Novo priznanje za domačo kriptosceno: Slovenci v družbi svetovnih velikanov

Pregled najbolj priljubljenih kriptovalutam namenjenih spletnih mest opravlja portal Crypto Traffic Rank (foto zgoraj), ki njihov položaj na lestvici glede na obiskanost osveži vsakih 24 ur.

Najbolj obiskana spletna stran o kriptovalutah: Coinmarketcap

Spletna stran, na kateri je mogoče najti aktualne informacije o gibanju cen vseh kriptovalut, s katerimi je trenutno mogoče trgovati na odprtem trgu. Coinmarketcap.com je tudi 168. najpogosteje obiskano spletno mesto med vsemi spletnimi stranmi, ki trenutno obstajajo.

Drugo mesto: Binance

Spletna stran trenutno najbolj priljubljene borze s kriptovalutami, ki je hkrati tudi ena najmlajših med največjimi. Binance je leta 2017 je ustanovil Kitajec Changpeng Zhao, ki spada tudi med deset največjih kriptobogatašev na svetu.

Tretje mesto: Coinbase

Coinbase je največja ameriška borza s kriptovalutami in ena največjih na svetu. V zadnjih mesecih so imeli nekaj težav s pritožbami uporabnikov, ki ob prodaji kriptovalut naj ne bi takoj dobili denarja, zaradi česar je Coinbase izgubil vodilno mesto med borzami s kriptovalutami.

Četrto mesto: Bittrex

Bittrex je še ena ameriška borza s kriptovalutami, ki je znana po tem, da je na njej mogoče trgovati z ogromnim številom različnih kriptovalut, tudi z nekaterimi najbolj obskurnimi in neznanimi, ki jih ni na nobeni drugi borzi.

Peto mesto: Etherscan

Etherscan je orodje, ki omogoča ogled zgodovine transakcij na naslovih oziroma v digitalnih denarnicah, ki sprejemajo kriptovaluto ethereum (oziroma krajše ether).

Šesto mesto: GDAX

GDAX je še ena ameriška borza s kriptovalutami, ki deluje pod okriljem že omenjenega Coinbase. Na borzi GDAX je Coinbase leta 2016 prvič ponudil trgovanje ne le z bitcoini, temveč tudi s kriptovaluto ethereum.

Sedmo mesto: Bitcoin Talk

Vodilno spletno mesto za razprave o bitcoinu in drugih kriptovalutah. Spletni forum Bitcoin Talk je leta 2009 ustanovil sam Satoshi Nakamoto, skrivnostni oče kriptovalute bitcoin, čigar prava identiteta še vedno ni bila razkrita.

Osmo mesto: Nicehash

Spletna stran istoimenskega slovenskega podjetja, ki uporabnikom ponuja platformo, na kateri lahko zmogljivost svojih računalnikov na daljavo v najem dajejo uporabnikom, ki želijo z njo rudariti kriptovalute.

Nicehash se je decembra lani sicer znašel v praktično vseh svetovnih medijih, saj je bil žrtev kraje ogromne količine kriptovalute bitcoin v vrednosti več kot 50 milijonov evrov, ki pa jih zdaj postopoma vrača uporabnikom svoje platforme.

Nicehash je z visoko uvrstitvijo na Crypto Traffic Rank prehitel tudi številne svetovne kriptovelikane, kot so Coindesk, Bitcoin.com in Coin Telegraph, vodilni svetovni mediji s področja kriptovalut, Blockchain.info, orodje, ki omogoča vpogled v transakcije bitcoinov, in platformi velikih kriptovalut ethereum in ripple, če naštejemo samo nekaj najbolj znanih.

Deveto mesto: Poloniex

Ameriška borza s kriptovalutami, ki jo je februarja letos kupil finančni startup Circle, ki ima močno podporo nekaterih največjih svetovnih bank. Poloniex bi lahko v kratkem postal prva velika vladno regulirana borza s kriptovalutami.

Deseto mesto: Cryptopia

Cryptopia je novozelandska borza s kriptovalutami, ki omogoča trgovanje z zelo velikim številom različnih kriptovalut. Tako visoka uvrstitev bo za marsikoga morda presenečenje, saj je na spletu mogoče najti številne pritožbe uporabnikov, ki so imeli z dvigovanjem in polaganjem sredstev prek Cryptopie velike težave.

Kje je Bitstamp?

Borza s kriptovalutami Bitstamp, ki sta jo ustanovila Slovenca Nejc Kodrič in Damijan Merlak, je na lestvici obiskanosti Crypto Traffic Rank šele na 274. mestu.

To je sicer napaka, saj portal Crypto Traffic Rank sledi napačni povezavi: bitstamp.com namesto pravi bitstamp.net. Obisk bitstamp.com uporabnika sicer samodejno preusmeri na bitstamp.net, saj ima Bitstamp zakupljeni obe spletni domeni.

Bitstamp bi se na seznamu najpogosteje obiskanih spletnih mest, ki se ukvarjajo s kriptovalutami, v resnici moral uvrstiti na 29. mesto.

Na Alexi, ki je vodilno analitično orodje za pregled priljubljenosti spletne strani, se Bitstamp namreč uvršča za Zaif.jp, ki je na Crypto Traffic Rank na 28. mestu, in pred Local Bitcoins, ki je na seznamu trenutno na 29. mestu. Bitstamp je po Alexi namreč 4.622. najpogosteje obiskana spletna stran, Local Bitcoins pa se po Alexi uvršča šele na 4.961. mesto.

