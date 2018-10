Lahko Logar Jankovića odpelje v drugi krog?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavna akterja volitev za ljubljanskega župana - Zoran Janković in Anže Logar

Glavna akterja volitev za ljubljanskega župana - Zoran Janković in Anže Logar Foto: STA

Zoran Janković je v prestolnici z Anžetom Logarjem dobil resnega konkurenta. Bi lahko po treh zanesljivih zmagah Jankovića tokrat videli podaljšek volitev in drugi krog? "Načeloma da, a se ta hip zdi malo verjeten," meni Aljaž Pengov Bitenc, urednik Radia KAOS. Politični analitik Luka Lisjak Gabrijelčič pa pričakuje drugi krog.

Čez dva dni poteče rok za vlaganje kandidatur za županske volitve. V prestolnici je po treh prepričljivih zmagah Zoran Janković tokrat s članom SDS Anžetom Logarjem dobil močnega protikandidata. Ta je na desnici dobil tudi podporo NSi in SLS.

Janković prestolnico vodi od leta 2006 in do zdaj za zmago ni potreboval drugega kroga.

"Logarjeva napoved je v trenutku postavila pod vprašaj samoumevno predpostavko, da bo Janković zmagal že v prvem krogu. V trenutku, ko ni več videti nepremagljiv, je precej verjetno, da se bodo v tekmo podala še druga znana imena," meni Luka Lisjak Gabrijelčič, politični analitik in raziskovalec na CEU v Budimpešti.

"Na začetku kampanje se zdi, da si lahko Janković škodi predvsem sam"

"Janković verjetno ne bo izpustil nobene priložnosti, da ne bi omenil Logarjevega strankarskega šefa Janše in zimzelene teme o šestdesetih milijonih evrov, ki jih je Janševa vlada odvzela Ljubljani," o dvoboju med Jankovićem in Logarjem meni Aljaž Pengov Bitenc. Za zdaj je svojo kandidaturo napovedalo šest kandidatov, po besedah Aljaža Pengova Bitenca, urednika Radia KAOS in blogerja, pa bodo v primerjavi z Jankovićem vsi v precej podrejenem položaju.

"Na začetku kampanje se zdi, da si lahko Janković škodi predvsem sam, če se bo obnašal, kot da ima zmago že zagotovljeno, ali pa s kakšno res nepremišljeno in nepopularno potezo, kjer bi se Logar lahko predstavljal kot žrtev," komentira Pengov Bitenc.

"Mobilizacija volivcev SDS je manjša na volitvah, na katerih ne kandidira Janša"

Na zadnjih treh volitvah je Janković po vrsti ugnal nekdanjega bankirja Franca Arharja, nekdanjo ministrico za zdravje Zofijo Mazej Kukovič in pred štirimi leti še nekdanjega direktorja Slovenske filharmonije Damjana Damjanoviča.

"Mobilizacija volivcev SDS je vselej manjša na vseh volitvah, na katerih ne kandidira Janša," je prepričan politični analitik Luka Lisjak Gabrijelčič. Zadnja dva sta imela tako kot Logar podporo največje opozicijske stranke SDS. Mazej Kukovičeva in Logar sta nastopila kot njihova kandidata, Damjanovič pa je bil sicer neodvisni kandidat, vendar s podporo SDS. Čeprav Logar velja za zmernega politika na desnici, pa je član stranke, ki ji del javnosti očita, da se vse bolj radikalizira. Je to lahko njegova težava v pohodu na županski stolček?

"Predvsem mu škoduje. Mobilizacija volivcev SDS je vselej manjša na vseh volitvah, na katerih ne kandidira Janša. V tem pogledu je povsem drugačna od nekaterih konkurentk na desnici, ki so močnejše na lokalnih ali evropskih volitvah kot pa na državnozborskih. To pomeni, da mu stranka sama ne more kaj dosti prinesti, njen imidž pa utegne odbiti marsikaterega volivca, ki bi sicer volil Logarja," je prepričan Lisjak.

Tudi Pengov Bitenc izpostavlja omejen bazen volivcev, ki ne prehajajo pogosto, z delno izjemo NSi. "Po drugi strani pa Janković verjetno ne bo izpustil nobene priložnosti, da ne bi omenil Logarjevega strankarskega šefa Janše in zimzelene teme o šestdesetih milijonih evrov, ki jih je Janševa vlada odvzela Ljubljani. Ta tema mu je, poleg razvojnih projektov v mestu, že večkrat prišla prav," dodaja Pengov Bitenc.

V Ljubljani od županskih volitev leta 2002 ni bilo drugega kroga. Foto: Miran Kambič (www.slovenia.info)

Drugi krog? Pengov Bitenc: Malo verjeten. Lisjak Gabrijeličič: Da.

Še najbližje drugemu krogu je bil Janković na zadnjih volitvah, ko je dobil nekaj več kot 57 odstotkov glasov. Ob tem je pomemben podatek, da je v osmih letih volilna udeležba v Ljubljani padla za 22 odstotkov. Bi lahko Logar letos po 16 letih odločanje o županu podaljšal v drugi krog?

"Načeloma da, a se ta hip zdi malo verjeten. Ga pa mesec dni pred volitvami ni mogoče povsem izključiti. Bolj kot Logarjev domet, ki glede na dozdajšnje rezultate kandidatov SDS in NSi ne presega 25 odstotkov, je vprašanje, koliko odstotkov bodo Jankoviću odvzeli kandidati sredine in levice," je prepričan Pengov Bitenc.

Na drugi strani Lisjak Gabrijelčič pričakuje drugi krog.

Pričakujemo lahko umazano kampanjo

Na zadnjih županskih volitvah v Ljubljani je SDS podprla Damjana Damjanoviča. Logar je ob napovedi svoje kandidature napovedal izboljšanje javnega prometa in prometne problematike ter zdravstva na primarni ravni. Pengov Bitenc trdi, da ta hip v Ljubljani ni nobena tema tako močna, da bi določala kampanjo, kot jo je leta 2006 vprašanje gradnje stadiona.

"Pričakujemo lahko torej, da bo skozi kampanjo Logar bolj napadal Jankovićevo vodenje mestne občine ter skušal poudarjati sodne postopke proti Jankoviću," meni Pengov Bitenc.

"Veliko bolj zanimivo, a tudi bolj umazano, kot smo jih bili v Ljubljani vajeni do zdaj," pa o tem, kakšno kampanjo lahko pričakujemo, meni Lisjak Gabrijelčič.