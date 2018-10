Prelomen korak proizvajalca pametnih telefonov, bodo sledili tudi drugi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Motorola je postala prvi veliki proizvajalec pametnih telefonov, ki bo uporabnikom ponudil tovarniške komplete za domače popravilo najpogostejših poškodb in okvar mobilnikov. To pomeni, da bodo lahko uporabniki sami z uradnimi proizvajalčevimi deli zamenjali baterijo ali zaslon. Gre za pomembno zmago v boju proti vedno bolj "nepopravljivim" pametnim telefonom.

Podjetje iFixit, verjetno najbolj prepoznavno ime v svetu popravljanja pametnih telefonov in računalnikov, "popravljivost" naprav na svoji spletni strani že nekaj časa ocenjuje z ocenami od 1 do 10.

Veliko novejših pametnih telefonov ima na spletni strani iFixit precej nizke ocene. Z eno najnižjih, 4, so med drugim ocenjeni znani Samsung Galaxy S9, saj mu je zelo težko odstraniti zaslon, Huawei P20 Pro (zaradi steklenega ohišja in težkega dostopa do notranjosti) in nova Googlova Pixla, saj popravila od serviserja zahtevajo, da telefon razstavi na prafaktorje.

V zadnjih letih sta bila najslabše ocenjena pametna telefona, kar zadeva njuno popravljivost, lanski Essential Phone in HTC One M7 iz leta 2013. Najnižjo oceno, torej 1, sta si oba prislužila predvsem zato, ker je bilo v obeh primerih težavo v notranjosti telefona tako rekoč nemogoče odpraviti brez uničenja drugih delov naprave. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Applovi pametni telefoni iPhone so zvečine ocenjeni malce bolje, in sicer s 6, saj je preprosteje zamenjati dve najpogosteje pokvarljivi komponenti, zaslon in baterijo.

Lastniki iPhonov imajo sicer drugo težavo, saj je Apple tako rekoč nemogoč, kar zadeva popravila njegovih pametnih telefonov kjerkoli drugje kot prek Applovih uradnih servisov.



V zadnjih tednih je v ZDA izbruhnil pravi škandal, ko so Louisu Rossmanu, znanemu serviserju računalnikov in mobilnih naprav, zasegli pošiljko baterij za Applove prenosne računalnike MacBook.



Louis Rossman z obvestilom o zasegu 20 baterij za prenosne računalnike Apple MacBook. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

To ni bil prvi tovrstni incident, je v videoposnetku na YouTubu, kjer ima zelo priljubljen kanal, pozneje pojasnil Rossman.

Po tem, ko so leta 1984 predstavili prvi pravi mobilni telefon, pri Motoroli spet pišejo zgodovino

Tudi incident z Rossmanom je nazadnje morda pripeljal do tega, da sta podjetje iFixit in proizvajalec pametnih telefonov Motorola oziroma Motorola Mobility, ki je v lasti kitajskega Lenova, oznanila partnerstvo, ki bo v prvi vrsti razveselilo uporabnike, pomeni pa tudi korak naprej za celotno industrijo pametnih telefonov.

Na spletni strani iFixit je od ponedeljka namreč mogoče kupiti uradne tovarniške komplete za popravilo pametnih telefonov znamke Motorola, ki niso več v garanciji, natančneje modelov Moto G4, G5, X, Z in Droid Turbo 2.

V kompletih najdemo orodje in nadomestne dele za zamenjavo baterij, zaslona in komponente za zaznavanje dotikov (tako imenovani digitizer). Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Čeprav so kompleti načeloma dražji kot tisti, ki jih lahko uporabniki kupijo na Ebayu, jamstvo za združljivost in kakovost nadomestnih delov v v tem primeru prihaja neposredno od proizvajalca, torej Motorole, in ne zgolj prodajalca z Ebaya.

Motorola je prvi veliki proizvajalec pametnih telefonov, ki si je upal narediti takšno potezo

Pri iFixit so prepričani, da bi moralo biti njihovo partnerstvo z Motorolo zgled drugim velikim proizvajalcem pametnih telefonov.

Ne le zato, ker imajo uporabniki po njihovem mnenju pravico do svobode odločanja glede popravila svojega pametnega telefona, temveč tudi zaradi odgovornosti do okolja. Več popravljenih pametnih telefonov namreč pomeni manjše kupe elektronskih naprav na odlagališčih odpadkov in manj izkoriščanja poceni delovne sile za pridobivanje surovin.

