V Ljubljani bo stala nova stolpnica, ki jo bo gradil slovenski kriptovelikan

V začetku tedna je v javnost prišla informacija, da bo podjetje Viberate, eno najuspešnejših na slovenski kriptosceni, eden od vlagateljev v gradnjo nove poslovne stolpnice v Ljubljani. Ker je na podjetje letelo nekaj očitkov, da denar od zelo uspešne prodaje lastne kriptovalute porabljajo za nepremičnine namesto za izboljšavo svoje storitve, so danes pojasnili, zakaj so se odločili za to potezo.

Kaj dela Viberate?

Slovensko podjetje Viberate, ki razvija istoimensko mednarodno znano platformo za povezovanje glasbenikov in organizatorjev dogodkov, ki temelji na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov (blockchain), je septembra lani začelo prodajati lasten kriptožeton (VIB), s katerim so zbirali kapital za nadaljnje izboljševanje platforme.

Viberate je vso razpoložljivo zalogo kriptožetonov razprodal v manj kot petih minutah in pridobil za okrog devet milijonov evrov sredstev v kriptovaluti ether (ali ethereum).

Kaj je in bo Viberate naredil z zbranim denarjem?

Časnik Finance je v ponedeljek poročal, da bo podjetje Viberate sofinanciralo gradnjo nove 11-nadstropne poslovne stolpnice v Ljubljani ob žalskem krožišču med Savsko in Flajšmanovo ulico.

To bo lokacija nove stolpnice, ki jo bo sofinanciralo podjetje Viberate. Stala bo zraven poslovne stavbe, v kateri imata prostore tudi Finančna uprava in DUTB. Foto: Google Zemljevidi

Ker je novica o nepremičninski naložbi slovenskega kriptovelikana hitro zaokrožila po spletu in naletela tako na dobre kot tudi slabe odzive, so v podjetju Viberate danes izdali sporočilo za javnost. Z njim želijo opozoriti, da so se za sodelovanje v projektu gradnje stolpnice odločili izključno s ciljem nadaljnjega razvoja in trženja spletnega mesta Viberate.

V podjetju Viberate pojasnjujejo, da je cena kriptovalute ether, ki so jo pridobili s septembrsko prodajo kriptožetonov VIB, v vmesnem času zrasla z manj kot 300 na več kot 650 ameriških dolarjev. Po njihovem mnenju bi bilo neodgovorno, predvsem do vlagateljev v platformo VIB, če bi ves zbran kapital držali v kriptovalutah, saj je trg izredno volatilen in njihove cene lahko strmo padejo čez noč.

Iz podjetja Viberate so sporočili, da "pavšalne ocene in škodoželjne komentarje, ki namigujejo na to, da sredstva porabljamo nenamensko, kategorično zavračamo, saj gre pri tem (stolpnici, op. p.) za naložbo, ki bo podjetju zagotavljala dolgoročno financiranje poslovanja". Foto: Viberate

Del presežka, ki je nastal zaradi rasti tečaja kriptovalute ether, so zato vložili v nepremičnine, ki še vedno veljajo za razmeroma varno naložbo, pojasnjujejo. Večji del prostorov v novi stolpnici, ki bodo pripadli Viberate, bodo izkoristili za širitev podjetja, manjši del pa bodo oddajali.

V podjetju so tudi opozorili, da je od septembrske prodaje kriptožetonov ekipa podjetja Viberate zrasla s sedem na kar 85 članov, njihova platforma pa se je precej razširila. V bazi imajo zdaj že 250 tisoč glasbenikov (prej 50 tisoč) in 70 tisoč novih profilov organizatorjev in prizorišč dogodkov, število uporabnikov Viberate pa se vsak mesec poveča za 40 tisoč.

Še vedno imajo ves denar, ki so ga pridobili s prodajo lastnega kriptožetona

Viberate je pomiril tudi tiste, ki jih morda skrbi, da bi jim zaradi naložbe v nepremičnino zmanjkalo denarja. "Kljub temu, da pospešeno zaposlujemo ter ogromno vlagamo v razvoj in marketing, se zbrane glavnice nismo še niti dotaknili, temveč razvoj financiramo le iz rasti tečajev kriptovalut," so pojasnili.

