logarja, vendar so ga izbrisali

Najresnejši tekmec Jankovića Logar bo v zadnjem tednu zaostanek poskušal zmanjšati s pismom podpore, pod katerim je 63 podpisov javnih osebnosti, še pred tem pa ga je javno podprl tudi Manfred Weber, vodja Evropske ljudske stranke.

Med podpisniki pa se ni znašel Gregor Virant, nekdanji član SDS, ki je po izstopu ustanovil stranko Državljanska lista. Virant je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da so ga povabili k podpori Logarja in da je brez oklevanja privolil.

"Mislim, da je dober kandidat in predvsem, da mora lopovski Janković oditi. Ampak kandidat (ali pa sistem okrog njega) ni dovolil, da bi se moje ime znašlo na spisku podpornikov. Kakšna mentaliteta," je zapisal Virant.

Pod objavo je drugim uporabnikom odgovoril, da mu je žal, "ker sem že imel upanje, da lahko nova generacija v SDS pogleda širše", ter dodal, da "bi ga podprl navkljub dejstvu, da je v Janševi stranki. Mislil sem, da je sposoben preseči strankarske okvire. Kot kaže, sem se motil."

"Virant tako kot predsednika SDS in NSi ni iz Ljubljane"

Rado Pezdir je pojasnil, da so podpisani v skupnem pismu podpornikov le Ljubljančani in Ljubljančanke. Foto: STA Trditve Viranta je zavrnil prvopodpisani pod pismom podpore Rado Pezdir, ki pravi, da je podpornike iskal samo med Ljubljančani in Ljubljančankami in da Viranta nikoli ni prosil za podpis.

"Virant pač ni iz Ljubljane, ravno tako kot ni predsednik SDS, iz katere prihaja Logar, ali pa predsednik NSi, ki tudi podpira Logarja, pa tudi onadva nista podpisnika. Trditev, da kdo ne bi želel njegovega podpisa, ni resnična," je zadevo komentiral Pezdir. Dodal je, da ob Virantu ni nobenega drugega kandidata, ki bi bil pripravljen prispevati podpis, vendar ga ni na seznamu.

Logar: Nisem vplival na seznam podpornikov

Županski kandidat Logar je za Siol.net dejal, da je vesel vsake podpore, ki jo dobi, in da bo štel vsak glas. "Z Virantom nisem imel kontakta, kakor tudi nisem vplival na seznam podpornikov," je dejal Logar.

Virant na naša vprašanja do objave članka ni odgovoril.

