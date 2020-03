Na biotehniški fakulteti razneslo epruveto z vodikovim peroksidom

Kot so danes sporočili s fakultete, so o dogodku takoj obvestili reševalce in gasilce, ki so oskrbeli študente in obe vodji vaj ter jih prepeljali na urgenco v ljubljanski univerzitetni klinični center. Dve študentki in asistentka, ki je vodila vaje, so bile poškodovane po obrazu, štirje študenti pa po rokah. Poškodbe po poročanju STA k sreči niso bile hude.

Dve uri po pregledu so se vsi vrnili na fakulteto, po besedah vseh resnih poškodb ali posledic ni bilo. Vsi prisotni na vajah pa so se močno prestrašili. Dogodek so popisali in si ogledali policisti in kriminalisti ter odnesli pisna navodila za vaje, so po poročanju STA še sporočili s fakultete.