Zdravnica z napadi na cepivo zaslužila 1.400 povprečnih slovenskih plač

Osteopatska zdravnica Sherri Tenpenny je v pandemičnem letu in pol prek telekonferenčne aplikacije Zoom gostila seminarje, na katerih je. tako je dejala sama, organizirala lastno vojsko aktivistov, ki bi njene nauke o tem, da se bolezen covid-19 širi prek omrežja 5G in da ljudje po prejetju cepiva postanejo magnetizirani, delili s tisoči drugih ljudi. Njeni "vojaki" so za privilegij sodelovanja na njenih seminarjih sicer plačali tudi prek 500 evrov na osebo.

Zdravnik Joseph Mercola, eden najbolj vplivnih svetovnih aktivistov proti cepivu zoper bolezen covid-19, s širjenjem nedokazanih znanstvenih dejstev bajno služi že leta, smo zapisali v ponedeljkovem prispevku . Toda Mercola ni edini. Tako rekoč vsi najglasnejši nasprotniki cepljenja proti bolezni covid-19 in zaščitnih ukrepov, ki farmacevtskim korporacijam, politikom, zdravnikom in medijem že tako rekoč od začetka pandemije očitajo, da jih vodijo finančni apetiti in ne skrb za dobrobit človeštva, jih imajo v resnici sami. Kako bi drugače pojasnili podatek, da je zdravnica, eden najbolj prepoznavnih obrazov gibanja proti cepljenju na svetu, v poldrugem letu od začetka pandemije samo s proticepilskim aktivizmom zaslužila skoraj dva milijona evrov oziroma blizu 1.400 slovenskih povprečnih mesečnih neto plač?

Ameriški center za boj proti digitalnemu sovraštvu je letos spomladi v obširnem poročilu identificiral dvanajsterico posameznikov (tako imenovani Dezinformacijski odred), ki so najbolj odgovorni za nastajanje in širjenje dezinformacij o ukrepih za zajezitev pandemije in cepljenju proti bolezni covid-19.

Gre za dokument, ki ga odgovorni za javno zdravje jemljejo zelo resno, kar je med drugim postalo jasno tudi prejšnji mesec, ko se je do dvanajsterice omenjenih aktivistov z neprizanesljivo kritiko javno opredelil tudi ameriški predsednik Joe Biden. "Teh dvanajst oseb razširja dezinformacije in s tem škodi ljudem, ki jih poslušajo. Ubijajo ljudi," je bil oster Biden.

Center za boj proti digitalnemu sovraštvu je kasneje izdal še eno študijo, v kateri je pokazal, da samooklicani borci za resnico ter proti tiraniji velikih korporacij in politike s svojim pandemičnim aktivizmom zelo dobro zaslužijo. "Dezinformacijski odred" je v poldrugem letu izrednih razmer, ki jih je ustvaril novi koronavirus, ustvarila več kot 30 milijonov evrov prihodkov.

Joseph Mercola

Mercola se je v zadnjem desetletju zaradi tega večkrat znašel pod drobnogledom ameriških regulatorjev, ki so zoper njega zaradi potencialnega ogrožanja človeških življenj tudi ukrepali. Foto: Mercola.com

Ameriški osteopat in zagovornik alternativne medicine Joseph Mercola, ki ga je center za boj proti digitalnemu sovraštvu prepoznal kot največjega svetovnega vplivneža na področju razpihovanja zavajajočih informacij o cepljenju proti novemu koronavirusu, je v obdobju pandemije ustvaril 6,14 milijonov evrov prihodkov, veliko večino s prodajo prehranskih dodatkov, za katere je še do začetka tega leta trdil, da preprečujejo razvoj bolezni covid-19, čeprav to ni znanstveno dokazano.

Sherri Tenpenny

Sherri Tenpenny Foto: Wikimedia Commons

Osteopatska zdravnica, ki trdi, da so cepiva proti bolezni covid-19 namenjena ubijanju ljudi in ki je bila eden od izvorov absurdne teorije zarote, da je širjenje bolezni covid-19 povezano z mobilnimi omrežji 5G, ki naj bi po novem celo magnetiziralo cepljene posameznike, je v poldrugem letu od začetka pandemije zaslužila 1,79 milijona evrov. Med drugim je mastno zaračunala pristojbine za spletne seminarje prek telekonferenčne aplikacije Zoom - za nekatere je bilo treba odšteti tudi precej več kot 500 evrov!

Robert F. Kennedy mlajši

Robert F. Kennedy mlajši v krogih nasprotnikov cepljenja uživa status neke vrste superzvezdnika. Foto: Reuters

Robert F. Kennedy mlajši prek organizacije Children's Health Defense ob kategoriziranju tako rekoč vseh cepiv za grožnjo ljudem, še posebej otrokom, med drugim nasprotuje tudi uvedbi brezžičnih mobilnih omrežij pete generacije (5G), vpleten pa je tudi v širjenje teorije zarot o svetovnih elitah, ki naj bi jim poveljeval Bill Gates. Roberta so zaradi njegovega precej uspešnega sejanja dvomov v napredek znanosti na področju razvoja cepiv pred dvema letoma med drugim kritizirali tudi drugi člani klana Kennedy. Od začetka pandemije je predvsem na račun donacij ustvaril skoraj 2,5 milijona evrov prihodkov. V organizaciji Children's Health Defense si izplačuje tudi direktorsko plačo, ki znaša blizu 220.000 evrov bruto na leto.

Rashid Buttar

Rashid Buttar se zaradi kontroverznih pogledov na zdravljene pacientov z regulatorji, združenji zdravnikov in drugimi pristojnimi institucijami bori že poldrugo desetletje. Nekaj časa je sodeloval tudi v piramidni shemi, kjer naj bi zaslužil precej denarja. Foto: Amazon

Ameriški osteopatski zdravnik, ki je med drugim trdil, da se novi koronavirus prenaša prek baznih postaj omrežja 5G in sledi, ki jih na nebu puščajo letala, ter da je koronavirus pomagal razviti ameriški imunolog Anthony Fauci, je v obdobju pandemije s prodajo spletnih seminarjev in prehranskih dodatkov "za izboljšanje imunosti" ustvaril okrog pol milijona evrov prihodkov.

Mike Adams

Mike Adams je s svojimi številnimi spletnimi stranmi, prek katerih širi zavajajoče novice, po mnenju številnih eden od glavnih krivcev za to, da ogromno ljudi danes ne zaupa več zdravnikom, znanstvenikom in drugim izobraženim ljudem, temveč v vsem vidijo laži globalnih elit. Adamsova spletna stran Natural News ima tudi precej zaslug za čedalje nižjo precepljenost v razvitih delih sveta. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Adams je lastnik hobotnice medijev, blogov in spletnih trgovin, ki spadajo pod njegovo osrednjo znamko Natural News. Ta velja za enega od največjih in najbolj prepoznavnih virov lažnih novic na internetu. Vsebine na spletni strani Natural News v zadnjih letih nimajo prav veliko skupnega z naravo, temveč v ospredje potiskajo vse mogoče teorije zarot. V zadnjem letu in pol se je Adams, jasno, posvetil udrihanju po ukrepih za zajezitev pandemije in cepljenju proti bolezni covid-19. Pandemija je bila zanj s poslovnega vidika sicer zlata jama, saj je s prodajo prehranskih dodatkov, izdelkov za zdravo življenje in pripomočkov za preživetje v naravi v tem času ustvaril kar 3,5 milijona evrov prihodkov.

Ty in Charlene Bollinger

Ty Bollinger Foto: Wikimedia Commons

Zakonca Bollinger odlično služita s prepričevanjem ljudi, da zdravniki ne vedo nič oziroma da so del velike zarote. Ty nima izobrazbe s področja medicine, a trdi, da pozna resnico o raku in kemoterapiji, cepivih in tudi ameriških volitvah, je tudi podpornik teorije zarote QAnon. Svoje trditve je uspešno vnovčil, saj je je dobro prodajal svoje knjige in spletne oddaje. Na družbenih omrežjih mu sledi več kot milijon ljudi. V času pandemije sta prodajala, in to za več kot 400 evrov, dostop do serije dokumentarnih filmov, ki naj bi razgalili laži o bolezni covid-19 in v katerih so nastopali številni znani proticepilci, med drugim skoraj vsi, ki so omenjeni v tem članku. Pandemija je močno odebelila njun tekoči račun, saj sta ustvarila 2,7 milijona evrov prihodkov.

Del Bigtree

Del Bigtree Foto: Wikimedia Commons

Bigtree, ameriški producent in televizijski voditelj, je še en velik pandemični zaslužkar. Od pomladi 2020 do danes ustvaril skoraj tri milijone evrov prihodkov, njegov poslovni model pa je predvsem strašenje ljudi s cepivi proti bolezni covid-19, primerjanje bolezni covid-19 s prehladom in zanikanje izida ameriških predsedniških volitev. Bigtree je precej denarja prejel od zunanjih vlagateljev v produkcijo vsebin za njegovo spletno stran, dobro pa je zaslužil tudi kot govorec na proticepilski dogodek, saj je za nastop zaračunal več tisoč evrov.

Barbara Loe Fisher

Barbara Loe Fisher Foto: Vimeo / Posnetek zaslona

Fisherjeva je predsednica Nacionalnega centra za informacije o cepivih, ameriške nevladne organizacije, ki velja za enega največjih razpečevalcev dezinformacij o cepljenju, ne samo proti bolezni covid-19, temveč nasploh, na svetu. V poldrugem pandemičnem letu je s prodajo vstopnic na dogodke v organizaciji centra in z donacijami (največji "mecen" centra je Joseph Mercola) osebno ustvarila okrogel milijon evrov prihodkov.

Preostanek tako imenovanega Dezinformacijskega odreda (Sayer Ji, Kelly Brogan, Larry Cook, Andrew Wakefield, avtor zloglasne ovržene študije o tem, da cepivo MMR pri otrocih povzroča avtizem), je v obdobju pandemije skupaj ustvaril približno milijon evrov prihodkov.



Na centru za boj proti digitalnemu sovraštvu so še opozorili na ironično dejstvo, da so podjetja večine omenjenih oseb, ki so nasprotovale in še vedno nasprotujejo ukrepom za zajezitev epidemije bolezni covid-19, brez pomislekov sprejela finančno pomoč ameriške vlade podjetjem, ki jim je pandemija odsekala prihodke. Skupaj so prejeli krepko čez milijon evrov.