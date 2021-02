Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: zverina!

Prvo, česar ne morete zgrešiti in kar velja za vse tri, je veliko manjši zavoj glede na predhodnike trenutno najzmogljivejšega Samsungovega pametnega telefona. Skoraj polovico manjši je, in ko ga odprete, ugotovite, da je to predvsem zaradi manjkajočega polnilca.

Pa še to: kabel je priložen, a ima na obeh straneh vmesnik USB-C, zato z njim ni mogoč neposreden priklop na računalnik. Samsung očitno upa, da imate še kje kakšen primeren polnilec oziroma vmesnik med priključkom USB-C in vtičnico od prejšnjega telefona.

Zavojček pametnega telefona Samsung Galaxy S21 Ultra je bistveno tanjši od lanske ultre (Samsung Galaxy S20 Ultra). Foto: Ana Kovač

Odsotnost polnilca uradno opravičujejo z okoljsko zavednostjo

A če je to upanje neutemeljeno, vas lahko odreši kakšen na mizi ležeči brezžični polnilec, ki ga bo novi Samsungov zmaj zelo vesel in od katerega bo priročno pridobil vso potrebno energijo – a ne z najvišjimi hitrostmi, ki jih poznajo tekmeci.

Če ni nobenega polnilca na zalogi, je tega mogoče dokupiti (originalen Samsungov bi moral stati okrog 20 evrov), kar bo lažje sprejemljivo, če se spomnimo, da so telefoni družine S21 ob zagonu občutno cenejši, kot so bile dvajsetke ob svojem. Ne nazadnje Samsung ni prvi, ki se je pod pretvezo oziroma z argumentom ekološke ozaveščenosti spomnil opustiti polnilec, kajne, iphonovci?

Zmogljiv akumulator je kos porabi najvišje ločljivosti in najpogostejšega osveževanja

Žarišče našega zanimanja je najzmogljivejši in posledično najdražji v družini S21, to je Samsung Galaxy S21 Ultra. Njegov akumulator ima zmogljivost pet tisoč miliamperskih ur, a je treba vedeti, da razkošje najvišje ločljivosti in najpogostejšega osveževanja zaslona občutno skrajša čas med dvema priklopoma na vtičnico.

Ko smo že pri polnjenju, velja omeniti, da nova ultra, kot od nje pričakujemo, lahko brezžično polni naprave, ki bi jih sicer polnili na brezžičnih polnilcih.

Samsung Galaxy S21 Ultra prinaša prepoznavno novo razporeditev kamer na zadnji strani. Foto: Ana Kovač

Nova razporeditev kamer na hrbtni strani

Po odprtju zavojčka še ena podrobnost, ki ji ni mogoče uiti: nova razporeditev optičnih gradnikov na zadnji strani, katere mat površina, v nasprotju z nekaterimi sicer priljubljenimi sijajnimi izvedbami na nekaterih drugih telefonih, ne nabira prstnih odtisov.

Optika na zadnji strani štrli dobra dva milimetra nad površino zadnje strani, kar se začuti tudi, ko telefon poležimo na ravno površino, na primer na mizo. Če pa imate telefon v ovitku, ki ga boste morali kupiti posebej, tega potencialnega tresenja ne bo več.

Kamere na zadnji strani štrlijo slaba dva milimetra nad površino. Foto: Ana Kovač

Izpopolnjeno ostrenje, povečevanje …

Poglejmo zdaj tiste lastnosti, ki upravičeno uvrščajo Samsung Galaxy S21 Ultra med največje silake v svetu pametnih telefonov. Začnimo kar pod pokrovom petih kamer, kjer je na glavni kameri Samsungov ponos (ki ga izdeluje tudi za nekatere druge proizvajalce): tipalo (senzor) z ločljivostjo 108 milijonov pik, tokrat v še izboljšani izvedbi z lasersko vodenim ostrenjem.

Nova ultra ima nominalno kar stokratno povečavo. Sicer je treba vedeti, da so pri vseh telefonih njihove največje povečave že malo zrnate, a pri nobenem drugem telefonu, ki nam je do zdaj prišel v roke, nismo pri dvajsetkratni ali celo tridesetkratni povečavi dobili tako ostre fotografije. Desetkratna optična povezava ultre ima očitno odločilno vlogo – za primerjavo: Plus in navadni S21 imata največ trikratno optično povečavo.

Kljub oblačnemu in meglenemu dnevu je ultra iz Žusterne kar dobro približala mestno jedro Kopra - in to iz roke, brez stativa. Foto: Srdjan Cvjetović

Snemanje spredaj in zadaj hkrati

Pri snemanju so omembe vredne tudi programske možnosti za fotografiranje in snemanje. Ena od teh je Režiserski pogled , ki omogoča sočasno snemanje videa tako z zadnjo kot tudi sprednjo kamero, uporabnik pa lahko v vsakem trenutku in v realnem času preklaplja, katera slika bo večja in katera manjša..

Na zadnji strani so tudi dve telefoto kameri z ločljivostjo deset milijonov pik in ultraširoka z ločljivostjo 12 milijonov pik. Celo sprednja kamera s svojo ločljivostjo 40 milijonov pik se nima česa sramovati. Glavna kamera poskrbi tudi za snemanje videov v najvišji kakovosti 8K.

Pregled videa, posnetega v režiserskem pogledu Foto: Ana Kovač

Shrambni prostor ni nadgradljiv

Toda pozor: če boste veliko fotografirali in zlasti snemali v najvišjih ločljivostih, ki zavzamejo veliko shrambnega prostora, se morate zavedati, da ni možnosti razširitve s pomnilniškimi karticami – kar ste izbrali ob nakupu, to imate in to je to (spet moramo biti iskreni in priznati, da je tudi ta pristop zrasel na zeljniku Samsungovega jabolčnega tekmeca). Osnovna izvedba ima 128 gigabajtov shrambnega prostora (odštejte sistemske datoteke) in 12 gigabajtov pomnilnika.

Vsekakor pa so ravno zmogljivosti kamer tisto, kar najbolj loči novo ultro od konkurence in tudi od preostalih dveh članov družine Samsung Galaxy S21.

Izbire ločljivosti zaslona na pametnem telefonu Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Foto: Srdjan Cvjetović

Seznam presežnikov nadaljuje zaslon QUAD HD (3.200 x 1.440 pik) premera 6,8 palca (17,3 centimetra), ki premore osveževanje do 120-krat v sekundi – programje poskrbi, da zagotovi višjo frekvenco osveževanja, kjer je ta potrebna ali zaželena, in prihrani energijo z nižjo frekvenco, kjer ta zadošča. Skratka, najboljše razmerje med živahnostjo prikaza in varčnostjo pri porabi energije, kdor pa želi ves čas enako frekvenco osveževanja, bo moral izbrati 60 hercev.

Zaslon je tudi zelo svetel, kar nakazuje njegova zelo visoka deklarirana najvišja svetilnost 1.500 nitov. Prevedeno v preprost jezik vsakdanje rabe lahko pričakujemo, da bomo lahko brali z zaslona nove ultre tudi, ko mu bo vztrajno nasprotovala močna sončna svetloba lepega in jasnega dne.

Prvi v seriji S, ki (omejeno) podpira pisalo S Pen

Samsung Galaxy S21 Ultra prinaša še en preboj za serijo S – to je prvi in za zdaj edini pametni telefon, ki podpira delo s pisalom S Pen (a menda ne vsega kot pri notih) in najbrž vsaj do kakšne mere tudi kakšnim drugim primerljivim in združljivim pisalom.

Kolikšna je to mera, pa nismo mogli ugotoviti sami, ker v nasprotju s phableti serije Note pisalo ni del standardne opreme – na prodaj je posebej. Ob ultri, ki smo si jo izposodili, pa ga ni bilo. A če bi bil, ga vendarle ne bi mogli tako lepo pospraviti v sam telefon, kot smo vajeni pri Samsungovih notih – vsaj ne brez posebnega ovitka, ki je, seveda, na prodaj posebej.

Desna stran pametnega telefona Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Foto: Ana Kovač

Še ena pomembna izboljšava je očem nevidna: ultrasonični čitalnik prstnih odtisov, ki je neopazno umeščen pod zaslon, je zdaj še občutno večji, kar pomeni, da bo še lažje prepoznal pooblaščeni prst.

Američanom ameriški, vsem preostalim pa Samsungov procesor

Samsung nadaljuje svojo (ne ravno prijetno) tradicijo uporabe različnih procesorjev za različne trge: predvsem v ZDA imajo ultre Qualcommove procesorje Snapdragon 888, pri nas in pravzaprav v največjem delu sveta pa Samsungov procesor Exynos 2100.

Primerjava zadnjih strani pametnih telefonov Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (črni, levo) in "navadnega" Samsung Galaxy S21 5G (modri, desno) Foto: Ana Kovač

V preteklosti je marsikdo trdil, da imajo Qualcommovi procesorji boljše rezultate, a je Samsung to vedno odločno zavračal – odločitev, komu verjeti, bomo morali preložiti na čas, ko bomo (pravzaprav: če bomo) imeli v roki hkrati obe izvedbi in ju primerjali v povsem primerljivih pogojih.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G



Dimenzije: 75,6 x 165,1 x 8,9 milimetra

Masa: 227 gramov

Pomnilnik: 12 gigabajtov (na voljo tudi izvedba s 16 gigabajti)

Shrambni prostor: 256 ali 512 gigabajtov

Procesor: osemjedrni Samsung Exynos 2100 (2,9 + 2,8 + 2,2 gigaherca)

Operacijski sistem: Android 11 in uporabniški vmesnik One 3

Zaslon: brezkončni AMOLED 2X Edge Quad HD+, diagonala 6,9 palca (17,3 centimetra), visoka ločljivost (3200 x 1440 pik in 515 pik na palec) in dinamično osveževanje (10~120 hercev), steklo Gorilla® Glass Victus™

Kamera zadaj: četverna kamera AI (širokokotna, z ločljivostjo 108 milijonov pik, ultra širokokotna, z ločljivostjo 12 milijonov pik, telefoto, z ločljivostjo deset milijonov pik in trikratno povečavo ter še en telefoto z ločljivostjo deset milijonov pik in desetkratno povečavo; stokratna prostorska in desetkratna optična povečava, snemanje videa v ločljivosti 8K, možnost slikanja med snemanjem z ločljivostjo do 33 milijonov pik

Kamera spredaj: enojna, z ločljivostjo 40 milijonov pik

Programi kamere: vsebuje fotografiranje v nočnem načinu, funkcijo Režiserjev pogled (snemanje z več kamerami hkrati), nadgrajeno funkcijo slikanja Portret, funkcijo snemanja videov s Smooth Video

Akumulator: 5000 miliamperskih ur, superhitro polnjenje (25 vatov) in brezžično polnjenje (15 vatov), povratno brezžično polnjenje (Wireless Reverse Charging)

Odpornost: standard IP68 na vodo in prah

Vmesniki in povezljivost: podpora za pisalo S Pen (na prodaj posebej), ultrasonični bralnik prstnih odtisov pod zaslonom, USB-C, Bluetooth, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (tudi podpora za Wi-Fi 6E), nanoSIM (ena ali dve, če ni vklopljen eSIM), podpora za eSIM (če ni druge kartice nanoSIM), % G, 4G/LTE, 3G/UMTS, 2G, HD-govor, VoLTE, VoWi-Fi, NFC, GPS, glasovno izbiranje v angleščini

Zaščita podatkov: Samsung Knox Vault

Cena: priporočena redna maloprodajna cena brez morebitnih ugodnosti pri operaterju ob vezavi naročniškega razmerja od 1299 evrov (12 gigabajtov pomnilnika in 256 gigabajtov shrambnega prostora) do 1399 evrov (16 gigabajtov pomnilnika in 512 gigabajtov shrambnega prostora)

Ne počepne niti pod največjimi programskimi obremenitvami

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G je telefon, ki je kos najzahtevnejšim uporabnikom v številnih, če ne kar vseh segmentih, od videofilov in igričarjev do tistih, ki na svoji mobilni napravi želijo hkrati poganjati veliko programov, ter vseh vmes in poleg. Tudi takšnim, ki ga izpostavijo prahu in vodi, saj je S21 Ultra odporna skladno s standardom IP68.

Spodnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy S21 Ultra Foto: Ana Kovač

Vsega pa le nima: poleg že omenjene razširitvene reže za pomnilniške kartice, ki je ne bi bilo slabo imeti, se je Samsung odpovedal tudi nekaterim funkcijam, ki jih bomo lažje pogrešali. To so analogni 3,5-milimetrski vhod za slušalke, radijski sprejemnik UKV/FM in infrardeči vmesnik (opravičujemo se vsem, ki menijo, da brez tega ne gre). Ni več niti obvestilne lučke, katere vlogo je prevzel izpis na zaslonu (Always On Display).

Čitalnik prstnih odtisov, zdaj še občutno večji in zato še bolj odziven, je očem skrit pod spodnjim delom zaslona. Foto: Ana Kovač

Letvica se je (znova) premaknila navzgor

Daleč od tega, da nam je po nekajdnevnem snidenju s tem telefonom in v teh vrsticah uspelo zajeti vse dobrote in prednosti, ki bi jih bilo vredno ali celo treba omeniti. Vsega je toliko, da nekaj dni preprosto ne zadošča za temeljitejše spoznavanje.

Razkošju trenutno najprestižnejšega Samsungovega pametnega telefona je primerna tudi cena, pri čemer bo morda majhna tolažba to, da smo celo v lanski generaciji ob takratnem zagonu za manj zmogljivosti morali plačati (še) več. Nova generacija serije Galaxy S je letvico v najzahtevnejši disciplini nedvomno premaknila (vsaj malo) višje.

Kaj nam je bilo všeč :

- vrhunska povečava in druge lastnosti kamere,

- vrhunski zaslon z dobro svetilnostjo in prilagodljiva frekvenca osveževanja do 120 hercev,

- prepoznavna in všečna oblikovna zasnova.