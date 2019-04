Prvi električni volvo bo predstavljen še letos

Volvo je že pred več kot letom dni napovedal, da želijo do sredine prihodnjega desetletja prodati vsaj 50 odstotkov električnih avtomobilov. To napoved bodo začeli uresničevati letos, ko bo ob koncu leta predstavljen prvi povsem električni model XC40.

Foto: Volvo Prihodnje leto dva električna modela

Kot so predstavniki švedskega proizvajalca vozil potrdili za Automotive news Europe, bo ob koncu letošnjega leta luč sveta ugledal prvi povsem električni volvo. To naj bi bil XC40, ki se bo prihodnje leto pridružil drugemu modelu sestrske znamke Polestar. Oba modela bosta slonela na enaki kompaktni modularni arhitekturi, na enaki osnovi pa slonijo tudi modeli Lynk & Co 01, 02 in 03. Lynk & Co je povsem nova znamka avtomobilov, ki si jo lasti kitajski Geely, lastnik Volva.

Še prej bo na ceste zapeljal priključni hibrid

Evropski avto leta 2018 bo letos dobil še eno elektrificirano različico - T5 twin engine. Poganjal jo bo 1,5-litrski trivaljni bencinski motor in elektromotor, ki bo energijo črpal iz baterije z zmogljivostjo 9,7 kilovatne ure. Bencinski motor bo imel 180 ''konjev'' in elektromotor 82 ''konjev'', skupna sistemska moč pa se bo ustavila pri 262 ''konjih''. Navor se bo ustavil pri 425 njutonmetrih navora, XC40 T50 twin engine pa bo lahko izključno na električno energijo prevozil 50 kilometrov.

Priključni hibrid XC40 bodo v Belgiji začeli izdelovati v 46. tednu.

Foto: Volvo