Paznika napadel, ker mu je želel vzeti računalnik

V zaporu na Dobu sta se v četrtek zgodila dva napada na pravosodne policiste. Prvi napad se je zgodil, ko je paznik poskušal obsojencu odvzeti računalnik, drug napad pa, ko je drugi obsojenec še enega pravosodnega policista napadel z odrivanjem vrat in uporabo vilic. Omenjena obsojenca so v zaporu obvladali s pomočjo prisilnih sredstev, več informacij o napadu na dva paznika pa bo znanih ob 12.30. Izjavo za javnost bomo v živo prenašali na Siol.net.

Izjavo za medije o četrtkovem napadu na pravosodnega policista v zaporu na Dobu bo dala vodja zavoda Lidija Pezdir Ristič. Kot so sporočili iz uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, se je v prvem primeru napad na paznika zgodil, ko je ta obsojenemu poskušal odvzeti računalnik.

Nasilna obsojenca obvladali s pomočjo prisilnih sredstev

V drugem primeru je obsojenec v sobi pravosodnega policista napadel z odrivanjem vrat in ga poskusil napasti z uporabo vilic. Oba obsojenca, ki sta napadla paznika, so nato obvladali s pomočjo prisilnih sredstev in ju namestili v posebni prostor. Pravosodni policist, ki je bil udeležen v prvem napadu, je danes prisoten na delu, drugi, ki je v napadu utrpel lažje poškodbe, je na bolniškem dopustu.

V slovenskih zaporih v zadnjih štirih letih ne opažajo naraščanja napadov na paznike Foto: Matej Povše

Statistika ne kaže naraščanja napadov na pravosodne policiste

V slovenskih zaporih v zadnjih letih sicer ne opažajo naraščanja napadov na paznike. Leta 2015 so tako zabeležili 13 napadov in 14 poskusov napadov, leto kasneje 23 napadov in sedem poskusov, predlani 23 napadov in osem poskusov, lani pa 12 napadov in šest poskusov napadov.

Na Dobu januarja letos že napad na paznika

V nobenem primeru napad ni povzročil hujše poškodbe paznika, v nekaj primerih pa je šlo za lažje poškodbe, ki so jih utrpeli pravosodni policisti. Spomnimo, da se je poleg četrtkovih dogodkov na Dobu januarja letos zgodil še en napad na pravosodnega policista.