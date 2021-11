Honor 50 je prvi pametni telefon te znamke, ki v Evropo prihaja po spremembi lastništva družbe Honor. Cena za pridobitev ponovnega dostopa do Googlovih storitev in mobilnega okolja je bila (formalno) slovo od nekdanjega lastnika Huaweia – toda ali je ta ločitev res že dokončna?

Če ste vsaj enkrat že od daleč videli Huaweiev najnovejši pametni telefon nova9, ki smo ga na naši celini uradno spoznali prejšnji mesec, boste ob prvem pogledu na Honor 50 gotovo pomislili, da gre za isti model.

Tega si ne očitati, razvoj telefonov traja več let, Honor pa je bil del Huaweia (sprva kot njegova mladostna in/ali nizkocenovna znamka) do lani, kar pomeni, da je velik del razvoja obeh potekal pod isto streho.

Utrinki enotedenskega preizkusa pametnega telefona Honor 50

Politika je narekovala ločitev

Ko pa je Huawei zaradi ameriško-kitajskega merjenja mišic ostal brez dostopa do Googlovih programov in mobilnega okolja, je sprejel težko odločitev, ki je Honorju omogočila ponovni dostop do teh uporabnikom pomembnih dobrot androidnega pametnega telefona: prodali so ga.

Honor se je tako (vsaj formalno) oddaljil od Huaweia, njihov nov lastnik je konzorcij kitajskih podjetij in ustanov. Honor 50 pa je prvi pametni telefon, ki prihaja na trge zunaj Kitajske, odkar sta se Huawei in Honor ločila.

Programski vmesnik za fotografiranje na pametnem telefonu Honor 50 Foto: Ana Kovač

V čem se dvojajčna dvojčka razlikujeta

Prejšnji odstavek nakazuje največjo razliko med telefonoma Honor 50 in Huawei nova9: prvi ima vse Googlove programe in mobilne storitve, drugi ne. Iz istega razloga podpira Honor 50 tudi delovanje v mobilnih omrežjih pete generacije (5G), nova9 pa se ustavi pri četrti generaciji (4G).

Honor 50 je tudi nekaj evrskih desetakov dražji od Huaweievega telefona nova9, njegova prodaja pri nekaterih slovenskih telekomunikacijskih operaterjih pa bo še počakala mesec ali dva, natančneje do takrat, ko bodo s kakšno od naslednjih programskih nadgradenj poskrbeli za podporo nekaterim naprednejšim storitvam omrežja, smo izvedeli neuradno.

Zaobljeni zaslon OLED, ki svojo sliko zna osvežiti tudi 120-krat v sekundi, odlično izkorišča praktično vso sprednjo stran telefona. Foto: Ana Kovač

Oblika in zaslon

Honor 50 ima elegantno obliko in prestižen videz, če odmislimo njegovo plastično ohišje. Naš preizkušanec je bil uradno v smaragdno zeleni barvi, a se nam je pod določenimi koti njegova sijajna zadnja stran, ki na srečo ni pretirano nabirala prstnih odtisov, zdela bolj siva.

Njej nasproti je zaobljeni zaslon OLED, ki svojo sliko zna osvežiti tudi 120-krat v sekundi in odlično izkorišča praktično vso sprednjo stran telefona. Debelina telefona je manj kot osem milimetrov, zato ne ustvarja vtisa pretirane zajetnosti.

Pod zaslonom premera 16,7 centimetra (6,57 palca) je skrit čitalnik prstnih odtisov, ki svoje delo opravlja hitro in z odliko. Foto: Ana Kovač

Brezhibna biometrika prstnih odtisov

Pod zaslonom premera 16,7 centimetra (6,57 palca) je skrit čitalnik prstnih odtisov, ki svoje delo opravlja hitro in z odliko. Od biometrike je na voljo tudi manj varno razpoznavanje obraza, ki temelji na sprednji kameri, njo pa vidimo kot luknjico pri vrhu zaslona na sredini njegove širine.

Ljubitelji tradicionalnih slušalk se bodo morali tudi pri tem telefonu sprijazniti, da ni analognega 3,5-milimetrskega vhoda za slušalke, kar je pravzaprav zdaj res že postal standard. Najpreprostejša rešitev je kakopak ustrezni adapter do vhoda USB-C na spodnji strani telefona.

Debelina telefona je manj kot osem milimetrov, zato ne ustvarja vtisa pretirane zajetnosti. Foto: Ana Kovač

Procesor ni najmočnejši, a tega praktično nismo zaznali

Srce pametnega telefona Honor 50 je procesor Snapdragon 778G. Ta sicer ni premijski procesor, temveč nekje v zgornjem srednjem razredu, a vendarle dovolj močan, da smo s pametnim telefonom Honor 50 običajna opravila (s procesorsko zahtevnimi igrami se nismo ukvarjali) opravili brez zapletov in zakasnitev.

Glede povezljivosti zagotavlja Honor 50 vse najnovejše: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 in seveda tudi NFC za brezstične povezave in opravila.

Plus za glavno kamero

Na zadnji strani je četverček kamer, ki prebuja mešane občutke. Razporejene so v dveh krogih, ki segata nad površino zadnje strani, zato telefon ne sede lepo, če ga z zadnjo stranjo položimo na mizo. Glavna kamera, ki si je priborila svoje samostojno mesto, se ponaša s tipalom ločljivosti 108 milijonov pik, ki zna dobro zajeti svetlobo, tudi kadar je te na voljo malo.

To se lepo vidi pri nočnih posnetkih ali v temnih prostorih, kjer je zaželeno uporabiti poseben nočni način in se ne prepustiti zgolj privzetemu načinu. Pri pomanjkljivi svetlobi bi bili rezultati gotovo še boljši, če bi imel Honor 50 optično stabilizacijo slike.

Glavna kamera pametnega telefona Honor 50 se ponaša s tipalom ločljivosti 108 milijonov pik, ki zna dobro zajeti svetlobo, tudi kadar je te na voljo malo. Foto: Ana Kovač

Mlačne dodatne kamere zadaj

A če glavna kamera (f/1.9) pogosto izvabi nasmeh na obraze svojih uporabnikov, preostale tri kamere – ultraširoka z ločljivostjo osem milijonov pik (f/2.2) ter makro kamera s fiksnim žariščem in senzorjem globine, vsak z ločljivostjo dva milijona pik (f/2.4) – so bolj kot ne zgolj povprečne.

Zelo lepo pa te tri kamere, ki si delijo isto "grbo" pod glavno kamero, pridejo do izraza pri različnih načinih snemanja videoposnetka, predvsem takrat, ko se hkrati snema slika v sliki z različnima kamerama. Ta pristop sicer ni nekaj novega, a je Honor poskrbel za vmesnik, s katerim je to izražanje ustvarjalnosti res preprosto (skoraj identičen je ta vmesnik tudi na Huaweievem telefonu nova9). Žal pa rezultati takšnega načina niso vedno navdušujoči, ker ločljivost pomožnih kamer ne dohaja ločljivosti glavne kamere.

Naš preizkušanec je bil uradno v smaragdno zeleni barvi, a se nam je pod določenimi koti njegova sijajna zadnja stran, ki na srečo ni pretirano nabirala prstnih odtisov, zdela bolj siva. Foto: Ana Kovač

Omenimo še kamero spredaj z ločljivostjo 32 milijonov pik (f/2.2), ki se dobro obnese predvsem v primerno osvetljenem okolju.

Akumulator in polnjenje

Sladko-kisli občutki so tudi pri polnjenju akumulatorja, ki s svojo zmogljivostjo 4.300 miliamperskih ur ob zmerno intenzivni uporabi brez težav vztraja dan in pol ali včasih tudi dva – celo z najhitrejšim osveževanjem zaslona, ki je eden od največjih porabnikov energije.

Honor 50 namreč podpira zelo hitro 66-wattno polnjenje prek priloženega polnilca, ki popolnoma prazen telefon napolni do polovice v približno 20 minutah, po še približno pol ure pa kar do vrha.

Polnjenje akumulatorja pametnega telefona Honor 50 je s priloženim polnilcem zelo hitro, brezžičnega polnjenja pa Honor 50 žal ne podpira. Foto: Ana Kovač

Žal pa (tudi) ta telefon ne podpira zelo praktičnega, četudi počasnejšega, brezžičnega polnjenja. Malo v bran pa pripišemo, da to vsekakor ni prvi pametni telefon srednjega razreda, ki si prizadeva za čim hitrejše ožičeno polnjenje, a obenem ne omogoča brezžičnega polnjenja.

Programje

Na pametnem telefonu Honor 50 je nameščena enajsta različica operacijskega sistema Android, čez njo pa Honorjev uporabniški vmesnik MagicUI 4.2, ki je še vedno zelo podoben Huaweievemu uporabniškemu vmesniku.

Po ločitvi od Huaweia za Honor prepoved uporabe Googlovih programov in storitev ne velja več. Foto: Ana Kovač

Zdaj, ko je Honor neodvisen od Huaweia, ima spet poln in neoviran dostop do Googlovega mobilnega okolja in programov, predvsem programske tržnice Play Store, kar je ena od dveh najpomembnejših prednosti (druga je 5G) glede na dvojajčnega dvojčka Huawei nova9.

Sklepna beseda

Honor 50 je zelo zanimiva obogatitev ponudbe srednjega razreda pametnih telefonov. Za svojo ceno (priporočena redna maloprodajna cena v Sloveniji za izvedbo s šestimi gigabajti delovnega pomnilnika in 128 gigabajti shrambe je 529 evrov, dodatnih 70 evrov pa priskrbi še dva gigabajta pomnilnika in podvojen shrambni prostor) ponuja lep nabor zanesljivo delujočih funkcij.

Na spodnji strani telefona boste zaman iskali analogni (3,5-milimetrski) vhod za slušalke. Foto: Ana Kovač

Vsega pa seveda nima, kar lahko razumemo glede na to, da nekaj mora ostati tudi za dražje premijske telefone. A pozor: izogibajte se vode na daleč, ker Honor 50 nima nobene deklarirane odpornosti na vodo in prah, in zavedajte se, da shrambnega prostora ni mogoče nadgraditi, ker ne podpira zunanjih pomnilniških kartic.

Čeprav mu nimamo za očitati česa zelo resnega, ravno tako ne moremo najti ničesar, kar bi ga močno ločilo od ostre konkurence v tem cenovnem razredu. Ne tega razumeti narobe, za svojo ceno je Honor 50 vendarle dobra izbira, saj mu dobrih lastnosti ne manjka.

Kaj nam je bilo všeč:

- zaobljen svetel zaslon OLED s podporo 120-herčne osvežitve,

- hitro polnjenje s priloženim polnilcem,

- elegantna oblika,

- zmogljiva glavna kamera.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ne omogoča brezžičnega polnjenja,

- ni deklarirane odpornosti na vodo in prah.