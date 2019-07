V zaporu na Dobu dva napada na paznike

Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so potrdili, da sta se v sredo v zaporu na Dobu zgodila dva napada na pravosodne policiste. Policist, ki ga je zapornik napadel celo z vilicami, je lažje poškodovan in danes bolniško odsoten.

Kot so sporočili z uprave, so izredna dogodka, ki sta se zgodila v torek, naznanili policiji kot sum storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo.

V prvem primeru je do napada prišlo v postopku odvzema računalnika obsojencu. V drugem primeru pa je obsojenec pravosodnega policista napadel "z odrivanjem vrat in ga poskusil napasti z uporabo vilic", so zapisali v upravi. Podrobnosti obeh dogodkov še proučujejo, so pa dodali, da so obsojenca obvladali s pomočjo prisilnih sredstev in namestili v poseben prostor.

"Pravosodni policist, udeležen v prvem izrednem dogodku, je danes prisoten na delu, drugi pravosodni policist pa je trenutno na bolniškem dopustu. Po prvih informacijah je v napadu dobil lažje poškodbe," so navedli v sporočilu za javnost.

Po neuradnih informacijah portala 24ur.com eden izmed obsojencev prestaja 12-letno zaporno kazen zaradi umora svojega očima, med napadom pa naj bi bil pod vplivom drog.

Lani 12 napadov

Ob tem so na upravi spomnili še na januarski napad na pravosodnega policista. Samo Tadin, ki je bil obsojen na 30-letno zaporno kazen zaradi umora in poskusa umora policistov na Ižanski cesti leta 2015, je na Dobu z nožem jedilnega pribora napadel pravosodnega policista in mu v hrbet zadal dve rani. Tudi njega naj bi razjezilo, ker so mu začasno vzeli računalnik, saj so zaznali, da uporablja modem za brezžično povezavo na internet, ki v zaprtem delu zavoda ni dovoljen.

Ta napad je skupaj s pobegom dveh pripornikov iz koprskega zapora razgalil in še dodatno zaostril slabe odnose med vodstvi uprave in sindikatov, zaradi česar se je z vrha Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij moral posloviti tedanji direktor Jože Podržaj. Kot v. d. direktorja ga je nadomestil dotedanji direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob Bojan Majcen, ki mu je vlada nedavno mandat podaljšala še za največ pol leta.

Na upravi so sicer podali še nekaj statističnih podatkov o napadih na zaposlene v slovenskih zaporih za zadnja štiri leta. Lani jih je bilo 12, v letih prej pa tudi po 23.