Huaweieva novost je – nova 9 (in še kaj)

Težko je plavati v razburkanem oceanu z zvezanimi rokami in nogami – a natanko to je prispodoba, kako Huawei poskuša preživeti v svetu pametnih telefonov, odkar mu je ameriška administracija takratnega predsednika Donalda Trumpa omejila dostop do pomembnih ameriških tehnologij.

Huawei je tako (med drugim) ostal brez dostopa do Googlovih mobilnih storitev, predvsem programske tržnice Play Store, ki zagotavlja varen in preprost dostop do aplikacij drugih razvijalcev, a tudi storitev, kot je Google Maps, ki je temelj za delovanje številnih drugih aplikacij.

Že res, da se je Huawei pospešeno lotil razvoja nadomestkov, a uporabniki po Evropi in marsikje drugod po svetu se preprosto niso bili pripravljeni odpovedati tistemu, na kar so se navadili in kar deluje.

Pri pametnem telefonu nova 9 Huawei poudarja predvsem nove tehnologije ter izboljšave na področju zajema slike in videa. Foto: Srdjan Cvjetović

Kot da to ne bi bilo dovolj, se je Huawei moral sprijazniti s tem, da v svoje telefone ne more vgrajevati podpore za omrežja 5G – ravno zdaj, ko je 5G skoraj pred polnim zamahom po vsem svetu.

Kljub tako nezavidljivemu izhodišču se Huawei, ki je bil pred uvedbo sankcij tik pred tem, da postane največji svetovni proizvajalec mobilnih telefonov, očitno nima namena vdati. Res je, nismo dočakali serij P50 ali Mate 50, a so danes na Dunaju (kjer so na glavni nakupovalni ulici v pešconi mestnega središča ravno dan prej odprli svojo lastno trgovino) predstavili novo serijo pametnih telefonov nova 9.

Vrnitev na velika vrata

Telefoni serije Huawei nova so bili predstavljeni leta 2016, a so v dobrih časih Huaweia nekako ostali v senci zmogljivejših serij P in Mate.

Zdaj se vrača kot nova 9, ki so ga na Kitajskem spoznali pred dobrim mesecem, v Evropo pa prihaja zdaj. Poleg nekaterih že znanih dobrot srednjega in višjega razreda, kot sta zaslon premera 16,7 centimetra (6,57 palca) s 120-herčno frekvenco osveževanja in hitro polnjenje Huawei SuperCharge z močjo 66 wattov (telefon se od praznega do polnega napolni v manj kot 40 minut), prinaša tudi nekaj inovacij, predvsem pri svojih kamerah.

Huaweieva tehnologija hitrega žičnega polnjenja omogoča, da bo popolnoma prazen akumulator telefona nova 9 napolnjen do vrha v manj kot 40 minutah. Foto: Srdjan Cvjetović

Veliko poudarkov namenili kameram

Ob predstavitvi so tako omenili barvni filter RYYB, sistem upravljanja barv za njihovo zvesto upodabljanje, in novo tehnologijo izboljšave fotografij, ki so jo poimenovali XD Fusion Engine.

Sicer pa sistem kamer Ultra Vision zajema glavno kamero z ločljivostjo 50 milijonov pik, ki tudi ob zelo pomanjkljivi svetlobi obljublja kakovostne fotografije in videoposnetke.

Tresenje rok naj ne bi pokvarilo posnetkov, za kar poskrbi tehnologija podkrepljene stabilizacije z uporabo umetne inteligence. Snemanje počasnih posnetkov, posnetkov z zamikom in z učinki je tudi v paketu.

Pametni mobilni telefon Huawei nova 9 Foto: Srdjan Cvjetović

Motivu se približa na štiri centimetre

V nasprotju z novo uro in slušalkami, za katere Huawei še ni naznanil datuma začetka prodaje, so pametni telefon Huawei nova 9 z dnevom predstavitve začeli že ponujati v predprodaji. Foto: Srdjan Cvjetović Tu so še kamera z ultraširokim kotom in ločljivostjo osem milijonov pik ter globinska in bližinska kamera z ločljivostjo dva milijona pik. Preizkusili bomo, kako se obnese fotografiranje, ko se motivu približamo na samo štiri centimetre – pri Huaweiu pravijo, da gre brez težav.

Na sprednji strani pa je še kamera s tipalom 1/2,8 in ločljivostjo 32 milijonov pik, ki uporablja algoritem Super Night Selfie za portrete brez šuma v nočnem času.

Še cena: za osnovno konfiguracijo pomnilnika in shrambnega prostora je priporočena redna maloprodajna cena 499 evrov.

Nove ure prihajajo brez ovir

Če je pri pametnih telefonih Huawei v izjemno zapletenem štartnem položaju, pa to vsekakor ne velja za njihove pametne ure, ki se vendarle vse od izhodišča enakopravno kosajo s svojimi tekmeci.

Skoraj istočasno z evropsko predstavitvijo novega telefona Huawei nova 9 je v najožjem mestnem središču avstrijske prestolnice prenovljena Huaweieva trgovina zaživela na novi, prestižnejši lokaciji. Foto: Srdjan Cvjetović

Tako smo na današnji predstavitvi spoznali tudi pametno uro Huawei Watch GT 3 v standardnih velikostih 42 in 46 milimetrov.

Ne, ni šminka, videz vara

Slušalke Huawei FreeBuds pa so dobile posebno različico Lipstick, njihovo ohišje iz nerjavečega jekla z bleščečo površino je podobno ličilu za ustnice, ušesna čepka pa sta tematsko skladno v živordeči barvi.

Ponašajo se z vsemi lastnostmi slušalk FreeBuds, med drugim dvojno povezljivostjo za preklapljanje med povezanimi napravami ter povezovanje z mobilnimi napravami, na katerih teče operacijski sistem Android ali operacijski sistem iOS.