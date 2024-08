Okrožno tožilstvo v bolgarski prestolnici Sofiji je ta teden vendarle vložilo obtožnico zoper Rujo Ignatovo, ključno figuro piramidne sheme OneCoin, ki je med letoma 2014 in 2017 od nič hudega slutečih vlagateljev po vsem svetu, tudi mnogih v Sloveniji, izvabila več milijard evrov. Obtožnica v matični državi OneCoina sicer prihaja skoraj sedem let po tem, ko je Ignatova izginila neznano kam. Išče jo tudi ameriški preiskovalni urad FBI, za informacije, ki bi vodile do njenega prijetja, ponujajo kar do pet milijonov dolarjev.

Obtožnica (vir) zoper Ignatovo je morda bolj simbolno dejanje kot karkoli drugega, saj je samooklicana kriptokraljica z obličja Zemlje izginila že oktobra 2017, a gre obenem končno tudi za priznanje bolgarskih oblasti, da je dobesedno pod njihovimi nosovi potekala ena največjih piramidnih shem v zgodovini, vsekakor največja v zadnjem desetletju.

OneCoin je namreč še v času, ko so zoper ključne akterje piramidne sheme v drugih državah že potekali sodni procesi – nalog za aretacijo Ruje Ignatove so Združene države Amerike izdale že leta 2019 – še vedno deloval v pisarni v bolgarski prestolnici Sofiji.

V ZDA so prvo obtožnico zoper Ignatovo zaradi njene vloge pri opeharjenju žrtev piramidne sheme OneCoin sicer vložili že leta 2017 (vir).

Sedež OneCoina v Sofiji aprila 2019 Foto: Google Street View

Zakaj so bolgarske oblasti potrebovale toliko časa, da so vložile obtožnico zoper Rujo Ignatovo, ki jo sicer obravnavajo kot nemško državljanko, ki ima tudi bolgarski potni list, ni znano. Mogoče je, da so imele pomembnejšo vlogo pri tej odločitvi tudi ZDA, saj se je junijske tiskovne konference tožilstva v Sofiji, na kateri so napovedali vložitev obtožnice, udeležil tudi veleposlanik Združenih držav Amerike v Bolgariji Kenneth Merten.

Višje sodišče v Londonu je medtem prejšnji teden izdalo ukaz za globalno zamrznitev (znanega) premoženja Ruje Ignatove in še nekaterih oseb, povezanih s piramidno shemo OneCoin. Zamrznitev premoženja med drugim vključuje tudi dve podjetji, povezani z Ignatovo, ki sta igrali posredniško vlogo pri njenih nakupih dragih nepremičnin v Londonu. Britanske žrtve piramidne sheme OneCoin so bile sicer skupno oškodovane za več kot sto milijonov funtov oziroma nekaj več kot 116 milijonov evrov.

Promotorji piramidne sheme OneCoin so obljubljali, da bo istomenska kriptovaluta s prestola sklatila bitcoin in postala najvrednejša kriptovaluta na svetu glede na tržno kapitalizacijo. OneCoin je sicer ignoriral tako rekoč vse zakonitosti ekonomije – oktobra 2016, na primer, so število onecoinov v obtoku povečali za kar 57-krat, cena kriptožetona pa je ostala nespremenjena. Foto: Facebook / OneLife

FBI za kriptokraljico ponuja bajno nagrado

O tem, kako resno organi pregona vsaj v nekaterih državah jemljejo škodo, ki jo je po vsem svetu povzročil OneCoin, veliko pove dejstvo, da je Ruja Ignatova edina ženska (vir) na seznamu desetih najbolj iskanih ubežnikov na svetu ameriškega preiskovalnega urada FBI. Seznamu, na katerem se sicer najpogosteje znajdejo predvsem teroristi, morilci in vodje narkokartelov.

V opisu profila Ruje Ignatove na seznamu desetih najbolj iskanih ubežnikov se ponovi očitek ameriškega tožilstva, ki je zoper organizatorko piramidne sheme OneCoin spisal obtožnico zaradi ogromnega oškodovanja več kot dveh milijonov žrtev po vsem svetu. Opeharjenim vlagateljem je Ignatova skupaj z lokalnimi promotorji OneCoina pobrala slabe štiri milijarde evrov.

FBI je za informacije, ki bi vodile do prijetja Ruje Ignatove, sprva ponujal 250 tisoč dolarjev oziroma nekaj manj kot 230 tisoč evrov, nato je nagrado dvignil na kar pet milijonov dolarjev oziroma dobrih 4,5 milijona evrov. Foto: FBI

Samo v Sloveniji, kjer je bil OneCoin močno prisoten predvsem med letoma 2015 in 2017, je visokoletečim obljubam nasedlo od deset do petnajst tisoč ljudi.

Je sploh še živa?

Kje je trenutno Ignatova, ni znano, je pa mogoče, da je odpotovala na Bližnji vzhod, v domačo Bolgarijo, Nemčijo, od koder prihaja njen mož, ali celo v Rusijo, kjer ima po navedbah nekaterih poznavalcev vplivne stike. Njena zadnja potrjena lokacija so bile Atene, od koder je 25. oktobra 2017 odpotovala neznano kam.

Ruja Ignatova je neznano kam izginila jeseni 2017. Promotorji OneCoina so njeno odsotnost upravičevali na vse mogoče načine, da se je umaknila, ker bo rodila otroka (ki ga je sicer že konec leta 2016), ker bo podjetje vodila iz ozadja, ker je tarča groženj, ker je že dosegla svojo vizijo, da se v resnici sploh ni umaknila, temveč še naprej vodi podjetje. Enotne razlage za njeno odsotnost ni bilo. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Dokumenti, do katerih se je v začetku leta 2023 dokopal bolgarski preiskovalni portal Bird, so medtem namigovali, da so Ignatovo morda že leta 2018 umorili v Grčiji, njeno truplo pa odvrgli v Jonsko morje. Njen umor naj bi naročil bolgarski gangster Hristoforos Amanatidis, znan tudi kot Taki, ki je bil posredno, prek takratnega dekleta, vpleten v piramidno shemo OneCoin.

