Zanimiv ukrep: kako bodo Italijane "prisilili", da ostanejo doma

Italijanska vlada je karanteno zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa razširila na vso državo , z različnimi ukrepi pa ljudi močno spodbuja, naj do izteka karantene domove zapuščajo čim redkeje. Dobra motivacija za številne Italijane bo pri tem zagotovo digitalna solidarnost, iniciativa tamkajšnjega ministrstva za tehnološki razvoj in digitalizacijo . Mnoge plačljive internetne storitve jim bodo do nadaljnjega oziroma vsaj do konca obdobja karantene namreč na voljo brezplačno.

Italijanski mladostniki v šole in vrtce ne bodo šli vsaj do 3. aprila, ustanove, ki so sicer temelj javnega življenja, kot so bari, restavracije, kina in muzeji, se zapirajo zelo zgodaj oziroma so zaprte, športni dogodki so prekinjeni, po državi pa se lahko Italijani gibljejo le toliko, da pridejo do službe ali zdravstvenega doma.

Italijanska vlada je za zagotavljanje, da bi državljani v času karantene raje ostajali doma kot pa se odpravljali širit bolezen, kar se je v zadnjem tednu kljub lokalnim karantenam že dogajalo, poiskala pomoč tudi pri tehnoloških podjetjih.

Italiji so na pomoč priskočila nekatera največja imena tehnološke industrije

Pod okriljem italijanskega ministrstva za tehnološki razvoj in digitalizacijo je tako zaživela iniciativa Digitalna solidarnost. V njo so se vključila domača in tuja tehnološka ter druga podjetja, ki italijanskim državljanom vsaka na svoj način pomagajo, da prebrodijo obdobje karantene:

- Ameriški tehnološki velikan Amazon Italijanom omogoča brezplačen ogled filmov in televizijskih serij na platformi Amazon Prime Video in brezplačen dostop do izobraževalnih seminarjev.

- Italijanski medijski hiši Mondadori in GEDI Group državljanom omogočata brezplačen dostop do sicer plačljivih člankov nekaterih digitalnih medijev, ki jih izdajata. Mondadori je za brezplačno branje odklenil tudi številne e-knjige.

V Italiji so obiski trgovin še dovoljeni, a strogo nadzorovani: državljani pred trgovinami namreč stojijo v vrstah, saj jih vanje spuščajo v omejenem številu. Foto: Guliver/Getty Images

- Nekateri italijanski telekomunikacijski operaterji uporabnikom v obdobju vsesplošne karantene ponujajo brezplačne klice oziroma dodatne gigabajte mobilnega prenosa podatkov.

- Izobraževalna platforma Weschool Italijanom ponuja brezplačno uporabo vse orodij za učenje na daljavo, kar italijanskim šolam v teoriji omogoča nadaljevanje pouka prek internetnih učilnic.

- Računalniški velikani Microsoft, IBM in Cisco Italy podjetjem ponujajo neomejen dostop do orodij za delo na daljavo in organizacijo videokonferenc.

