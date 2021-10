Nova smrt planinca: padca v globino ni preživel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 13.11 je iz Ogradov proti planini Jezerci v Stari Fužini v občini Bohinj v globino omahnil planinec, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

"Aktivirani so bili gorski reševalci GRS Bohinj. Planinec padca ni preživel. V dolino ga je prepeljala posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z združeno ekipo HNMP-GRS na Brniku in dežurnim letalcem reševalcem GRS," so še zapisali o dogodku.