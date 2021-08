Samsung Galaxy Z Fold3: izpolnjene obljube pregibnih telefonov #video

Paradni konj tretje generacije Samsungovih pregibnih telefonov je uresničil (skoraj) vse obljube in napovedi, ki so nam jih povedali že ob prvi generaciji pregibnih telefonov.

Pregibni telefon Samsung Galaxy Z Fold3

Res je, da je še vedno velik in morda prevelik za povprečen žep (dobesedno in v prenesenem pomenu), a kako bi drugače lahko prepognili zaslon. V primerjavi s prejšnjimi foldi mu je uspelo izgubiti še nekaj gramov mase kljub temu, da je tečaj zdaj manj občutljiv kot pri predhodnikih.

Ohišje je izdelano iz zlitine, za katero pravijo, da je najbolj trpežen material v panogi. Odprt je že skoraj povsem primerljiv s tablico z vsemi prednostmi, ki jih prinaša razkošen zaslonski prostor, izda ga le včasih malo opazna črta po sredini, kjer se pregiba.

Pregibni telefon Samsung Galaxy Z Fold3 je v primerjavi s svojim lanskim neposrednim predhodnikom lažji za dobrih deset gramov. Foto: Ana Kovač

Lahko (malo) pod vodo, a ne na peščeno plažo

Ker si zlahka predstavljamo, da je zgradba pregibnega telefona zapletena in občutljiva – nenazadnje so nas predhodni pregibniki s svojimi nedovršenostmi nazorno prepričali v to – je toliko bolj pohvalno, da je Samsung Galaxy Z Fold3 prvi pregibnik, ki se lahko pohvali z vodoodpornostjo po standardu IPX8.

Ta standard sicer omenja do pol ure na poldrugem metru globine, a verjetno ne bi bilo smotrno preverjati, če to vsakič drži. Dež ali kakšen padec v vodo s hitro odstranitvijo mu le ne bi smel uničiti njegovih digitalnih možgančkov, a plaže, zlasti peščene, se z njim raje izogibajte, saj nima odpornosti proti prahu.

Samsung Galaxy Z Fold3 je prvi pregibni telefon, ki se lahko pohvali z vodoodpornostjo po standardu IPX8, toda odpornosti proti prahu nima. Foto: Ana Kovač

Še več svetilnosti

Zaslon se lahko pohvali s 120-herčnim osveževanjem, kar je pravzaprav že pričakovano pri premijskih telefonih.

Največja prednost dvojnega zaslona Dynamic Amoled na Foldu3 je v primerjavi s predhodniki veliko večja svetilnost – pride zelo prav, ko ga uporabljamo zunaj v sončnem dnevu.

Največja prednost dvojnega zaslona Dynamic Amoled na Foldu3 je v primerjavi s predhodniki veliko večja svetilnost. Foto: Ana Kovač

Pisalo S Pen opcijsko

Pri zaslonu pa velja vsekakor omeniti tudi dimenzije – zunanji zaslon, torej ko je telefon zložen, meri 6,2 palca v premeru, to je 15,75 centimetra, odprt pa 7,6 palca, kar je nam razumljivejših 19,3 centimetra.

Fold3 (končno) podpira tudi pisalo S Pen, a tega nismo preverili, ker je pisalo na voljo posebej in zahteva še dodaten ovitek, če ga želimo imeti ves čas ob telefonu. Tisti, ki bodo novega folda v Sloveniji kupili v predprodaji, ki se zaključi 26. avgusta, pa se bodo temu strošku lahko izognili.

Samsung Galaxy Z Fold3 prinaša podporo za pisalo S Pen med Samsungove pregibne telefone, a je pisalo na voljo posebej in zahteva dodaten ovitek, če ga želimo imeti ves čas ob telefonu. Foto: Ana Kovač

Izpopolnjena večopravilnost

Samsung je nadgradil programsko opremo na svojem novem pregibniku, kar predvsem omogoča zelo učinkovito izrabo vsega zaslonskega prostora. Gre za veliko več kot samo večja okna posameznih aplikacij (tudi takrat, ko te niso optimizirane za velike zaslone): možno je seveda odpreti več oken in tudi dva zagona iste aplikacije ter prenašati vsebine med temi okni.

Vse te izboljšave pa so na voljo za približno 200 evrov manj, kolikor je bilo treba odšteti za nedvomno manj dovršen Fold2 ob njegovem zagonu.

Kljub opaznim izboljšavam v primerjavi s predhodnim pregibnikom Fold2 je redna priporočena maloprodajna cena pregibnega telefona Samsung Galaxy Z Fold3 ob njegovi premieri za spoštovanja vrednih 200 evrov nižja od cene, ki jo je na svoj prvi dan imel Fold2. Foto: Ana Kovač

Kamere zaostajajo

Vsem tem presežnikom navkljub se najde kaj, kar bo zapolnilo rubriko "ni nam všeč". Ob vsej siceršnji izpopolnjenosti in zmogljivosti novega folda so njegove kamere zaostale nekje na ravni predlanskih premijskih Samsungovih telefonov.

Za takšno ceno si nekako ne bi želel sklepati kompromisov ravno pri kameri, ko smo se nekako navadili (morda celo razvadili), da je mobilni telefon edini fotoaparat, ki ga uporabljamo. Ni močne povečave ("zoom"), ni številnih dobrot, ki jih serija Samsungovih pametnih telefonov S in zaključena serija Note poznata vsaj eno leto, če ne dve.

Ob vsem dobrem, kar pregibnik Samsung Galaxy Z Fold3 ponuja, so njegove kamere nekako zaostale na ravni (Samsungovih) premijskih telefonov izpred enega ali dveh let. Foto: Ana Kovač

Brez goriva gre težko

Čeprav je telefon v kratkem času, ko smo ga preučevali, brez težav prenesel cel dan dela, se sprašujemo, ali bo akumulator, ki sicer navaja zmogljivost 4.400 miliamperskih ur, vedno kos celodnevnih energetskim zahtevam dveh ne ravno majhnih zaslonov s pogostim osveževanjem.

Seveda pa niso želeli še močnejšega akumulatorja, saj bi se telefon potem še bolj "zredil", toda zakaj niso dali vsaj tako zmogljivega, kot ga je imel Fold2?

Tako je videti zložen. Foto: Ana Kovač

Galaxy Z Fold3 5G

Dimenzije: zložen 67,1 x 158,2 x 16,0 milimetra (tečaj) ~ 14,4 milimetra (ugrezanje); razprt 128,1 x 158,2 x 6,4 nilimetra

Masa: 271 gramov

Glavni zaslon: 7,6-palčni (19,3-centimetrski) po diagonali QXGA+ Dynamic AMOLED 2X zaslon (22,5:18) Infinity Flex zaslon (2.208 x 1.768), 374 pik na palec, prilagodljiva stopnja osveževanja 120 Hz, 900 nits (HBM), 1.200 nitov (vrhunec

)Zunanji zaslon: 6,2-palčni (15,75-centimetrski) po diagonali HD+ Dynamic AMOLED 2X zaslon (24,5:9), 2.268 x 832, 387 pik na palec, prilagodljiva stopnja osveževanja 120 Hz, 1.000 nitov (HBM), 1.500 nitov (vrhunec)

Kamera spredaj: selfi kamera z ločljivostjo 10 milijonov pik, zaslonka f/2,2, velikost slikovne pike 1,22 mikrometra, vidno polje 80 stopinj

Kamera pod zaslonom: ločljivost štiri milijone pik, zaslonka f/1,8, velikost slikovne pike 2,0 mikrometra, vidno polje 80 stopinj

Zadnja trojna kamera: ultraširoka kamera z ločljivostjo 12 milijonov pik, zaslonka f/2,2, velikost slikovne točke 1,12 mikrometra, vidno polje 123 stopinj; širokokotna kamera z ločljivostjo 12 milijonov pik, samodejno ostrenje Dual Pixel, optična stabilizacija, zaslonka f/1,8, velikost slikovne pike 1,8 mikrometra, vidno polje 83 stopinj; telefoto kamera z ločljivostjo 12 milijonov pik, samodejno ostrenje s faznim zaznavanjem (PDAF), zaslonka f/2,4, optična stabilizacija, velikost slikovne pike 1.0 mikrometra, vidno polje 45 stopinj, super prosojno steklo, Corning® Gorilla® Glass steklo z DX, dvojna optična stabilizacija, optični povečava 0,5x oddaljevanje in 2x približevanje, do 10x digitalna povečava, snemanje HDR10+, samodejno ostrenje s sledenjem (Tracking AF)

Procesor: petnanometrski 64-bitni osemjedrni procesor, največji takt 2,84 gigaherca, ostalo 2,4 in 1,8 gigaherca

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov v osnovni izvedbi (UFS3.1)

Akumulator: dvojni, zmogljivost 4.400 miliamperskih ur, hitro polnjenje 25 wattov, hitro brezžično polnjenje PowerShare (standard WPC Qi) 10 wattov, povratno brezžično polnjenje 4,5 watta, žično polnjenje, združljivo s standardi QC2.0 in AFC; brezžično polnjenje, združljivo s standardi WPC in PMA

Odpornost: standard IPX8 (potopitev v do 1,5 metra globoko sladko vodo za do 30 minut, ne priporoča se za uporabo na plaži ali bazenu, ni odporen proti prahu)

Operacijski sistem: Android 11

Omrežje: [LTE]: izboljšan 4X4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20; [5G]: nesamostojno (NSA), samostojno (SA), Sub6/mmWave

Povezljivost: [Wi-Fi 6E] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE160 MIMO, 1024QAM; [Bluetooth] Bluetooth® v 5.2 (LE do 2 megabita v sekundi), USB tipa C, NFC, lokacijske storitve (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou); [Ultra Wide Band], 1x eSIM in 2x nano SIM, podpora za plačevanje MST in/ali NFC

Senzorji: kapacitivni bralnik prstnih odtisov (ob strani), pospeškomer, barometer, žirosenzor, geomagnetni senzor, Hall senzor, senzor bližine, senzor svetlobe, avtentikacija: vzorec, PIN-številka, geslo, biometrični načini zaklepa: bralnik prstnih odtisov ob strani, prepoznavanje obraza

Zvok: stereo, prostorski zvok s tehnologijo Dolby Atmos (vključno z Dolby Digital in Dolby Digital Plus), podpora za 32-bitni UHQ in DSD64/128*, PCM: do 32 bitov, DSD: DSD64/128; podprte vrste zvočnih datotek: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF

Video: podprte vrste video datotek: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; TV povezava – brezžično: Smart View (zrcaljenje zaslona 1080p pri 30 sličicah na sekundo) / žično: podpora Display Port prek priključka USB tipa C. Podpira video izhod ob povezavi s pretvornikom HDMI (DisplayPort 4K UHD pri 60 sličicah na sekundo).

Varnost: platforma Knox, spremljanje in zaščita v realnem času, Secure Folder: varen prostor na napravi za izolacijo in zaščito vsebine, kot so aplikacije, slike, filmi in zasebne datoteke

Barve: fantomsko črna, fantomsko zelena, fantomsko srebrna

Vsebina paketa: pregibni telefon Galaxy Z Fold3 5G, podatkovni kabel, izmetni zatič, hitri priročnik za uporabo (ni polnilca)

Cena: 1.799,99 evra (priporočena redna maloprodajna cena), pisalo S Pen in ovitek na voljo posebej (v predprodaji brezplačno)

Vir podatkov: Samsung Slovenija

Ostaja vprašanje, kako bo akumulator z nekoliko nižjo zmogljivostjo kot pri predhodniku kos energetskim zahtevam velikih, svetlejših in bolj dinamičnih zaslonov - predvsem kaj to pomeni za čas pripravljenosti. Foto: Ana Kovač

Nesporen napredek, nedvomno visoka uvrstitev

Samsung Galaxy Z Fold3 je definitivno velik napredek in je v tem trenutku videti najboljše in najzmogljivejše v svetu pregibnih telefonov – a je za ta prestiž kljub njegovi prijaznejši ceni glede na premiere njegovih predhodnikov še vedno treba poseči globoko v žep – veliko več kot najboljši nepregibni telefon istega proizvajalca.

Fold3 je zdaj gotovo na ravni, ki so si jo pri Samsungu želeli, ko so začeli utirati svojo pot v vznemirljiv svet pregibnih telefonov, brez pomembnejših otroških bolezni, s katerimi so trpeli predhodniki – a bo četrta generacija verjetno še malo boljša in cenejša. Kdor pa si v tem trenutku želi najbolje iz sveta pregibnih telefonov, bi v svoj najožji izbor zagotovo moral vključiti Samsungov novi Fold3.

Fold3 je zdaj gotovo na ravni, ki so si jo pri Samsungu želeli, ko so si začeli utirati pot v vznemirljiv svet pregibnih telefonov, brez pomembnejših otroških bolezni, s katerimi so trpeli predhodniki. Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- odpornejši materiali,

- veliko izboljšav glede na predhodnike,

- zelo svetel in dinamičen zaslon,

- opazen trend nižanja cene,

- v tem trenutku najzmogljivejši pregibni telefon.

Kaj nam ni bilo všeč:

- še vedno visoka cena,

- kamere na ravni premijskega telefona izpred dveh let,

- za tako velika zaslona bi pričakovali zmogljivejši akumulator.