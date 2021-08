Vodja BioNTecha: Ni še potrebe po prilagajanju cepiva

Kljub mutacijam novega koronavirusa in pojavljanju novih, bolj nalezljivih različic še ni potrebe po prilagajanju cepiva proti covid-19, je prepričan direktor BioNTecha Ugur Sahin. Morda pa bo to treba storiti v prihodnjih od šestih do dvanajstih mesecih, če se bodo pojavile nove različice, je opozoril.

Ali bodo potrebne spremembe oz. prilagoditve cepiva, se bodo odločili, če se bo pokazalo, da trenutno cepivo ne deluje več ali pa bo učinkovito le še delno, je povedal vodja podjetja, ki je cepivo razvilo v sodelovanju s farmacevtskim gigantom Pfizer.

Pomembno pa bo ugotoviti pravi trenutek, kdaj bo to treba storiti. "Odločitev za prilagoditev cepiva zdaj bi se lahko čez tri ali šest mesecev izkazala za napačno, če bo prevladujoča postala neka druga različica. Pravočasnost odločitve je zato ključna," je dejal Sahin.

A v tem trenutku je zdajšnja sestava cepiva povsem ustrezna, je pojasnil. "V tem trenutku imamo dobre podatke, da poživitveni odmerek z osnovno različico povsem zadostuje," je pojasnil in dodal, da v BioNTechu priporočajo poživitveni odmerek cepljenja.

V Nemčiji in Franciji so že napovedali, da bodo jeseni začeli ponujati poživitveni odmerek ranljivi populaciji, zlasti starejšim. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) na drugi strani to odsvetuje in priporoča, da se cepivo raje uporabi za cepljenje prebivalcev revnejših držav.