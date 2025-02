Vrednost kriptovalute bitcoin je danes po več kot treh mesecih padla pod 80 tisoč dolarjev (okoli 76 tisoč evrov), potem ko je januarja pred prisego Donalda Trumpa na mesto ameriškega predsednika prvič presegla mejo 109 tisoč dolarjev (okoli 104 tisoč evrov). Zaradi negotovih razmer na svetovnih trgih je namreč prišlo do razprodaje v sektorju kriptovalut.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je vrednost bitcoina v zgodnjem azijskem trgovanju padla na 79.526 dolarjev (75.905 evrov), kar je najmanj po 11. novembru in precej manj od rekordne vrednosti pretekli mesec.

Kriptovaluta je po zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah močno pridobila, potem ko je Trump v volilni kampanji obljubljal deregulacijo sektorja kriptovalut in da bodo ZDA postale svetovna prestolnica kriptovalut.

Trump povzroča strah pred trgovinsko vojno

V zadnjih tednih pa se je navdušenje v kriptosvetu zmanjšalo, saj ameriški predsednik zasleduje trdo trgovinsko politiko, del katere so grožnje s carinami, kar povzroča strah pred svetovno trgovinsko vojno.

Trumpove obljube o znižanju davkov in omejitvi priseljevanja so povzročile tudi dodatno zaskrbljenost, da bi ponovno prišlo do rasti inflacije. Ameriška centralna banka Federal Reserve je zato primorana vzdrževati povišane obrestne mere dlje, kot je bilo pričakovano, medtem ko zadnji podatki kažejo, da se ameriška gospodarska aktivnost upočasnjuje, še navaja AFP.