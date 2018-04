To so vrtnine, ki jih sadimo aprila

Po setvenem koledarju, ki je sestavljen iz spremljanja splošne vremenske napovedi in stanja zemlje, aprila stopamo v optimalno obdobje setve listnatih rastlin, pridelkov s plodovi in podzemnih pridelkov. Preberite si, za katere vaše vrtnine je začetek aprila odličen čas za ponovno pridelavo.

Foto: Pixabay

Listnate rastline

V listnate rastline uvrščamo vse tiste rastline, ki oblikujejo svoje plodove v obliki listov. Med te spadajo cvetača, koleraba, peteršilj in druga tovrstna zelišča, radič, solata, špinača in kapusnice.

Pridelki s plodovi

Sem vključujemo vse rastline, ki jih vzgajamo zaradi užitnega ploda. Med te spadajo paradižnik, bučke, paprika, koruza, leča, fižol, grah, kumarice, jagode, sadno drevje in jagodičevje.

Podzemni pridelki

V to kategorijo štejemo vse tiste rastline, ki razvijejo svoj plod v koreninskem delu, kot so repa, rdeča pesa, korenje, krompir, česen in čebula.

Foto: Pixabay