Pobeg tajnih podatkov o eni najbolj iskanih žensk na svetu

Potni list Ruje Ignatove razkriva, da ima nemško državljanstvo, rodila se je v Rusiji, letos pa bo dopolnila 40 let. Zelo verjetno je sicer, da danes ne uporablja tega potnega lista, saj je na begu tako pred oblastmi (v ZDA je obtožena finančne prevare in pranja denarja) in več kot tremi milijoni opeharjenih žrtev OneCoina, ki jih zanima, kje je njihov denar.

Foto: BehindMLM / OneCoin

Dokumenta, ki ju je pridobil znan spletni portal BehindMLM, ki se ukvarja z razkrivanjem piramidnih shem in podobnih tovrstnih prevar, ponujata nov vpogled v zakulisje zloglasne denarne mreže OneCoin, ki jo je britanski medij The Times opisal kot eno največjih goljufij v zgodovini.

Pogodba, ki jo je imel z OneCoinom sklenjeno danes že povsem pozabljeni nekdanji direktor podjetja Pierre Arens, dodatno namiguje na resničnost novembrskega bombastičnega pričanja Konstantina Ignatova, zadnjega javno znanega šefa OneCoina, da so imeli pri pranju denarja, ki ga je OneCoin pobral 3,5 milijonom ljudi, prste zraven luksemburški operativci.

Ignatov, sicer brat ustanoviteljice OneCoina Ruje Ignatove, je na sodišču v New Yorku med drugim dejal, da naj bi OneCoin denar pral s pomočjo lastnika slamnatega podjetja v Luksemburgu, ki je povezano s tamkajšnjo obveščevalno agencijo Sandstone. Prav podjetje Sandstone SA. A Luxembourg pa je direktorju OneCoina Pierru Arensu izplačevalo plačo.

Foto: Facebook

Arensova plača ni bila nizka: 62.500 evrov neto mesečno. Če bi pogodbo izpolnil do konca, torej bil pri OneCoinu zaposlen do oktobra 2018 (ko naj bi šla kriptovaluta onecoin na borzo, kar pa se ni zgodilo), bi mu pripadla še nagrada v višini 5 milijonov evrov. Za OneCoin je bil to sicer drobiž: po vsem svetu naj bi z vplačili v denarno mrežo namreč zbrali okrog štiri milijarde evrov.

Ob razkritju dokumentov - kdo jih je spravil v javnost, ni znano, prav tako trenutno še ni potrjena njihova verodostojnost - je znova zadišalo tudi po ruskem vplivu. Pred časom se je namreč šušljalo, da naj bi niti v ozadju OneCoina v resnici vlekel organiziral kriminal s sedežem v vzhodni Evropi, prav tako naj bi bilo zelo mogoče, da je prek Avstrije in Grčije v Rusijo po izginotju oktobra 2017 pobegnila Ruja Ignatova. Tam namreč pozna nekoga zelo bogatega in vplivnega, je razkril njen brat.

Foto: Facebook / Cryptoqueen

Ne le, da potni list Ruje Ignatove razkriva, da je bila v resnici rojena v Rusiji, Arensova pogodba razkriva tudi, da se je OneCoin dogovarjal za partnerstvo z moskovskim Afrocom. Gre za združenje ruskih vladnih agencij in ministrstev, podjetij in organizacij, ki zastopa ruske gospodarske interese v podsaharski Afriki.

Zakaj bi se ruskemu Afrocomu poskusilo pridružiti podjetje bolgarskega porekla (ki je sicer večino poslovanja opravljalo iz davčnih oaz, kot so Dubaj, Hong Kong, Belize in Luksemburg), ni znano.

V Sofiji, kjer je imel OneCoin poslovne prostore, ni tako rekoč nikogar več

Potni list in Arensova pogodba sta iz OneCoinovih arhivov morda izginila med praznjenjem pisarn na sedežu OneCoina v bolgarski prestolnici, ki se zgodilo sredi novembra lani:

Čeprav so se na družbenih omrežjih hitro javili skeptiki in opozorili, da je ta informacija izmišljena, spodnji videoposnetek, ki je bil decembra lani posnet v notranjosti OneCoinovih bolgarskih prostorov, nazorno pokaže, da tam razen nekaj miz in stolov ni tako rekoč ničesar več:

Tistih, ki še vedno verjamejo, da je OneCoin prihodnost denarja oziroma da si bodo lahko nekoč namesto obljubljenega bajnega bogastva izplačali vsaj prvotni vložek, je danes le še za vzorec.



Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Tako rekoč vsi znani promotorji so že zdavnaj našli druge poslovne priložnosti, kamor so jim sledili tudi nekateri somišljeniki, mnogi drugi, ki so jih na predstavitvah, teh ni manjkalo tudi v Sloveniji, prepričala bombastična zagotovila o podeseterjenih vplačilih, pa so že izgubili upanje, da bi še kdaj videli svoj denar.

