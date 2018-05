Kriptosvet in Slovenija: so nam naredili veliko krivico?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav v zadnjem času z vseh strani slišimo, da je Slovenija ena od svetovnih velesil na področju tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain) in kriptovalut, je pred kratkim narejena raziskava ni uvrstila niti med deset evropskih držav, ki ponujajo najboljše okolje za vlaganje v kriptovalute in razvoj na blockchainu osnovanih projektov.

Slovenci so v zadnjih mesecih organizirali nekaj najuspešnejših globalnih kampanj prodaje kriptožetonov ICO (Viberate, Insurepal, OriginTrail in drugi).



Slovensko podjetje Nicehash ima eno od desetih najbolj obiskanih spletnih strani s področja kriptovalut na svetu in ponuja storitev, ki ji na trgu po številu uporabnikov ni para.



Slovenci so ustanovili Iconomi, prvo platformo za upravljanje skladov s kriptovalutami.



Bitstamp, ena največjih svetovnih borz s kriptovalutami, je plod slovenskega znanja.



Slovenija je aprila gostila prvi evropski blockchain vrh, na katerem je bilo prisotnih precej prepoznavnih imen svetovne scene tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain) in kriptovalut.



Konec novembra lani je v Ljubljani potekalo prvo mednarodno tekmovanje v zbiranju kapitala za zagon projektov, ki temeljijo na blockchainu.



V Sloveniji stoji tudi prvo obeležje tehnologiji veriženja podatkovnih blokov na svetu.

Kljub vsem tem dosežkom in prebojem Slovenija v raziskavi, ki je bila objavljena pred začetkom BlockShow Europe 2018, ene večjih evropskih konferenc o blockchainu in kriptovalutah, ni bila uvrščena med deset do kriptoscene najbolj prijaznih držav v Evropi.

Organizatorji BlockShow Europe 2018 so na vrh seznama evropskih držav, ki na blockchainu zgrajenim projektom in trgovanju s kriptovalutami ponujajo najboljše okolje, uvrstili Švico.

Kaj se v kriptosvetu v Švici sme in kaj ne, je zelo dobro definirano z zakoni, obdavčenost trgovanja s kriptovalutami je jasna in, morda še pomembneje, nizka, stroške birokracije je mogoče do določene meje plačevati v kriptovalutah. Zaradi tega se je v Švico preselilo precej podjetij, ki svoje storitve gradijo na blockchainu, tam pa je doma tudi Ethereum Foundation, ki upravlja ethereum, drugo najbolj priljubljeno kriptovaluto. Foto: Reuters

Na drugo mesto seznama se je uvrstil Gibraltar, čezmorsko ozemlje Velike Britanije, kamor je svoje projekte zaradi jasno določenih regulacij v zadnjem času preselilo precej kriptopodjetij. Na tretjem mestu je Malta, kjer sta podružnici pred kratkim odprli veliki borzi s kriptovalutami Binance in OKEx.

Na seznamu so se od 4. do 10. mesta zvrstile še Velika Britanija, Danska, Nemčija, Portugalska, Nizozemska, Finska in celo Belorusija.

Kaj je Slovenijo stalo uvrstitve v evropski TOP 10? Zaspanost vlade ali pristranskost izvajalcev študije?

Eden najpomembnejših kriterijev, po katerem je raziskava ocenjevala prijaznost evropskih držav do kriptoscene, je bila regulacija javne prodaje kriptožetonov (ICO).

V Sloveniji regulacije ICO praktično še ni. Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je za zdaj objavila le posvetovalni dokument o tem, kako se lotiti urejanja tega področja. FURS kriptožetone medtem obravnava zelo na kratko z vidika DDV in davčnega potrjevanja računov.

Predsednik vlade Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, je aprila na evropskem blockchain vrhu na Brdu pri Kranju dejal, da si v vladi "prizadevamo, da bo Slovenija med vodilnimi državami v Evropi in svetu na področju razvoja in uporabe blockchain tehnologije. Zato tudi pozorno spremljamo in sooblikujemo dogajanje v blockchain industriji, vključno s področjem inicialne prodaje kriptografskih kovancev, oziroma ICO." A sprememb na tem področju vsaj za zdaj še ni bilo. Foto: Ana Kovač

Na okrogli mizi o blockchainu in kriptovalutah, ki je marca potekala v Ljubljani, so nekateri slovenski veljaki s področij kriptovalut in ekonomije opozorili tudi, da so že obstoječa pravila o trgovanju s kriptovalutami v Sloveniji premalo jasna, zato ne ovirajo le napredka slovenskega gospodarstva, temveč tudi odganjajo tuj kapital.

Nekateri slovenski poznavalci področja kriptovalut so medtem opozorili, da je bila raziskava morda izvedena pristransko.

Na vodilna mesta naj bi se zavihtele tudi nekatere države, ki v primerjavi s Slovenijo nimajo tako dobro razvite in mednarodno prepoznavne kriptoscene, a so se projekti in podjetja, ki izhajajo iz teh držav, s plačanimi objavami večkrat znašli v Cointelegraphu.

Prav Cointelegraph, sicer drugi največji svetovni medij, ki poroča o kriptovalutah, je eden od glavnih organizatorjev konference BlockShow Europe 2018:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Preberite tudi: