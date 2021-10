Xiaomi 11T Pro: prinaša več, kot nakazuje njegova cena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prav zaradi te usmeritve je največji tekmec tega novinca ravno malo starejši, zmogljivejši in dražji telefon istega proizvajalca – Mi11 Pro, ki spada v premijski razred, a zato zahteva globlji poseg v žep.

Hrbtna stran pametnega telefona Xiaomi 11T Pro Foto: Ana Kovač

Najhitrejše žično polnjenje doslej

Toda ob občutnem prihranku v primerjavi s Xiaomijevim paradnim konjem ponuja 11T Pro kar nekaj dobrot. Hiter je, njegova glavna kamera je solidna in se ponaša s tipalom, katerega občutljivost je 108 milijonov pik, slika na zaslonu se osvežuje 120-krat v sekundi.

Njegov zelo dobrodošli vrhunec (in tudi svetovna premiera na pametnem telefonu) je podpora zelo hitri tehnologiji 120-wattnega žičnega polnjenja, ki telefon skoraj od nič do vseh stotih odstotkov napolni v slabih 20 minutah.

Nima vsega, a za svojo ceno ima veliko

Zaradi znatnega prihranka v primerjavi s premijskim Mi11 pa se je nekaterim dobrotam vendarle treba odpovedati. Brezžičnega polnjenja ni, ljubitelji klasičnih slušalk bodo zaman iskali analogni vhod za slušalke, ki so ga, resnici na ljubo, tudi drugi proizvajalci že poskusili poslati v zgodovino, programska oprema včasih malo preseneti, morda tudi zaradi kopice prednameščenih programov, ki se ne pustijo zlahka odstraniti ...

A če prištejemo in odštejemo vse, kar ima Xiaomi 11T Pro pokazati in ponuditi, dobimo zelo zmogljiv pametni telefon višjega srednjega razreda za razumno ceno glede na svoje lastnosti.

Zvočnika na zgornji in spodnji strani telefona, podpisuje ju Harman Kardon, zagotavljata dober in prijeten zvok. Foto: Ana Kovač

Zmogljivost pred obliko

Xiaomi 11T Pro ni majhen telefon, a mu to odpustimo glede na dragoceni zaslonski prostor, ki ga ponuja. Njegovi snovalci so namenili več poudarka zmogljivosti kot obliki, a so vendarle ustvarili solidno grajen telefon.

Čitalnik prstnih odtisov ob strani je zelo hiter in odziven, morda celo malo preveč, ker se zaradi očitne izpostavljenosti tu in tam sproži že ob rahlem nenamernem dotiku.

Manj kot 20 minut je potrebno, da se skoraj popolnoma prazen akumulator pametnega telefona Xiaomi 11T Pro napolni do vrha svoje zmogljivosti. Foto: Ana Kovač

Kljubuje tudi najmočnejši sončni svetlobi

Zaslon se ponaša z visoko frekvenco osveževanja (120 hercev) in visoko svetilnostjo, ki se s samodejno nastavitvijo ustrezno prilagodi do kar tisoč nitov pod neposredno sončno svetlobo.

Za zaščito pred mehanskimi poškodbami skrbi zelo odporno steklo Gorilla Glass Victus protection.

Glavna kamera na zadnji strani pametnega telefona Xiaomi 11T Pro se ponaša s tipalom, katerega občutljivost je 108 milijonov pik. Foto: Ana Kovač

Pametni telefon Xiaomi 11T Pro



Procesor: osemjedrni Qualcomm Snapdragon 888 (1x2,84 gigaherca, 3x2,42 gigaherca, 4x1,8 gigaherca)

Pomnilnik: osem gigabajtov

Zaslon: AMOLED, premer 6,67 palca (16,9 centimetra), ločljivost 2.400 x 1.080, gostota 395 pik na palec, osveževanje 120 hercev

Kamera spredaj: ločljivost 16 milijonov pik (f/2.5) Kamera zadaj: glavna z ločljivostjo 108 milijonov pik (f/1.8), ultraširoka z ločljivostjo osem milijonov pik (f/2.2), makro z ločljivostjo pet milijonov pik (f/2.4), bliskavica Dual LED

Odpornost na vodo in prah: standard IP53 (dobra proti prahu, le bežna za razpršeno vodo kot pri dežju, ne tudi potop v tekočini)

Shrambni prostor: 128 gigabajtov v osnovnem modelu

Povezave: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 4G in 5G, Dual SIM, USB-C, ni razširitve za pomnilniško kartico, ni analognega vhoda za slušalke, infrardeči vmesnik, čitalnik prstnih odtisov

Dimenzije: 164 x 77 x 8,8 milimetra

Masa: 204 gramov

Operacijski sistem: Android 11 z uporabniškim vmesnikom MIUI 12.5

Akumulator: 5.000 miliamperskih ur

Polnjenje: 120-wattno hitro žično polnjenje, brez podpore za brezžično polnjenje

Cena: 649 evrov za izvedbo s 128 gigabajti shrambnega prostora, 699 evrov za podvojen shrambni prostor, 749 evrov pa za še štiri gigabajte pomnilnika več

Analognega (3,5-milimetrskega) vhoda za slušalke na pametnem telfeonu Xiaomi 11T Pro ni. Foto: Ana Kovač

Shrambni prostor ni nadgradljiv

Procesor v pametnem telefonu Xiaomi 11T Pro je Qualcomm Snapdragon 888, ki je bil še v začetku tega leta skoraj ekskluziven privilegij takratnih najdražjih pametnih mobilnih telefonov.

Pri nakupu je treba dobro premisliti, koliko shrambnega prostora želimo oziroma potrebujemo (128 ali 256 gigabajtov), ker možnosti razširitve s pomnilniškimi karticami ni.

Na voljo so tri različice glede na količino pomnilnika in/ali shrambnega prostora. Foto: Ana Kovač

Vrhunska glavna in nekoliko manj razkošni dodatni zadnji kameri

Glavna kamera prepriča tudi z zelo občutljivim tipalom (108 milijonov pik), a pri zahtevnejših razmerah fotografiranja bomo pogrešali optično stabilizacijo slike. Ultraširoka kamera ni v enako visoki ligi kot glavna kamera, saj ima ločljivost zgolj osmih milijonov pik.

Telefoto kamera z dvakratno povečavo ima ločljivost (zgolj) pet milijonov pik, a v rokah dobrega fotografa, ki zna ročno nastaviti prave parametre fotografiranja in snemanja, so rezultati vendarle dobri. S to kamero je mogoče narediti tudi lepe makro posnetke.

Trojček kamer na zadnji strani Foto: Ana Kovač

Ljubitelji videa bodo veseli, da je s tem telefonom mogoče posneti video z najvišjo ločljivostjo – 8K, a le s stojalom ali dobro podlago, kajti, kot smo omenili, Xiaomi 11T Pro nima optične stabilizacije slike.

Na tehtnici

Kaj pravzaprav Xiaomi 11T Pro pogreša v primerjavi z dražjim Mi11 Pro istega proizvajalca? Boljšo odpornost na vodo in prah (Mi11 Pro ima IP68), večjo ločljivost zaslona, kamero s petkratno optično povečavo, privlačnejšo zunanjo obliko … In ne veliko več, če sploh še kaj.

Nekoliko manjša odpornost na prah in zlasti na vodo je ena od razlik pametnega telefona Xiaomi 11T Pro v primerjavi z dražjim premijskim telefonom Mi11 Pro istega proizvajalca. Foto: Ana Kovač

Na drugo stran tehtnice pa gre razlika v ceni, nato bo vsak zase presodil, kaj odtehta in pretehta. Kakor koli, za novi Xiaomi 11T Pro res lahko rečemo to, kar smo že zapisali v naslovu.

Kaj nam je bilo všeč:

- zelo hitro žično polnjenje,

- ugodno razmerje cene in spoštovanja vredne zmogljivosti,

- glavna kamera s tipalom ločljivosti 108 milijonov pik,

- zelo dober zvok.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni podpore za brezžično polnjenje,

- ni optične stabilizacije slike (OIS).