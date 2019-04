Rešitev za koprski zapor: pravosodne policiste bodo iskali med vojaki #video

V zadnjih nekaj mesecih so iz koprskega zapora zaradi izgorelosti in nizkih plač odšli še trije pravosodni policisti. Pomanjkanje v svojih vrstah krijejo z nadurami. Številnim ni uspelo izkoristiti niti lanskega dopusta. Rešitev politika vidi v vojakih, ki bi po dopolnjenem 45. letu lahko odšli v njihove vrste. A tudi to se ne more zgoditi čez noč.

Na razpis se ni prijavil nihče

Foto: Bojan Puhek Na januarski razpis za tri prosta delovna mesta pravosodnega policista v koprskem zaporu se ni prijavil nihče. Celo na razpisu za inštruktorja traktorista, ki bo delal z zaporniki, so v upravi zaporov lažje dobili delavca. Tudi na zadnji razpis za osem delovnih mest so dobili v roke le dve prijavi, je priznal Bojan Majcen, vršilec dolžnosti generalnega direktorja URSIKS.

Razpis bodo ponovili, a je vprašanje, ali se bo na klic v novo službo še kdo prijavil, je potarnal Frančišek Verk iz vrst sindikata državnih organov Slovenije.

"Predvsem zato, ker je na Primorskem veliko lažje dobiti službe kot kjerkoli drugje v Sloveniji, po drugi strani pa je tudi ta služba slabo plačana glede na to, da kandidati za pravosodne policiste dobijo res revščino, siromaštvo v tej zajamčeni plači," je za Planet pojasnil Verk.

Prenizka plača

Vsaj leto dni za delo z morilci, roparji in posiljevalci plača znaša 573 evrov neto. Nato plača zraste za okoli dva stotaka. In za to jim je kljub pobegu dveh pripornikov po ogledu razmer v koprskem zaporu čestitala celo pravosodna ministrica.

Pravosodna ministrica Andreja Katič je pojasnila, da je v Kopru skoraj 35-odstotni primanjkljaj pravosodnih policistov. "In potrebnega je veliko zelo inovativnega sodelovanja, kjer marsikdo opravlja več nalog, zato da lahko tudi izvršuje svoje naloge."

To jo je vzpodbudilo, da je tudi sama začela iskati inovativne rešitve težave. Vojaki, ki bi izrazili zanimanje za prehod med pravosodne policiste ali nadzornike državne meje, bi se za to delo začeli pripravljati že v času, ko bi nosili zeleno maskirno uniformo.

Bodo med policijske vrste prišli vojaki?

Samo v prihodnjih treh letih se bo pogodba iztekla 178 vojakom, saj bodo dopolnili starostno omejitev 45 let. In zanimanje za prestop naj bi jih nekaj že izrazilo.

Verk je dejal, da naj bi jih bila v letošnjem letu desetina, v prihodnjih letih pa več. Vojakov je torej dovolj, da bi nadomestili vseh trenutno manjkajočih 138 paznikov. A kot vedno pri nas ni tako preprosto. "Nadaljuje se usklajevanje med ministrstvom za javno upravo, obrambo in pravosodnim ministrstvom. Pri tem je namreč treba pripraviti sistemske spremembe v zakonodaji, da bo ta prehod mogoč."

Zainteresirani vojaki bodo v zaporih verjetno pristali šele prihodnje leto. Pa še to ne vsi, saj delo z ljudmi zahteva precej empatije in sočutja, je opozoril Majcen.