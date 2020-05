Hirajoča piramidna shema OneCoin, ki velja za eno največjih prevar zadnjega desetletja , med letoma 2016 in 2018 pa so ji nasedli tudi številni Slovenci, se pred popolnim kolapsom prizadeva rešiti z iskanjem prilivov svežega denarja. V središču najnovejšega tovrstnega poskusa se je znašla luksuzna jahta, ki si jo je z denarjem opeharjenih žrtev privoščila razvpita Ruja Ignatova. Samooklicana "kriptokraljica" je do nenadnega izginotja leta 2017 veljala za prvi obraz OneCoina.

Od nekaj sto pa do več deset tisoč evrov je med 10.000 in 15.000 Slovencev povečini med letoma 2016 in 2018 vložilo v piramidno shemo OneCoin. V zameno za vplačilo so dobili paket z izobraževalnimi materiali s področja financ in pa, najpomembnejše, brezplačne digitalne žetone, ki so jih lahko pretopili v kriptovaluto onecoin. Tej bo cena čez leta močno narasla in lahko jo bodo prodali z velikim dobičkom, so takrat trdili zdaj že davno potuhnjeni promotorji OneCoina.

Objava na družbenem omrežju Facebook z novačenja novih članov za OneCoin v enem od ljubljanskih hotelov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ena največjih finančnih prevar vseh časov?

V Bolgarijo, kjer je imela piramidna shema sedež, so se z vsega sveta zlile več kot tri milijarde evrov hitrega zaslužka željnih ljudi. Že zaradi tega zneska OneCoin velja za eno najuspešnejših in hkrati najbolj škodljivih prevar zadnjega desetletja, a morda je številka celo desetkrat prenizka.

Na lanskem sojenju pomembnim akterjem v OneCoinu je bil namreč omenjen znesek 40 milijard dolarjev oziroma 37 milijard evrov, številka naj bi prišla neposredno od obveščevalne agencije FBI. Če ta podatek drži, OneCoin ni tako daleč od prevare ameriškega goljufa Bernieja Madoffa, ki velja za največjo piramidno shemo v zgodovini.

"Kriptokraljica" je na račun goljufije dejansko živela kot kraljica

Precej denarja, tudi slovenskega, je končalo v žepih Ruje Ignatove. Bolgarka z nemškim potnim listom je veljala za ustanoviteljico OneCoina in domnevno izredno sposobno žensko, ki so jo številni člani denarne mreže malodane malikovali.

Ruje Ignatove se je oprijel vzdevek "kriptokraljica". Njeni privrženci so jo opisovali kot eno največjih svetovnih strokovnjakinj s področja kriptovalut, a dejstvo je, da v krogih dejanskih poznavalcev kriptosveta zanjo razen v kontekstu dvomljive legalnosti OneCoina ni slišal tako rekoč nihče. Ruja Ignatova je v ZDA sicer obtožena več kaznivih dejanj s področja finančnih goljufij. Če jo ujamejo in obsodijo, ji grozi večdesetletna zaporna kazen. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Kot je na sojenju novembra lani razkril njen brat Konstantin Ignatov, je Ruja živela na veliki nogi. Osebno naj bi zaslužila od pol milijarde do več milijard evrov, denar pa je zapravljala za ekstravagantne nakupe, kot so luksuzni vili v Frankfurtu in Dubaju, na milijone evrov vredni kosi nakita in dragi avtomobili ter 43-metrska razkošna jahta, poimenovana po njeni hčerki Davini.

Jahto, ki je bila nekaj časa prizorišče zabav elite OneCoina, je po skrivnostnem izginotju Ruje Ignatove leta 2017 septembra lani znova "odkril" britanski preiskovalni novinar Jamie Bartlett. Zasidrana je na bolgarski obali Črnega morja.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Luksuzna jahta, ki so jo Ruji Ignatovi pomagali plačati tudi Slovenci, je najnovejše orodje za izvabljanje denarja od naivnih žrtev. Teh na srečo ni več veliko.

Leta 1994 izdelano Davino, ki je do zdaj zamenjala že pet imen in prav toliko lastnikov, novo vodstvo propadajočega OneCoina v karibsko-romunski-italijanski zasedbi, ki z Ignatovo in njenimi najbližjimi sodelavci danes nima več nobene povezave, zdaj zlorablja za to, da bi hirajoči OneCoin še nekaj časa ostal nad vodo.

Jahta je namreč glavni dobitek v novem nagradnem žrebu, v katerem lahko sodelujejo vsi člani OneCoinove hierarhije, a morajo za to kupiti srečke oziroma kupone ter jih plačati s pravim denarjem, torej evri.

Žreb za Davino je objavljen v OneCoinovi spletni trgovini DealShaker, ki kljub obljubam, da bo postala tekmec Amazonu ali Alibabi, zaradi nelikvidnosti kriptovalute onecoin nikoli ni zaživela, obenem pa prikazuje fiktivno število aktivnih in registriranih uporabnikov ter trgovcev. Za nameček je cena "srečke" zavajajoča, saj je treba zanjo nakazati tudi evre in ne le onecoinov, ki imajo vrednost le na internem trgu, na zunanjih borzah pa z njimi ni mogoče trgovati. Na srečo je kupon, ki je na voljo v več različnih oglasih, do zdaj kupila ena sama oseba, kar je velik pokazatelj, da ljudje OneCoinu ne zaupajo več, saj ne uresničuje obljub. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Da bi lahko nekdo v domači pristan odpeljal Davino, mora biti prodanih najmanj 100.000 srečk, kar glede na njihove cene pomeni, da se organizatorji nagradne igre nadejajo od najmanj pet do največ dvajset milijonov evrov svežega denarja.

Sodeč po preteklih negativnih izkušnjah z oglasi na platformi, kjer OneCoinovi trenutni vodje obljubljajo jahto Ruje Ignatove, in pa dejstvu, da je OneCoin v preteklosti svojo življenjsko dobo že podaljševal z dodatnim zbiranjem kapitala, je zelo verjetno, da gre zgolj za še en poskus preusmeritve pozornosti vse manj številnim članom piramidne sheme, ki še vedno verjamejo, da bodo iz svojega vstopa v OneCoin vendarle izšli kot zmagovalci ali pa si vsaj povrnili prvotni vložek.

Večino je potrpljenje sicer že minilo. Od dneva, ko bi moralo obogateti ogromno tistih, ki so verjeli bombastičnim napovedim tudi slovenskih promotorjev OneCoina, je namreč minilo že 588 dni.

