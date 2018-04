Aplavz okradenemu slovenskemu podjetju: "Drugi bi že zdavnaj propadli"

Takšen prizor je v začetku decembra lani pričakal uporabnike in obiskovalce spletne strani Nicehash. Njihova storitev je bila zaradi hekerskega napada, o katerem so zaradi razsežnosti poročali tudi nekateri najbolj znani svetovni mediji, nedostopna več dni. Foto: Reuters

Obnovimo: kaj se je zgodilo podjetju Nicehash?

Nicehash, ki uporabnikom ponuja platformo, na kateri lahko bodisi prodajajo bodisi najamejo računsko moč računalnikov drugih uporabnikov in jo izkoristijo za pridobivanje kriptovalut, je bil 6. decembra lani žrtev kibernetskega napada.

Hekerji so med napadom ukradli večje število enot kriptovalute bitcoin, ki so jo uporabniki hranili v digitalnih denarnicah platforme Nicehash. Ukradenih je bilo 4.736 bitcoinov, ki so bili v času napada vredni okrog 56 milijonov evrov.

V podjetju Nicehash so bili prepričani, da je bil napad delo nekoga, ki je podjetje želel uničiti, in ne le navadna kraja. Na fotografiji na levi Marko Kobal, nekdanji direktor Nicehasha, in programer Matjaž Škorjanc, ki sta en dan po napadu prek prenosa v živo na Facebooku uporabnikom pojasnila, kaj se je zgodilo. Foto: Facebook

Napad na Nicehash je bil največja in tudi medijsko najodmevnejša kraja kriptovalut v letu 2017. Iz podjetja Nicehash so kmalu po dogodku sporočili, da bodo vsem oškodovanim uporabnikom platforme vrnili izgubljena sredstva.

Uporabnikom denar vračajo počasi, a (do zdaj) zanesljivo

Nicehash je 31. januarja letos razkril program za vračilo izgubljenih bitcoinov. Uporabnikom platforme bodo stanje v digitalnih denarnicah, kakršnega so imeli pred hekerskim napadom, povrnili v več desetodstotnih obrokih.

V začetku aprila so izvedli tretji krog vračanja bitcoinov, skupno so oškodovani uporabniki nazaj torej prejeli že 30 odstotkov izgubljenih sredstev.

Grafika, ki jo je na Facebooku 3. aprila objavilo podjetje Nicehash, prikazuje delež izgubljenih sredstev, ki jih je Nicehash uporabnikom že izplačal (zelena in rumena), in delež, ki ga še mora. | Foto: Nicehash Facebook

Andrej P. Škraba, prvi mož marketinga v podjetju Nicehash, je za Siol.net pojasnil, da so odzivi uporabnikov platforme na prizadevanje podjetja za vračilo sredstev zelo pozitivni.

To je razvidno tudi na uradnem profilu podjetja Nicehash na Facebooku, kjer so mnogi uporabniki v komentarjih objav večkrat opozorili, da bi katero drugo podjetje po takšnem udarcu, kot ga je decembra lani doživel Nicehash, že propadlo ali pa strankam preprosto ne bi vrnilo denarja.

Tu in tam se sicer najde uporabnik, ki je nezadovoljen, ker ima zdaj, čeprav mu je podjetje Nicehash vrnilo del bitcoinov, manj denarja kot prej, saj je cena bitcoina od decembra lani do danes precej padla. A drugi uporabniki in tudi Nicehash opozarjajo, da podjetje na gibanje cene bitcoina in drugih kriptovalut nima nobenega vpliva. Foto: Thinkstock

Nicehash zaradi napada tudi ni izkusil bistvenega upada števila uporabnikov. Ker je njihova storitev, to je povezovanje kupcev in prodajalcev računske moči za rudarjenje kriptovalut, na trgu edinstvena, uporabniki platformi Nicehash večinoma ostajajo zvesti, je še pojasnil Andrej P. Škraba.

