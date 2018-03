Slovenija ima novo znamenitost: takšne ni nikjer drugje na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kranjski spomenik blockchainu počez meri približno sedem metrov, izdelan pa je iz posebne jeklene zlitine, imenovane corten (ali COR-TEN). Ta ne zahteva posebnega vzdrževanja, velikemu B-ju pa daje rustikalen videz. Uradno razkritje obeležja bo danes ob 15.00, odkrila pa ga bosta župan Kranja Boštjan Trilar in predsednik Bitcoin društva Slovenije Jure Pirc. Foto: Bojan Puhek

V Kranju so se za postavitev spomenika tehnologiji veriženja podatkovnih blokov oziroma blockchainu odločili, ker so se želeli obenem pokloniti njeni izredni uporabnosti, obenem pa Slovenijo svetu predstaviti kot državo, ki na široko odpira vrata novim tehnologijam, so udeleženi pri postavitvi velike črke B zapisali na uradni spletni strani projekta.

Prepoznavni simbol kriptovalute bitcoin, ki je leta 2009 postal prva aplikacija, zasnovana na blockchainu, stoji v bližini okrožnega sodišča v Kranju v krožišču med Cesto Staneta Žagarja in Gregorčičevo ter Zoisovo ulico.

Izbira lokacije za postavitev obeležja blockchainu ni bila naključna, opozarjajo na Mestni občini Kranj. Krožišče namreč simbolizira decentraliziranost, poglavitno lastnost blockchaina, ter omreženost, povezljivost in možnost izbire več poti, so zapisali.

Takole bo od zdaj naprej videti krožišče v Kranju. Foto: Bojan Puhek

Edinstveno skulpturo je postavila Mestna občina Kranj ob podpori računalniškega podjetja 3fs, ki ima sedež v Kranju, in svetovno znane "slovenske" borze s kriptovalutami Bitstamp, katere zgodba o uspehu se je začela prav v Kranju.

"Slovenija je na tem področju ena najnaprednejših držav na svetu"

V podjetju 3fs so za Siol.net pojasnili, da nov spomenik v Kranju dejstvo, da je Slovenija svetovna velesila na področju blockchaina, predstavlja še v analogni obliki.

"Blockchain tehnologija, ki se je manifestirala skozi bitcoin, je v slovenski tehnološki in gospodarski srenji pustila neizbrisljiv odtis. Slovenija je ena najnaprednejših blockchain držav na svetu, v naše kraje prihajajo ljudje z vsega sveta, da bi si ogledali praktične in teoretične uporabne vrednosti veriženja blokov. Kranj ima tukaj posebno mesto, saj je igral izredno pomembno vlogo v tem ekosistemu. S Kranjem je povezanih mnogo pionirjev tehnologije in mnogo podjetij, ki v svetovnih merilih uporabnost tehnologije blockchain pomikajo naprej," je za Siol.net povedal Andraž Logar iz podjetja 3fs.

Foto: Bojan Puhek

Mestno občino Kranj smo vprašali, ali na račun postavitve obeležja blockchainu v prihodnjih mesecih morda pričakujejo kakšnega turista več. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

"Kaj takega se ne zgodi vsak dan"

Spomenik blockchainu so že opazili tudi v tujini. Na Redditu, najbolj obiskanem forumu na spletu, je objava v podforumu o kriptovaluti bitcoin, ki opisuje nov okras krožišča v Kranju, najbolj priljubljena v zadnjih 24 urah:

Foto: Matic Tomšič

Eden od uporabnikov je spektakularno fotografijo Andreja Trčka, ki prikazuje spomenik blockchainu iz zraka, opisal takole: "Ne zgodi se vsak dan, da vidiš prizor, s katerim se bodo v prihodnjih desetih letih začeli vsi dokumentarni filmi o bitcoinu."

Fotografija spomenika tehnologiji veriženja podatkovnih blokov iz zraka, ki se je v zadnjih dneh razširila po svetovnem spletu. Foto: blockchainmonument.net

O kranjskem obeležju je že poročalo tudi nekaj tujih medijev, ki pišejo o kriptovalutah in blockchainu (ena, dve, tri).

