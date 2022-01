Huawei P50 Pro: novi vrhunci mobilne fotografije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Huaweieva serija pametnih telefonov P tudi z najnovejšo generacijo prinaša to, česar smo od nje najbolj vajeni: velike premike in napredek v mobilni fotografiji – a tudi še marsikaj drugega.

Serija Huaweievih pametnih telefonov P50 prihaja k nam v zelo nehvaležnem času ne le zato, ker se Huaweiu (še) ni uspelo otresti ameriških sankcij, ki mu (med drugim) onemogočajo dostop do čipov s podporo za delovanje v mobilnih omrežjih pete generacije (5G) in Googlovega mobilnega okolja z njegovimi storitvami in aplikacijami (predvsem programsko tržnico Play Store).

Spodnja stran pametnega telefona Huawei P50 Pro Foto: Ana Kovač

Zdaj smo namreč v obdobju, ko Huawei deli usodo z vsemi drugimi proizvajalci visokotehnološke opreme, ki se bojujejo proti velikim motnjam v dobavnih verigah procesorskih čipov.

Sprednja stran pametnega telefona Huawei P50 Pro Foto: Ana Kovač

Prvih deset let

Zaradi vseh teh težav prihaja serija P50 v naš del sveta skoraj dve leti po predhodni seriji P40. Na Kitajskem jo sicer imajo že od sredine lanskega poletja, a je tudi to pozneje, kot smo pričakovali. Je pa januar 2022 vendarle pomemben mejnik za Huawei, saj so ravno pred desetimi leti predstavili prve telefone serije P, Huawei Ascend P1 in P1s.

Tudi tokrat, če sodimo po njenem najzmogljivejšem predstavniku P50 Pro, je serija P50 kot najnovejša v zaporedju "p-jev" ohranila poudarek predvsem na vedno boljših kamerah ter na fotografiji in videu na splošno.

V seriji P50 je še en posebnež, pregibni P50 Pocket, ki poleg svoje ustvarjalne oblike in, kot zatrjujejo pri Huaweiu, večje odpornosti v primerjavi s predhodnimi pregibneži prinaša velik del priboljškov svojega zmogljivejšega sorodnika, a bomo temu namenili več pozornosti in besed, ko ga dobimo v preizkus – začetek njegove prodaje pri nas namreč še ni znan.

Nesporna vitkost: debelina je 8,5 milimetra Foto: Ana Kovač

"Usmerjamo se na doživetje kamere"

"Ne lovimo več visokih številk slikovnih pik, temveč se usmerjamo na celovito doživetje kamere," so pri Huaweiu opisali glavno prednost svojega novinca. Kamere na zadnji strani opazimo že na prvi pogled, saj so razporejene v dveh krogih – snovalci to obliko imenujejo dvojna matrica (Dual Matrix).

Glavni kameri z ločljivostjo 50 milijonov pik družbo na zadnji strani telefona delajo ultra široka kamera z ločljivostjo 13 milijonov pik, telefoto kamera z ločljivostjo 64 milijonov pik in monokromatski senzor z ločljivostjo 40 milijonov pik.

Nova tehnologija, dobra milijarda barv, podrobnosti tudi pri močnih povečavah

Glavne prednosti nove kamere – izboljšano procesiranje posnetkov in zmogljivejši barvni senzor, ki premore 1,07 milijarde barv – pridejo do izraza predvsem pri nočnem fotografiranju, a tudi pri dnevni fotografiji z zvestim upodabljanjem barv in jasno prikazanimi podrobnostmi.

Huawei je za ti svoji novi tehnologiji, ki med drugim pri fotografiranju napovedujeta znatno boljši zajem tudi pri zelo slabih osvetlitvah, kakopak ustvaril tudi imeni: HUAWEI XD Fusion Pro in HUAWEI XD Optics.

Programje za fotografiranje je primerno tako za tiste, ki najraje samo pritisnejo na sprožilec, kot tudi tiste, ki radi nastavljajo vsak parameter svojih fotografij. Foto: Ana Kovač

Kombinacija optične in digitalne povezave doseže stokratno hibridno povečavo, a kjer ni optične povezave, ne smemo pričakovati enake uspešnosti.

Pa vendarle si upamo trditi, da bi težko našli kak drug pametni telefon, ki bi ob tako ekstremnih povečavah zagotovil enako natančnost pri prikazovanju podrobnosti.

Pametni telefon Huawei P50 Pro

Dimenzije: 158,8 × 72,8 × 8,5 milimetra

Masa: 195 gramov

Procesor: osemjedrni Snapdragon 888 4G (1x Cortex X1@2.84 gigaherca, 3x Cortex A78@2.42 gigaherca, 4x Cortex A55@1.8 gigaherca), Adreno 660

Zaslon: 6,6-palčni (16,8-centimetrski), OLED, ločljivost 2.700 x 1.228 pik, osveževanje slike dinamično do 120 hercev

Kamera zadaj: True Chroma, glavna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/1.8, optična stabilizacija slike - OIS), ultra široka kamera z ločljivostjo 13 milijonov pik, telefoto (periskopska) kamera z ločljivostjo 64 milijonov pik (3,5-kratna optična povečava, f/2.2, autofocus), monokromatski senzor z ločljivostjo 40 milijonov pik (f/1.6); stabilizacija slike z umetno inteligenco (AIS)

Kamera spredaj: širokokotna (100 stopinj) True Chroma Selfie Camera z ločljivostjo 13 milijonov pik, f/2.4, autofocus

Akumulator: 4.360 miliamperskih ur, hitro 66-wattno žično polnjenje, hitro 50-wattno brezžično polnjenje

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov

Operacijski sistem: Harmony 2.0 z uporabniškim vmesnikom EMUI 12.0.1

Barvi: črna (Gold Black) in srebrna (Cocoa Gold)

Povezljivost: USB-C, WiFi-6 MIMO 2,4 in pet gigahercev, Bluetooth 5.2, NFC, OTG, GPS, dva zvočnika

Foto: Ana Kovač

Tresoča roka ni težava

Programska oprema kamere ponuja veliko različnih načinov in možnosti prilagoditev, za najbolj natančne, ki so pripravljeni nastavljati vsako malenkost, pa način Pro omogoča shranjevanje v nestisnjeni datotečni obliki RAW. Optična stabilizacija poskrbi za jasno sliko tudi ob tresoči fotografovi roki, kar je zlasti pomembno prav pri nočnih fotografijah.

Čeprav je v specifikacijah periskopske kamere optična povečava (zgolj) 3,5-kratna (predhodniki so imeli tudi višje vrednosti), so povečane fotografije zelo kakovostne, kar je mogoče pripisati izpopolnjenim in pravzaprav korenito spremenjenim in nadgrajenim algoritmom obdelave slike. Ni vse samo v številkah …

Nočno fotografiranje Foto: Ana Kovač

Povsem prazen se bo napolnil v manj kot tri četrt ure

Seveda pa novi P50 Pro ne razvaja samo s svojimi kamerami. Tu sta tudi Huaweieva 66-wattna tehnologija hitrega žičnega polnjenja, ki smo jo že srečali pri telefonu Huawei nova 9, in hitro 50-wattno brezžično polnjenje – zadnje le s posebnim Huaweievim brezžičnim polnilcem, ki je na prodaj posebej. Priloženi žični polnilec, ki to hitro polnjenje podpira, bo povsem izpraznjeni 4.360-miliamperski akumulator napolnil od nič do sto odstotkov v približno 40 minutah.

Povratnega brezžičnega polnjenja Huawei P50 Pro nima – upamo si ugibati, da je to zato, ker so telefon želeli ohraniti vitek.

Na zgornji strani pametnega telefona Huawei P50 Pro je, enako kot na spodnji, zvočnik. Foto: Ana Kovač

Novi Huawei P50 Pro bo pri nas na voljo v dveh barvah. Naš preizkušanec je v elegantni barvi Cocoa Gold (ta je žal zaradi svoje svetleče površine na zadnji strani kaj kmalu "platno" za prstne odtise, če nimate ovitka), druga pa je standardna poslovna črna, ki je dobila ime Golden Black.

Tudi zaslon je vreden vsega spoštovanja

Tudi 6,6-palčni (16,8-centimetrski) zaslon OLED se ponaša z vsemi lastnostmi, ki jih pričakujemo od premijskega telefona, med drugim z osveževanjem zaslonske slike do 120-krat v sekundi in ločljivostjo 2.700 x 1.228 pik. Dodajmo še zaobljene robove, ki dajejo končni podpis njegovi obliki.

Huawei še naprej intenzivno razvija svoje programske rešitve in partnerstva, s katerimi vedno bolj zapolnjuje vrzel, nastalo zaradi nedostopnosti Googlove programske tržnice Play Store. Foto: Ana Kovač

Zvok je v stereo kakovosti (en zvočnik je na zgornji, drugi pa na spodnji strani), odpornost na vodo in prah pa v skladu s standardom IP68. Tehta manj kot 200 gramov, njegova debelina pa je zgolj 8,5 milimetra, zato si upamo reči, da prav lepo sede v roko.

Programska prizadevanja

Huawei še naprej intenzivno razvija svoje programske rešitve in partnerstva, s katerimi vedno bolj zapolnjuje vrzel, nastalo zaradi nedostopnosti Googlove programske tržnice Play Store kot najobsežnejšega vira aplikacij tretjih razvijalcev.

Brez povečave (zgornja polovica) in s povečavo (spodnja polovica) Foto: Ana Kovač Eden od teh je tudi Huaweiev lastni operacijski sistem Harmony OS 2.0, ki temelji na odprtokodnem Androidu 10, kar omogoča namestitev androidnih aplikacij tretjih razvijalcev (če te za svoje delovanje ne potrebujejo katere od Googlovih storitev). Nenazadnje pa tudi Huaweieva programska tržnica AppGallery vsebuje vedno več aplikacij – pred kratkim so bili zelo ponosni, da jim je uspelo dodati mobilno banko Revolut.

Preglednejše upravljanje povezanih naprav

Pospešeno razvija tudi svojo aplikacijo Petal Maps, ki se s svojimi dodatnimi storitvami že lepo približuje Googlovim zemljevidom. V uporabniškem vmesniku tudi tu (enako kot pri telefonu nova 9, predstavljenem pred nekaj meseci) vidimo zaslon Device+, ki je namenjen lažjemu upravljanju povezanih naprav.

Malo svetlobe, dve različni povečavi - takšne fotografije naredi Huawei P50 Pro. Foto: Ana Kovač

Toda pozor – celo na uradne programske tržnice včasih zaidejo zahrbtne aplikacije, ki posiljujejo z oglasi ali celo, če niste zelo previdni, sprožijo naročnino za (drago) plačljive SMS-klube, pri neuradnih virih pa je tveganje lahko samo še večje. Bolje, da opozorimo, preden bi bilo lahko prepozno.

V zavojčku je tudi polnilec, ki podpira hitro 66-wattno polnjenje, s katerim prazen akumulator popolnoma napolnimo v približno 40 minutah. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Huawei P50 Pro nadaljuje tradicijo svojih predhodnikov in s svojo izvrstno zasedbo kamer, tipal in izpopolnjene programske obdelave postavlja nove mejnike in vzore mobilne fotografije – a vrhunskost ni poceni. Priporočena redna maloprodajna cena brez morebitnih ugodnosti pri mobilnem operaterju bo namreč 1.199 evrov.

Huawei P50 Pro nadaljuje tradicijo svojih predhodnikov in s svojo izvrstno zasedbo kamer, tipal in izpopolnjene programske obdelave postavlja nove mejnike in vzore mobilne fotografije. Foto: Ana Kovač

Tudi sicer je Huawei P50 Pro s svojimi komponentami vrhunsko opremljen in ga od nespornega vrha z naskokom pravzaprav loči samo odsotnost Googla, kar je s Huaweievimi prizadevanji vedno manjša težava. Kdor lahko živi brez Googla in njegovih storitev na svojem pametnem telefonu (kar je vendarle mogoče in nekateri to vidijo celo kot prednost), cena pa ni omejevalen dejavnik, bo zelo težko našel zmogljivejši in privlačnejši telefon.

Kaj nam je bilo všeč:

- vrhunska mobilna fotografija, ki prinaša izboljšanje v primerjavi z že takrat odličnimi predhodniki,

- zanesljivo in odzivno delovanje,

- hitro žično in brezžično polnjenje akumulatorja.

Kaj nam ni bilo všeč:

- zdaj že triletne omejitve (Google, 5G), na katere Huawei nima vpliva,

- cena (kot številka) ni prijazna.