Nemški raziskovalci: električna vozila niso okoljsko najprijaznejša

Ob upoštevanju trenutno uporabljanih energetskih virov v Nemčiji in porabe energije za proizvodnjo in polnjenje akumulatorjev v električnih vozilih so izpusti ogljikovega dioksida električnih vozil v najboljšem primeru samo malo večji kot pri vozilih na dizelski pogon, sicer pa veliko višji.

Izračun mora biti celovit

Tako so sklenili v nedavno objavljeni raziskavi, ki jo podpisujejo profesor fizike na univerzi v Kölnu Christoph Buchal, strokovnjak za energijo münchenskega instituta za ekonomske raziskave Ifo Hans-Dieter Karl ter nekdanji predsednik omenjenega instituta in upokojeni profesor münchenske univerze Ludwig-Maximilians-Universität Hans-Werner Sinn.

Ali so električna vozila upravičeno razvrščena med vozila, ki ne proizvajajo izpustov ogljikovega dioksida? Foto: Gregor Pavšič

V raziskavi so podrobneje računsko opredelili vpliv sodobnega električnega vozila in sodobnega vozila na dizelski pogon na izpuste ogljikovega dioksida. Ob tem so upoštevali tudi izpuste, ki nastajajo pri proizvodnji akumulatorjev za električna vozila, in alternativne vire energije za proizvodnjo električne energije.

Za avtorje raziskave sta vodik in zeleni metan najdolgoročnejša rešitev

Eden od njihovih rezultatov je, da so že z današnjimi tehnologijami izpusti vozil, ki jih poganja naravni plin, skoraj za tretjino nižji kot pri vozilih z dizelskim pogonom. Profesor Buchal je ob tem poudaril dodatno dolgoročno prednost tehnologije, ki izkorišča vodik in metan: "Omogoča shranjevanje morebitnih presežkov vetrne in sončne energije, teh bo pa vedno več z naraščajočim deležem obnovljivih virov energije."

Ravno zato avtorji raziskave vidijo vodik in "zeleni" metan kot dolgoročno najprijaznejši energent, na poti do teh energentov pa zdaj kot idealen prehodni energent vidijo naravni plin.

Elektrika za akumulatorje prav tako ustvarja izpuste ogljikovega dioksida

V omenjeni raziskavi avtorji kritizirajo stališče Evropske unije, ki električna vozila uvršča med vozila brez izpustov ogljikovega dioksida.

Pri vrednotenju vpliva na okolje je treba upoštevati tudi izpuste ogljikovega dioksida, ki ob uporabi običajnih energijskih virov nastanejo pri proizvodnji električne energije, s katero se polnijo akumulatorji električnih vozil, opozarjajo nemški avtorji raziskave. Foto: Gregor Pavšič

Opozarjajo, da poleg izpustov ogljikovega dioksida pri proizvodnji teh vozil skoraj vse članice Evropske unije proizvajajo znatne količine izpustov ogljikovega dioksida, ko iz običajnih energentov proizvajajo električno energijo, s katero se polnijo akumulatorji električnih vozil.

Za enako obravnavo vseh obetavnih tehnologij

Kritični so tudi do prevelike pozornosti, namenjene električnim vozilom, in zanemarjanja drugih tehnologij in z njimi povezanih energentov, kot sta vodik in zeleni metan, ki prav tako kažejo velik potencial. "Nemška zvezna vlada bi morala enako obravnavati vse tehnologije in na enak način promovirati tudi rešitve, ki vključujejo vodik in metan," je med drugim poudaril Sinn.