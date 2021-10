Dva tedna z iPhonom 13 mini. Je vreden nakupa? #foto #video

iPhone 13 mini je najmanjši pametni telefon Appla najnovejše generacije in v osnovi je samo pomanjšanja osnovna trinajstica, od katere se razlikuje le po dolgoživosti akumulatorja. Najnovejši mini se na prvi pogled ne razlikuje od svojega predhodnika iPhone 12 mini. Edina večja vizualna sprememba je na zadnji strani, saj leči kamere nista več postavljeni neposredno druga pod drugo, temveč diagonalno.

Pozornejši uporabniki bodo sicer izpostavili, da je zareza na zgornjem delu ekrana malo manjša kot pri predhodniku. Kljub temu je treba še vedno odpreti dodaten meni, če želite preveriti napolnjenost akumulatorja v odstotkih. Dolgoživost akumulatorja je sicer glavni adut trinajstice v primerjavi s prejšnjo generacijo.

Foto: Ana Kovač

Apple iPhone 13 mini

Masa: 141 gramov

Dimenzije: 131,5 x 64,2 x 7,65 mm

Diagonala zaslona: 13,1 cm

Operacijski sistem: iOS 15

Procesor: čip A15 Bionic z novo generacijo Neural Engine

Zadnja kamera: dvojna glavna kamera z 12 MP (širokokotna in ultra širokokotna), nočnim načinom in optično stabilizacijo

Sprednja kamera: ločljivost 12 milijonov pik

Največja ločljivost videoposnetkov: 3.840 x 2.160 točk

Deluje z nano SIM-kartico in eSIM-kartico.

Deluje v omrežju 5G.

Foto: Ana Kovač

Velikost in zaslon

Trinajstica ima enake dimenzije kot predhodnica in z velikostjo 131,5 x 64,2 x 7,65 milimetra spada med najmanjše pametne telefone na trgu. Ker ima enake dimenzije, bo trinajstici ustrezala večina (ne pa vsi) ovitkov, ki so na trg prišli za zaščito iPhona 12 mini.

Pozorni pa bodite pa pri nakupu dodatne zaščite za ekran, trinajstica ima manjšo zarezo na vrhu ekrana od predhodnice, zato ji ne bodo ustrezale enake zaščitne prevleke kot dvanajstici. Zaslon trinajstega minija ima diagonalo v dolžini 5,4 palca oziroma 13,1 centimetra in je popolnoma enak kot pri predhodnici. Apple sicer trdi, da je pri trinajstici svetlejši, vendar povprečen uporabnik razlike ne bo opazil.

Akumulator

Dolgoživost akumulatorja iPhona 13 mini prekaša vse predstavnike 12. generacije iPhonov, vendar je hkrati najslabša v primerjavi z drugimi trinajsticami. Če želite še daljšo samostojnost pametnega telefona, zato preverite večjega brata iPhone 13. Ta je namreč popolnoma enak miniju, le akumulator bo preživel več časa brez polnjenja. Mala trinajstica po trditvah Appla zdrži uro in pol dlje od predhodnice.

Kaj pa to pomeni v praksi? Trinajstico boste še vedno v večini primerov morali polniti enkrat na dan, medtem ko pri njenih večjih bratih številni uporabniki že poročajo, da zadostuje, da pametni telefon na elektriko priklopijo vsak drugi dan.

DOLGOŽIVOST AKUMULATORJA

Brskanje po spletu

iPhone 13 mini: 12 h 33 min

iPhone 12 mini: 10 h 56 min

DOLGOŽIVOST AKUMULATORJA

Gledanje videov na YouTubu

iPhone 13 mini: 6 h 20 min

iPhone 12 mini: 5 h 10 min

Foto: Ana Kovač

Pod ohišjem

Trinajstica ima najnovejši Applov čip A15 Bionic, ki je v povprečju od 10 do 15 odstotkov hitrejši od predhodnika v dvanajsti seriji iPhonov. Najnovejši čip je tudi veliko bolj varčen pri porabi energije, kar se pozna pri dolgoživosti akumulatorja mobilnika. Mala trinajstica ima tako kot predhodnica štiri gigabajte delovnega pomnilnika.

Kamera

Apple je spet nadgradil kamero pri trinajstici in glede na teste je ta celo pri miniju boljša kot pri iPhonu 12 Pro Max. Sicer ima kamera male trinajstice še vedno nekaj pomanjkljivosti, predvsem v primerjavi z večjimi brati iz 13. serije in najdražjimi konkurenčnimi pametnimi telefoni. Pri približevanju objektov ali oseb še vedno izgubi kar nekaj podrobnosti, tudi posamezne sličice v videoposnetkih pri intenzivnem premikanju se kar razlikujejo. Kljub temu je glede na cenovni razred, v katerem je iPhone 13 mini, kamera trenutno med najboljšimi ali celo najboljša na trgu.

Foto: Ana Kovač

Je trinajstica vredna nakupa?

Ker so razlike v primerjavi s predhodnico zelo majhne, se nadgradnja z dvanajstice na iPhone 13 mini verjetno ne izplača. Če ste se že odločili, da kupite najnovejši iPhone, pa ne veste, katerega bi izbrali, se osredotočite predvsem na dolgoživost akumulatorja, velikost zaslona in to, koliko denarja ste pripravljeni zapraviti. Zasloni iPhona 13, iPhona 13 Pro in iPhona 13 Pro Max so sicer večji, akumulator bo zdržal dalj časa in pri različicah Pro je tudi kamera boljša, vendar boste za njih odšteli vsaj enega evrskega stotaka več kot za minija.

Če imate v lasti starejšo različico iPhona oziroma želite preiti v svet Appla z Androida in ste med uporabniki, ki cenijo dolgoživost akumulatorja ter kakovost fotografij in videoposnetkov, je iPhone 13 mini že potencialno dobra naložba. Tudi če ste, tako kot avtor teh vrstic, med ljubitelj majhnih naprav in že nekaj let negodujete nad pretirano velikostjo povprečnega pametnega telefona, je mala trinasjtica potencialno dober nakup. Če se bodo uresničile govorice, da bo Apple v prihodnji različici iPhona opustil minije, imate tokrat zadnjo priložnost, da kupite dober majhen pametni telefon.

Kaj nam je bilo všeč:

- dolgoživost akumulatorja,

- odlična kamera,

- osnovni model ima 128 GB prostora,

- zagotovo gre za enega izmed najboljših majhnih pametnih mobilnikov na trgu.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni pravega razloga za nadgradnjo pretekle generacije,

- Apple mobilniku ob nakupu še vedno ne doda polnilca za akumulator,

- trinajstice še vedno ne omogočajo varnostnega vpisa z uporabo prstnega odtisa,

- trinajstice še vedno nimajo vhoda USB-C.