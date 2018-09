Da smo dobili te fotografije, ga je moral nekdo spet zelo polomiti

Na spletu so se v nedeljo pojavile pristne fotografije enega najtežje pričakovanih prihajajočih pametnih telefonov, Googlovega Pixel 3 XL. Nekdo, najverjetneje inženir Googla ali katerega od ameriških telekomunikacijskih podjetij, ga je pozabil na zadnjem sedežu taksija, voznik pa ga je fotografiral in fotografije poslal medijem. Pobegli Pixel 3 XL nas je spomnil tudi na še veliko odmevnejši tovrstni dogodek iz leta 2010.

Someone left a Pixel 3 XL in the back of a Lyft https://t.co/wtuYwXSHvk pic.twitter.com/c47EdyuhNI — Android Police (@AndroidPolice) September 2, 2018

Fotografije pametnega telefona Pixel 3 XL, ki bi ga moral Google uradno razkriti šele enkrat oktobra, je prvi objavil medij Android Police. Poslal mu jih je voznik prevozniške storitve Lyft (glavni tekmec Uberja v ZDA), ki je pametni telefon našel na zadnjih sedežih svojega avtomobila.

Voznik je najprej mislil, da mu je tja zdrsnil njegov lasten Google Pixel 2 XL, a je hitro opazil razlike. Pixel 3 XL ima nad zaslonom namreč zarezo, ki jo je lani populariziral Applov iPhone X, ob zaslonu v primerjavi s predhodnikom skoraj nima več robov.

Google s skrivanjem informacij o prihajajočih pametnih telefonih Google Pixel 3 in Google Pixel 3 XL (na fotografijah) letos res nima sreče, saj uhajajo iz vseh mogočih krajev. Pametna telefona bo najverjetneje predstavil 9. oktobra v New Yorku, izdelal pa ju bo podizvajalec podjetja Foxconn, ki sicer proizvaja tudi pametne telefone iPhone. Če sklepamo po informacijah o tehničnih lastnostih, ki so se že pojavile na spletu, se bosta oba pametna telefona zavihtela v sam vrh svetovne ponudbe, ali ju bomo lahko kupili tudi v Sloveniji - prejšnjih Pixlov namreč nismo mogli -, pa še ni znano. Foto: Android Police

Najdeni pametni telefon je bil na nekaterih mestih tudi prekrit z nalepkami, ki so najverjetneje zakrivale produkcijske informacije, ugibajo pri Android Police.

Voznik je po tem, ko je telefon fotografiral in fotografije poslal medijem, poklical prvotnega lastnika (na drug telefon) in mu Pixla vrnil.

Voznik Lyfta si je zaradi svojega dejanja na spletu prislužil tudi nemalo kritik. Uporabniki mu v komentarjih pod člankom na Android Police in na spletnih forumih namreč očitajo, da bo zaradi njega tisti, ki je začasno izgubil telefon, morda ob službo. Dostop do takšnega telefona imajo trenutno najverjetneje samo Googlovi inženirji in morda tudi zaposleni pri ameriških mobilnih operaterjih, ki preizkušajo njegovo združljivost z brezžičnimi omrežji. Foto: Reuters

V javnost je pred kratkim ušel tudi tale ruski videoposnetek, ki prikazuje domnevno odpiranje embalaže, v kateri je Google Pixel 3 XL, in prve korake uporabe:

Uvodoma smo omenili leto 2010. Kaj se je zgodilo takrat?

18. marca 2010 je Gray Powell, mladi inženir ameriškega tehnološkega velikana Apple, v gostilni zvrnil kozarec ali dva piva preveč in na stolu pozabil svoj pametni telefon iPhone. Našel ga je drug gost pivnice in ga odnesel domov. Telefon je bil videti kot takrat aktualni model iPhone 3GS, a se je najditelju zdel vendarle malce drugačen od njegovega lastnega.

Odprl ga je in njegovi sumi so se potrdili - to ni bil navaden iPhone 3GS. Poskusil ga je vrniti Applu, a ga nihče ni jemal resno, v tehnični podpori so mu dejali, da mora najprej priti na vrsto. Najditelj je pametni telefon na koncu za 5.000 ameriških dolarjev prodal spletnemu mediju Gizmodo, ki je 19. aprila objavil zgodbo z naslovom: To je Applov naslednji iPhone.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Izkazalo se je, da je Gray Powell v resnici pozabil prototip pametnega telefona iPhone 4, ki je bil v model 3GS zamaskiran zato, da ne bi pritegnil pozornosti morebitnega poznavalca.

Gizmodo je po objavi članka, ki je z okrog 14 milijoni ogledov z naskokom najbolj bran v zgodovini medija, pametni telefon vrnil Applu, a šele po tem, ko je ta na njihov naslov poslal formalno prošnjo, v kateri je Applov glavni pravnik Bruce Sewell med vrsticami priznal, da je naprava za Apple posebnega pomena.

Apple je inženirju, ki je izgubil prototip iPhona 4, sicer odpustil veliko napako. Kot je razvidno z njegovega profila na družbenem omrežju LinkedIn, je Gray Powell za Apple delal do leta 2017.

Preberite tudi: