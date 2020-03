Na Soriški planini se je smrtno ponesrečil smučar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škofjeloški policisti so v sredo obravnavali smrtno nesrečo smučarja na smučišču Soriška planina. Okoliščine kažejo, da se je smučarju pred trčenjem v zaščitno blazino, ki je nameščena na drevesu, odpela smučka. Po trku je nezavesten obležal na smučišču in kljub takojšnji prvi pomoči umrl na kraju nesreče, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, se je nesreča zgodila nekaj čez 11. uro na smučišču Soriška planina. Smučar se je zaletel v drevo in kljub takojšnji pomoči reševalcev s smučišča, prvih posredovalcev prostovoljnega gasilskega društva Sorica, reševalcev nujne medicinske pomoči Škofja Loka in helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika umrl na kraju dogodka.

Druga smrtna žrtev na gorenjskih smučiščih letos

Gre za drugo smrtno žrtev letos na gorenjskih smučiščih. Prva smrtna žrtev je bil deskar, ki se je poškodoval 31. januarja in je umrl v zdravstveni ustanovi. V letošnji smučarski sezoni so sicer gorenjski policisti obravnavali 32 smučarskih nesreč in v 12 primerih je bil podan sum na težje poškodbe, poroča STA.

V večini nesreč so bili smučarji udeleženi sami. Najpogostejši razlog za nesreče je bilo precenjevanje sposobnosti in razmer na smučišču, je za STA pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Bojan Kos.