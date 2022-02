Nova Samsungova Ultra: videti je kot Note, a boljše vidi v temi

Tako kot vsako leto Samsung februarja predstavlja novo generacijo svojih premijskih pametnih telefonov Samsung Galaxy S.

Poimenovanje posameznih članov znotraj iste generacije se je z leti sicer nekoliko spremenilo, a so letos, tako kot lani, v novi družini trije člani: "navadni" S22, S22 Plus in S22 Ultra.

Pametni telefon Samsung Galaxy S22 Ultra po svoji zasnovi bolj spominja na phablete Note kot na predhodne telefone serije Galaxy S. Foto: Ana Kovač

Zdaj ni več dvomov in negotovosti

Najbolj nas zanima najzmogljivejši med njimi, Samsung Galaxy S22 Ultra, ki je letos dokončno nakazal nekaj, kar smo že dolgo ugibali (čeprav je to Samsung dolgo časa odklanjal ali vsaj skrival): samostojne serije Note, to smo praviloma spoznavali vsako leto avgusta, očitno ne bo več. Kupcev, ki so pripravljeni plačati tako visoko ceno za še tako odličen telefon, je najbrž vendarle premalo za vzdrževanje kar dveh serij premijskih pametnih telefonov istega proizvajalca.

Marsikaj je bilo jasno že avgusta lani, ko smo prvič pogrešali novo serijo Note, zdaj pa je več kot očitno: privržencem "notov", ki iščejo osvežitev ali nadgradnjo, Samsung zdaj poleg pregibnega telefona serije Fold ponuja nadgrajen in po "notu" prirejen Samsung Galaxy S22 Ultra, ki že po svoji obliki in podobi močno spominja na model Note.

Video: Samsung Galaxy S22 Ultra je najzmogljivejši član družine treh novih premijskih pametnih telefonov serije Galaxy S22.

Letošnja Ultra ima pisalo S Pen

Samsung Galaxy S22 Ultra namreč že ima pisalo S Pen, nekoč neločljivi in izključevalni spremljevalec serije Note (pregibni telefon Samsung Galaxy Z Fold3 to pisalo sicer podpira, a ga je treba kupiti posebej, saj ni vključen v osnovni paket). Vsekakor je dobrodošlo, da dodatek pisala ni povišal cene nove ultre, saj je ta primerljiva ceni predhodnika S21 Ultra ob njegovi predstavitvi, četudi ni imel tega pisala.

Če smo natančni, moramo spomniti, da je že lanski Samsung Galaxy S21 Ultra zagotavljal podporo za pisalo S Pen (tudi to je letos doživelo kar nekaj nadgradenj, predvsem občutno zmanjšanje latence, kar prevedeno v preprosti jezik pomeni večjo odzivnost), a je šele S22 Ultra predvidel svoje mesto za priloženi S Pen tako, kot smo bili navajeni pri notih.

Zaslonu in preostalim dobrotam nove "ultre" bomo več pozornosti namenili v daljšem preizkusu predvidoma po začetku njene prodaje, ta se bo v Sloveniji in drugod po Evropi začela 25. februarja. Foto: Ana Kovač

Na kamerah se bije boj za prestiž pametnih telefonov

Nova Samsungova "ultra" prinaša še lep seznam novosti, a ker smo za tokratni res hitri preizkus imeli praktično samo en dan časa (načrtujemo daljši in temeljitejši pregled čez nekaj tednov, ko bomo napravo lahko preizkušali en teden in ne samo en dan), smo pozornost usmerili samo na eno od ključnih novosti, ki jih je Samsung izpostavil ob predstavitvi. Južnokorejski tehnološki velikan se je pri pametnem telefonu Samsung Galaxy S22 Ultra lotil področja, kjer je konkurenca premijskih telefonov drugih proizvajalcev zelo močna: fotografija in video, zlasti pri nizki osvetlitvi, kot je v nočnem času.

Pripadajoče letošnje standarde s tega področja so postavili Huawei s telefoni nova 9 in serijo P50 Pro, Applove "trinajstice" in Xiaomijev nedavni paradni konj Xiaomi 11T Pro. Samsung je, kot so povedali, nadgradnje pri nočni fotografiji, ki smo jih preizkusili pri Ultri, vpeljal tudi pri preostalih dveh članih družine Galaxy S22.

Podrobnosti programskega vmesnika fotoaparata pametnega telefona Samsung Galaxy S22 Ultra Foto: Ana Kovač

Podrobnosti tudi v temi

Specifikacije kamer (in njihovih tipal) na zadnji strani pametnega telefona Samsung Galaxy S22 Ultra so praktično enake kot pri lanski ultri, a ima letošnja izboljšano programje za zajem in obdelavo nočnih fotografij, ki, zatrjujejo pri Samsungu, zajame štirikrat več podatkov. To in drugo novost za boljše nočne fotografije so združili v imenu Nightography (skovanka od Night Photography, nočna fotografija)

S tem naj bi izboljšali tudi upodabljanje podrobnosti – presodite sami na podlagi naslednjih fotografij, ki so posnete brez stativa (zahvala gre optični stabilizaciji) z nočnim načinom snemanja in brez kakršnihkoli naknadnih sprememb.

Nedeljski (pred)večer ob Ljubljanici, kot ga je - brez stativa ali naknadne obdelave - ujel nočni način fotografiranja na pametnem telefonu Samsung Galaxy S22 Ultra. Foto: Srdjan Cvjetović

Močno tipalo in združevanje pik

Izboljšav pri nočnih fotografijah niso dosegali z umetno inteligenco, ki velikokrat sicer popravi nočne fotografije, a včasih celo malo preveč, temveč s tehnologijo, ki združuje združevanje pik(slov) in visoko ločljivost glavnega tipala.

Tudi optična stabilizacija poskrbi, da se pri nočnih fotografijah ne opazi, da so bile posnete brez stativa. Foto: Srdjan Cvjetović

Prednosti kamere, ki ostajata le uporabnikom ultre in ju S22 in S22 nimata, sta tipalo glavne kamere z višjo ločljivostjo 108 milijonov pik in večja optična povečava.

Samsung je izboljšave pri nočnem fotografiranju združil pod imenom "Nightography". Foto: Srdjan Cvjetović

Sklepna beseda sledi

Novemu Samsungu želimo nameniti več pozornosti in preizkusiti vse prednosti in novosti, ki jih napoveduje, zato končne sklepne besede ne bomo zapisali pred temeljitejšim preizkusom, ki ga načrtujemo po začetku njegove prodaje 25. februarja (predprodaja z ugodnostmi ob nakupu že poteka).

Tresoče se roke niso težava - zatišje pred nedeljsko večerno prometno konico na ljubljanski glavni železniški postaji. Foto: Srdjan Cvjetović

Predvsem nas bo zanimalo, ali S22 upravičuje svojo visoko ceno. Vsaj po enem merilu jo, kajti ni dražji od predhodnika S21 ob njegovem zagonu, čeprav v primerjavi z njim prinaša več izboljšav.