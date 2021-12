Huawei nova9: močan borec kljub vklenjenim rokam

Huawei nova9 je eden od redkih novih Huaweievih pametnih telefonov, ki niso na voljo le na Kitajskem, prišel je tudi v Evropo.

Derek Yu, predsednik Huaweievega oddelka za potrošniške naprave za srednjo in vzhodno Evropo, Skandinavijo in Kanado, je na evropski predstavitvi tega pametnega telefona na Dunaju 21. oktobra dejal, da so njegove največje prednosti dizajn, kamera in zaslon in da so glavna ciljna skupina tega telefona mladi ustvarjalci fotografskih vsebin.

Po kakšnem tednu preizkusa lahko njegovim besedam pritrdimo.

Najprej opravimo z bolečinami

Žal pa tudi model nova9 muči ista težava, za katero brez svoje želje in nadzora trpijo vsi Huaweievi telefoni zadnji dve leti: ameriške omejitve onemogočajo uporabo Googlovih storitev, programov in mobilnega okolja.

Res je, da obstajajo nekatere premostitve, ki z več ali manj uspeha prinašajo Google na nove Huaweieve telefone, a je to povezano z določenimi posegi, ki niso vedno in povsem neoporečni.

Video; prvi vtisi s pametnim telefonom Huawei nova9

Na srečo pa se nabor aplikacij tretjih razvijalcev v Huaweievi tržnici AppGallery nenehno krepi in počasi le približuje tistemu v Googlovi tržnici Play Store – a je pot še vedno dolga.

Uporaben je tudi iskalnik Petal Search, ki pomaga pri iskanju namestitvenih datotek na različnih koncih (previdno pri drugih virih!), a če ne morete brez Googlovih storitev (žal so od njih odvisni tudi nekateri programi tretjih razvijalcev), modelu nova9 ne bo uspelo, da bi vas prepričal.

Za zelo dobre fotografije ima velike zasluge Huaweieva programska oprema. Foto: Ana Kovač

2G, 3G in 4G

Ameriške omejitve so ravno tako razlog, da procesor pametnega telefona nova9 (osemjedrni Qualcomm Snapdragon 778G) ne podpira delovanja v mobilnih omrežjih pete generacije, a Huawei pospešeno razvija svoje zmogljivosti za proizvodnjo (naprednih) procesorjev in takrat te odvisnosti od ameriške tehnologije ne bo več (ali vsaj ne v takšnem obsegu).

"Američani nas hočejo uničiti," je nekoliko nenavadno čustveno ameriški odnos na Dunaju komentiral Yu. "Izzive bomo premagali, spet vam bomo zagotovili najboljšo izkušnjo, samo še malo časa potrebujemo," je odločno napovedal in se obenem vprašal: "Zakaj Applu nihče ne očita, da nima Googla?"

V zavojčku s telefonom Huawei nova9 je tudi 66-wattni polnilec, ki omogoča zelo hitro (žično) polnjenje. Foto: Ana Kovač

Živahne barve, močni kontrasti, visoka frekvenca …

Če vas prejšnji poglavji nista odvrnili od nadaljnjega branja in se lahko sprijaznite z omenjenimi omejitvami, je čas, da omenimo še druge dobre lastnosti tega novega telefona, katerega redna maloprodajna cena se giblje okrog 500 evrov (osnovna izvedba z osmimi gigabajti pomnilnika in 128 gigabajti skupnega shrambnega prostora je za las pod tem zneskom).

Pri Huaweievih telefonih smo že vajeni lepega in preglednega zaslonskega prikaza z živahnimi barvami in močnimi kontrasti in tudi ta ni izjema. Zaslon je razmeroma velik (6,57 palca, to je 16,7 centimetra), a je telefon še vedno tenek (manj kot osem milimetrov) in razmeroma lahek. Zaslonska slika se osveži do 120-krat v sekundi, a akumulator lepo obvladuje to energetsko obremenitev. Toliko lažje, ker telefon prilagodi osvežitev na 30 ali 60 hercev, kjer si to zaradi statičnosti prikaza lahko privošči.

Zaslonska slika se osveži do 120-krat v sekundi, a akumulator lepo obvladuje to energetsko obremenitev. Foto: Ana Kovač

Huawei Nova 9

Dimenzije: 160 x 73,7 x 7,77 milimetra

Masa: 175 gramov

Zaslon: OLED, premer 6,57 palca (16,7 centimetra), ločljivost FHD+ (2.340 x 1.080 pik), HDR 10, razmerje 19,5:9, 392 pik na palec, osveževanje slike do 120 hercev

Procesor: osemjedrni šestnanometrski Qualcomm Snapdragon 778G (4 x Cortex-A78@2,42 gigaherca + 4 x Cortex-A55@1,8 gigaherca

Operacijski sistem: uporabniški vmesnik EMUI 12 nad prostokodnim Androidom 11, uporabniška izkušnja zelo podobna Huaweievemu operacijskemu sistemu HarmonyOS

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shrambni prostor: 128 gigabajtov (tudi različica z 256 gigabajti)

Kamere zadaj: glavna kamera z ločljivostjo tipala 50 milijonov pik (f/1.9), ultraširoka z ločljivostjo tipala osem milijonov pik (f/2.2), globinska z ločljivostjo dva milijona pik (f/2.4), makro z ločljivostjo dva milijona pik (f/2.4), LED-bliskavica

Kamera spredaj: ločljivost tipala do 32 milijonov pik (f/2.0), širokokotna

Akumulator: litij-polimerski, zmogljivost 4.300 miliamperskih ur, hitro polnjenje SuperCharge s priloženim polnilnikom (66 wattov), povratno polnjenje (Reverse Wireless Charging), ne podpira brezžičnega polnjenja

Povezljivost: WiFi (2,4 in pet gigahercev, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO, WiFi Direct, Hotspot), Bluetooth 5.2 s podporo BLE, USB-C, NFC, čitalnik prstnih odtisov, lokacija (GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo), ni analognega vhoda za slušalke

Priporočena redna maloprodajna cena: 499 evrov (brez morebitnih ugodnosti pri mobilnih operaterjih ob vezavi naročniškega razmerja)

Če s prstom potegnemo od zgornjega roba zaslona navzdol, ne bomo dobili za Android običajnega izbirnika nastavitev, temveč vmesnik, ki olajša povezovanje pametnega telefona Huawei nova9 z drugimi napravami. Foto: Ana Kovač

Raje prstni odtis kot obraz

Pod zaslonom je čitalnik prstnih odtisov, ki svoje delo opravlja hitro in brezhibno. Na voljo je tudi varovanje z razpoznavo obraza, a je ta način manj varen kot z branjem prstnega odtisa. Zaslon je zelo odziven na dotik, kar dodatno pripomore k občutku zanesljivega delovanja.

Zaslon bo pa med uporabo le treba malce bolj paziti, ker ga ne varuje odporno steklo, kot je Gorilla Glass, in se je treba izogibati tekočinam in prahu, saj naprava nima deklarirane odpornosti proti njim. Telefon je sicer na oko lep, ravno pravšnja mera zaobljenih robov ta vtis še okrepi.

Pod zaslonom je čitalnik prstnih odtisov, ki svoje delo opravlja hitro in brezhibno. Foto: Ana Kovač

Kaj je drugače v primerjavi z najbližjim sorodnikom

Kamera, natančneje glavna kamera, je ravno tako ena od prednosti telefona Huawei nova9 pred zelo podobnim telefonom Honor 50. Podobnosti niso presenečenje, razvoj obeh telefonov je v večini potekal, še preden se je Honor (formalno) ločil od Huaweia. Da ta ločitev v resnici ni tako močna, kot je formalno videti, je na Dunaju potrdil tudi Yu, ta je na predstavitvi telefona Huawei nova9 večkrat povedal: "Honor je naš brat."

Trditev o prednosti kamere na telefonu Huawei nova9 velja, četudi ima glavna kamera telefona Honor 50 občutno večjo občutljivost tipala kot tista na telefonu – Huaweievo programje za obdelavo slike in vgrajena umetna inteligenca sta očitno na delu. Prednost telefona nova9 je tudi v nekaj deset evrov nižji priporočeni redni maloprodajni ceni, razlike pa so še v razpoložljivih barvah – kakšna je prednost telefona Honor 50 , pa preberite pri njegovi recenziji.

Spodnja stran pametnega telefona Huawei nova9 Foto: Ana Kovač

Od nič do sto v manj kot 45 minutah

Huaweia nova9 ni med najzmogljivejšimi telefoni, a bo za večino uporabnikov povsem dovolj hitro opravil vse, kar od telefona pričakujejo, tudi ko gre za večopravilnost. Akumulatorske moči, te je za 4.300 miliamperskih ur, mu ne zmanjka zlahka, a ko se to zgodi, bo čas do popolnega okrevanja kratek.

Priloženi polnilec namreč podpira zelo hitro polnjenje (66 wattov), kar pomeni, da bo akumulator napolnjen od nič do 100 odstotkov v manj kot tri četrt ure. Manj bodo navdušeni privrženci brezžičnega polnjenja, saj te funkcije na telefonu Huawei nova9 ne bodo mogli uporabiti.

Kamere na zadnji strani imajo značilno in v primerjavi z drugimi telefoni nenavadno razporeditev. Foto: Ana Kovač

Glavna kamera prepriča

V paketu kamer telefona Huawei nova9 izstopa odlična glavna kamera zadaj, preostale kamere pa ji ne sledijo. Da ne bo pomote, sploh niso slabe, a niso tako dobre kot glavna. Nočne fotografije bi bile zagotovo še boljše, če bi optika na telefonu podpirala optično stabilizacijo (OIS).

Kamere zadaj imajo nekoliko nenavadno postavitev, so pa ravno toliko nad površino, da naprava, položena na mizo s svojo zadnjo stranjo, ne leži povsem ravno (tako je zdaj že pri skoraj vseh telefonih).

Priročni izbirnik ob spodnjem robu zaslona Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

V razmerah, v kakršne so ameriške sankcije pahnile Huawei, je kitajskemu tehnološkemu velikanu težko ustvariti telefon, ki bi se enakovredno kosal z neizprosno konkurenco. Toda Huawei ni vrgel puške v koruzo in še naprej prepričuje s tistim, kar zna najbolje.

Enoglasne sodbe ni mogoče preprosto napisati. Že odsotnost Googla bo dovolj, da se telefonu nova9 kdo odpove (ali je to pravično, je lahko predmet razprave), a je Huawei nova9 vendarle dovolj dober in všečen telefon, ki bo za marsikoga lahko več kot dovolj za to, kar potrebuje.

Kaj nam je bilo všeč:

- zmogljiva glavna kamera,

- odličen velik in pregleden zaslon z osveževanjem 120 hercev,

- zelo hitro žično polnjenje.

Kaj nam ni bilo všeč:

- omejitve, ki jih Huaweievi pametni telefoni trpijo zaradi ameriških sankcij,

- ni deklarirane odpornosti proti vodi in prahu,

- ni podpore za brezžično polnjenje.