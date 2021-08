Različica lambda še bolj kužna in odpornejša proti cepivu. Nas mora skrbeti?

Študije kažejo, da cepiva ščitijo pred vsemi glavnimi sevi koronavirusa in za zdaj še ni dovolj podatkov o tem, kako učinkovita so cepiva pri preprečevanju okužbe z različico lambda.

Študije kažejo, da cepiva ščitijo pred vsemi glavnimi sevi koronavirusa in za zdaj še ni dovolj podatkov o tem, kako učinkovita so cepiva pri preprečevanju okužbe z različico lambda. Foto: Getty Images

Po dveh nalezljivih različicah koronavirusa, alfi in delti, se predvsem v Latinski Ameriki zdaj vse bolj širi različica lambda. Najnovejše raziskave kažejo, da naj bi bila ta še vedno manj znana in raziskana različica, ki so jo poimenovali po grški črki lambda, bolj kužna in odpornejša proti cepivom.

Lambda različico koronavirusa so lani avgusta prvič zaznali v Peruju, delež okužb narašča v celotni Južni Ameriki, kar nekaj primerov so potrdili tudi v ZDA. Japonski znanstveniki so ugotovili, da je lambda različica v primerjavi z alfa in delta različico koronavirusa zelo nalezljiva in lahko tudi bolj odporna na cepiva.

Nekoliko sicer pomirja dejstvo, da v enem letu svojega obstoja različica lambda še ni postala prevladujoča v drugih delih sveta.

Prezgodaj za končne ocene, nekaj opozorilnih znakov

Čeprav o sevu ostaja veliko neznanega, so raziskovalci odkrili nekaj zaskrbljujočih lastnosti. Najnovejši laboratorijski poskusi kažejo, da ima beljakovina nove različice tri mutacije, te pa pomagajo upreti se nevtralizacijskim protitelesom, katerih nastanek sproži cepivo. Dve dodatni mutaciji pa prispevata večji nalezljivosti različice lambda, poroča Reuters na podlagi rezultatov raziskave, ki še čaka strokovno recenzijo pred objavo v eni od znanstvenih revij.

Ni še povsem jasno, ali je različica lambda bolj nevarna kot različica delta, a Kei Sato iz Univerze v Tokiu meni, da lahko predstavlja potencialno grožnjo človeški družbi. Podobno menijo tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji, kjer jo opisujejo kot "resno, skrb vzbujajočo grožnjo".

Nas mora skrbeti?

Študije kažejo, da cepiva ščitijo pred vsemi glavnimi sevi koronavirusa in za zdaj še ni dovolj podatkov o tem, kako učinkovita so cepiva pri preprečevanju okužbe z različico lambda. Vemo pa, da je pri cepljenih veliko večja verjetnost milejšega poteka bolezni pri vseh različicah koronavirusa, tudi tistih, kjer je zaščita pred samo okužbo nekoliko nižja.

Gotovo je treba počakati na nova spoznanja, saj je sprva tudi za različico delta kazalo, da je bolj kužna in smrtonosna od predhodnic, zdaj pa vemo, da je res veliko lažje prenosljiva, a je najbolj zapletenih primerov vendarle manj, kar bi bilo lahko bodisi na račun delovanja cepiv bodisi na račun manjše agresivnosti te različice glede na prvotna pričakovanja.