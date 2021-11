Karantena za necepljene tudi na Otoku?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski premier Boris Johnson opozarja na "temne nevihtne oblake pandemije nad Evropo", a – vsaj za zdaj – ne predvideva zaostrovanja ukrepov, zlasti ne (selektivnega) zapiranja družbe in javnega življenja, toda stroka tega ne izključuje. Foto: Reuters

Ostre omejitve za necepljene, ki jih je sprva uvedla Avstrija, so na mizi odločevalcev tudi v Združenem kraljestvu, je opozoril tamkajšnji strokovnjak za javno zdravje.

Avstrija ni edina evropska država, ki je posegla po ostrejših ukrepih predvsem za necepljene v upanju, da se bodo tako uspešneje spopadli s četrtim valom epidemije covid-19. Potem ko je naša severna soseda s 15. novembrom za približno dva milijona svojih necepljenih in neprebolelih državljanov uvedla desetdnevno popolno omejitev gibanja (z zelo redkimi izjemami), so na Češkem sklenili, da bo od ponedeljka necepljenim in neprebolelim prepovedana udeležba na javnih dogodkih.

Tudi v Nemčiji svarijo pred, kot je dejala kanclerka Angela Merkel, dramatičnimi razmerami, zaradi katerih je vse še necepljene sodržavljane pozvala k čim hitrejšemu cepljenju. Ostrejše omejitve, med njimi tudi omejitve nočnega gibanja, so uvedli tudi na Irskem in Nizozemskem, poročajo britanski mediji, ki razkrivajo, da tudi pri njih niso izključeni podobni ukrepi.

"Bojim se, da se nam to lahko zgodi"

"Morda bodo tudi pri nas že v prihodnjih dneh uvedli podobne ukrepe," je po navedbah britanskih medijev povedal nekdanji direktor javnega zdravja za severozahodni del Anglije, profesor John Ashton.

Na novinarsko vprašanje, kako bi ocenil avstrijsko zaprtje družbe za tiste, ki niso cepljeni ali preboleli, je odgovoril: "Bojim se, da se nam to lahko zgodi. Res se moramo vrniti k nošenju mask, ohranjanju razdalje in, da, covidnim potnim listom. Ne gre za državljanske pravice, gre za zmago v boju proti virusu, to ni predaja."

Angleški strokovnjak še meni, da je pomembno še letos cepiti srednješolce z drugim odmerkom in začeti cepljenje osnovnošolcev. "Milijoni ljudi še niso polno cepljeni, virus pa še vedno kroži."

Številke so povezane

V Združenem kraljestvu dnevno potrdijo 544 novih okužb na milijon prebivalcev, kar je manj kot v Nemčiji, kjer dnevno za okužbo izve 639 prebivalcev na milijon. V Avstriji je to število več kot dvojno glede na Otok (1.145 na milijon prebivalcev), v Sloveniji pa je nad 1.500.

Zaporedje teh držav se ujema tudi glede precepljenosti: v Združenem kraljestvu je polno cepljenih 80 odstotkov prebivalcev, starih 12 let ali več, v Nemčiji je polno cepljenih 67,5 odstotka prebivalcev, v Avstriji 65 odstotkov, v Sloveniji pa kar nekaj odstotnih točk manj – okrog 54 odstotkov. Slabšo precepljenost imajo v Evropi le na Poljskem (okrog 53 odstotkov), Hrvaškem (46 odstotkov), Slovaškem (45 odstotkov), v Romuniji (okrog 35 odstotkov) in Bolgariji (niti 24 odstotkov).

Premier Johnson in stroka pomirjata

Evropa je trenutno največje svetovno žarišče epidemije (čeprav so razlike med zahodom in vzhodom stare celine ogromne). Britanski premier Boris Johnson opozarja, da "nevihtni oblaki pandemije, ki se nabirajo nad Evropo, grozijo z nalivi nad britansko obalo". Obenem vztraja, da podatki ne nakazujejo ničesar, kar bi napeljevalo na zaostrovanje ukrepov, še najmanj pa na zapiranje javnega in družbenega življenja.

Temu pritrjuje tudi član britanske svetovalne skupine za izredne razmere, profesor Neil Ferguson. Prepričan je, da je Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske v, kot pravi, precej drugačnem položaju zaradi višje ravni imunosti po večmesečnem obdobju visoke pojavnosti virusa.

Dodal je, da je hitro uvajanje poživitvenih odmerkov v Združenem kraljestvu dodatna prednost v boju za nadzor bolezni covid-19. "V tem trenutku ni verjetno, da bomo doživeli kaj podobnega lanskemu katastrofičnemu zimskemu valu. Ne moremo biti samozadovoljni, a ne verjamem, da bomo v enakih razmerah kot Nizozemska."