Napoved: obala Jadrana bo do leta 2100 drastično spremenjena

"Trogir bo do leta 2100 postal zanimivost za potapljače, Poreč, Umag in Omiš bodo večinoma izbrisani z zemljevida, izginilo bo pol Makarske in Zadra," hrvaški medij Ekspress pri napovedi o krčenju obale Jadrana upošteva najbolj pesimistični obet znanstvene študije iz leta 2015, ki pravi, da se bo gladina svetovnih morij zaradi podnebnih sprememb do konca stoletja dvignila od 4,3 do 9,9 metra.

Rimska arena v Puli bi bila ob morebitnem dvigu morske gladine za skoraj deset metrov potopljena ob vsaki plimi, svari hrvaški medij Express. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Slovenska obalna mesta bi morali ob dvigu morske gladine preseliti

Če na zemljevidu Flood Map dvig morske gladine nastavimo na deset metrov in se odpravimo raziskat slovensko obalo Jadranskega morja, odkrijemo, da bi jo glede na to, da bi našim južnim sosedom še vseeno ostalo precej tako rekoč nedotaknjenih obalnih mest, odnesla precej slabše od hrvaške obale.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pod vodo bi se tako znašli vse Sečoveljske soline, Dragonja, velik del Lucije, turistom najbolj privlačen del Portoroža, skoraj ves Piranski polotok, Fiesa, Strunjan, Izola z izjemo najbolj centralnega dela starega mestnega jedra in večina Kopra.

