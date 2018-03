Na Primorskem se je zgodil rop, ki je bil samo še vprašanje časa

V noči na ponedeljek so vlomili v poslovne prostore podjetja v Komnu ter ukradli več kot sto računalniških grafičnih kartic in nekaj druge opreme, podjetju pa povzročili za več deset tisoč evrov škode. Razlog za takšno kaznivo dejanje je glede na krizo, ki se trenutno dogaja v računalniškem svetu in ki je segla tudi do Slovenije, najverjetneje znan vsem.

Informacije, katero primorsko podjetje so neznanci okradli v noči na ponedeljek, policija zaradi zaupnosti preiskave ne more razkriti. Foto: Ana Kovač

Za zdaj še neznani storilec je ukradel 101 grafično kartico s čipi proizvajalcev Nvidia in AMD, glede na to, da je okradeno podjetje po navedbah Policijske uprave Koper utrpelo za kar 50 tisoč evrov škode in da je bila vrednost drugih ukradenih predmetov (ena matična plošča in en računalniški napajalnik) zanemarljiva, pa je šlo najverjetneje za grafične kartice višjega cenovnega razreda.

Dobre kupčije za boljše grafične kartice so trenutno redkejše od diamantov

Zakaj bi nekdo ukradel toliko dragih grafičnih kartic hkrati? Zato, ker jih je na trgu računalniških delov trenutno ali nemogoče dobiti ali pa so njihove cene navite do neba.

To je posledica internetne zlate mrzlice, ki so jo v drugi polovici prejšnjega leta povzročile kriptovalute. Kakovostnejše (in s tem tudi dražje) grafične kartice so namreč zelo učinkovite pri pridobivanju oziroma tako imenovanem rudarjenju kriptovalut, zato so jih številni uporabniki kupovali po več hkrati.

Kaj bodo za zdaj še neznani storilci naredili z ukradenimi grafičnimi karticami? Iz njih lahko sestavijo stroje za rudarjenje kriptovalut, kot je ta na fotografiji, lahko pa jih tudi prodajo. Glede na to, kakšna suša trenutno vlada na trgu premijskih grafičnih kartic, pri iskanju kupcev najverjetneje ne bodo imeli velikih težav. Foto: Thinkstock

Pri slovenskem spletnem trgovcu z elektroniko Enaa so nam januarja letos pojasnili, da je precej kupcev naročilo tudi šest ali sedem dražjih grafičnih kartic hkrati, zato so zaloge pohajale zelo hitro. Pri trgovcu Mimovrste so nam medtem pojasnili, da so tudi zaloge grafičnih kartic pri dobaviteljih zelo omejene in poidejo praktično takoj.

Najbolj zaželene grafične kartice je ponekod sicer še vedno mogoče kupiti, a so se za marsikaterega kupca preveč podražile. Kartica, za katero je prodajalec lani poleti zahteval nekaj čez 300 evrov, zdaj stane 400 ali 450 evrov, prej 800-evrske kartice pa zdaj segajo tudi do tisočaka in čez. Seveda le pri trgovcih, ki jih sploh imajo na zalogi. | Foto: Posnetek zaslona

Nvidia, eden največjih proizvajalcev čipov za grafične kartice na svetu, je v začetku meseca sicer razkrila slabo novico: na okrevanje trga bodo morali tisti, ki želijo svoj osebni računalnik nadgraditi z boljšo grafično kartico, počakati vsaj do konca tega leta.

