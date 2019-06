Na Hrvaškem invazija komarjev, poglejte, koliko jih je #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi invazije komarjev v hrvaškem mestu Osijek in okolici so lokalne oblasti hrvaško vlado zaprosile za hitro finančno pomoč v višini pet milijonov kun (okoli 675 tisoč evrov). Denar bi porabili za dezinsekcijo.

V dopisu predsedniku vlade so predstavniki lokalnih oblasti zapisali, da je na področju Osješko-baranjske županije zaradi komarjev kvaliteta življenja bistveno zmanjšana, poroča hrvaški časnik Večernji list.

Kljub temu, da so na območju županije izvedli ukrepe za zmanjšanje števila ličink komarjev, pa težave niso rešili, saj komarji tja prihajajo s sosednjih območij, kjer teh ukrepov niso izvedli. "Stanje je alarmantno," so še zapisali v dopisu.

Foto: Getty Images

Oblasti v Osijeku opozarjajo, da so minula leta na območju županije opazili tudi tigraste komarje, ki lahko prenašajo virus zika in druge viruse.

Poudarjajo, da naval komarjev vpliva tudi na živinorejo, saj zaradi komarjev krave dajejo manj mleka. Komarji pa negativno vplivajo tudi na razvoj turizma v regiji.

Kakšne težave imajo Hrvati s komarji, lahko pogledate v zgornjem posnetku, ki ga je včeraj na družbenem omrežju Facebook delil uporabnik Robert Čurik.

Tudi v Sloveniji veliko komarjev?

Kot smo poročali na Siol.net, je bil deževen maj idealen za komarje. Temperature so bile namreč dovolj visoke za njihovo razmnoževanje, veliko stoječe vode pa ravno tisto, kar potrebujejo za odlaganje svojih ličink.

Kako bo v mesecih, ki so pred nami, pa je težko napovedati. Odvisno je namreč od tega, kakšno vreme nas čaka. "Če nas čaka vroče poletje s precej nevihtami, se bodo komarji zlahka razmnoževali. Če nas čaka sušno poletje, bo komarjev manj, saj potrebujejo vlago in vodo," je za Siol.net dejala Katja Kalan, biologinja in preučevalka komarjev na Univerzi na Primorskem.