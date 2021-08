Polemika glede tretjega odmerka cepiva, odločitev v rokah članic EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Načrti Francije za začetek cepljenja s tretjim, osvežitvenim odmerkom cepiva proti covid-19 v septembru sprožajo vrsto vprašanj. Eno od teh je, ali je to skladno z načelom globalne solidarnosti, h kateremu prisega EU. V Evropski komisiji so danes poudarili, da je odločitev o tretjem odmerku v rokah članic EU.

Na ravni EU ni za zdaj sprejetega nikakršnega priporočila v povezavi s tretjim odmerkom cepiva. Odločitev o tem je v rokah članic, komisija pa vselej spodbuja odločitve na podlagi znanstvenih dognanj, je danes poudarila govorka komisije Arianna Podesta.

Ob tem je spomnila na sredino sporočilo Evropske agencije za zdravila (Ema), v katerem agencija po njenih besedah potrjuje, da "polno cepljenje" pomeni dva odmerka cepiv BioNTecha in Pfizerja, Moderne in AstraZenece ter en odmerek cepiva družbe Janssen. Nasvet Eme torej za zdaj ne vključuje tretjega odmerka.

Polno cepljenje po navedbah Eme zagotavlja visoko raven zaščite proti hudi obliki bolezni in smrti zaradi covid-19 tudi proti različicam virusa, kot je delta. Največja raven zaščite se doseže v sedmih do 14 dneh po zadnjem odmerku.

Na vprašanja, ali je odločitev za cepljenje s tretjim odmerkom primerna glede na nizko precepljenost v številnih državah v Evropi in širše ter glede na dejstvo, da cepiv v svetu ni dovolj, pa v komisiji odgovarjajo, da igra EU pri zagotavljanju globalnega dostopa do cepiv vodilno vlogo.

EU je izvozila polovico cepiv, proizvedenih v Evropi, in dejavno sodeluje v prizadevanjih za pravičen dostop do cepiv. Njene pogodbe s farmacevtskimi podjetji, tudi nedavno odobrena pogodba z družbo Novavax, vključujejo možnost posredovanja cepiv revnim državam, so še izpostavili v komisiji.