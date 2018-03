Kaj morate vedeti, če boste letos kupovali osebni računalnik

Grafične kartice so zelo dobre v reševanju matematičnih problemov, s katerim nastajajo nove enote kriptovalut, oziroma v tako imenovanem rudarjenju. Kdor ima več grafičnih kartic, pa bo kriptovalute kopičil hitreje. Tudi v Sloveniji ni bilo malo primerov, ko je kdo prav zaradi rudarjenja kriptovalut hkrati kupil deset in več zelo dragih grafičnih kartic hkrati. Foto: Pexels.com

Kot smo že poročali, je primanjkljaj grafičnih kartic trenutno velika težava globalnega trga računalniške opreme, proti kateri se borijo tudi slovenski trgovci. Velik del krivde za to nosijo tisti, ki želijo zaslužiti s kriptovalutami.

V drugi polovici prejšnjega leta so zaloge najzmogljivejših grafičnih kartic, ki so prvenstveno namenjene ljubiteljem računalnikih iger in do določene mere tudi grafičnim oblikovalcem, zaradi rudarjenja kriptovalut pošle praktično vsepovsod.

Proizvajalci povpraševanju preprosto ne morejo slediti, zato so grafičnim karticam občutno zrasle cene. Model, za katerega je prodajalec lani poleti zahteval nekaj čez 300 evrov, zdaj stane 400 ali 450 evrov, prej 800-evrske kartice pa zdaj segajo tudi do tisočaka in čez. Seveda le pri trgovcih, ki jih sploh imajo na zalogi. Foto: zajem zaslona

Slabe novice za vse, ki so razmišljali o nadgradnji računalnika

Uporabnika, ki je razmišljal o tem, da bi svoj osebni računalnik kmalu nadgradil z novo zmogljivo grafično kartico, bo napoved podjetja Nvidia, ki je največji proizvajalec čipov za samostojne grafične kartice na svetu, zagotovo razočarala.

Pri Nvidii so za spletno skupnost Massdrop namreč pojasnili, da okrevanja trga ne pričakujejo vsaj še do konca tretjega četrtletja leta 2018, najbrž pa bo trajalo še dlje. Nvidia obenem celo pričakuje, da bodo cene grafičnih kartic naraščale še nekaj časa.

Največ odgovornosti za to, da se cene grafičnih kartic še ne bodo normalizirale prav kmalu, v prihodnjih mesecih morda celo ne bodo nosili rudarji kriptovalut, temveč velikani mobilne telefonije, kot sta Apple in Samsung. Foto: Reuters

Kaj imata z grafičnimi karticami Apple in Samsung?

Proizvajalci pametnih telefonov, v prvi vrsti Samsung in Apple, so lani v svoje mobilne naprave začeli vgrajevati podoben pomnilnik tipa DRAM, kot ga uporabljajo grafične kartice. Samsung in Apple sta za ta pomnilnik pripravljena dati več denarja in tudi plačati proizvajalcem pomnilnika, da jima rezervira zalogo za takrat, ko ga bosta potrebovala.

Proizvajalci grafičnih kartic, na primer EVGA, MSI, Asus, Gigabyte, še zdaleč niso tako velika podjetja kot Samsung in Apple, zato morajo o nakupu pomnilnika za lastno proizvodnjo razmišljati veliko bolj taktično kot velikani mobilni telefonije, ki se kopajo v denarju. Če bo predrag, ga bodo kupili manj, zaradi tega pa bo za nakup na voljo manj kartic oziroma bodo te ustrezno dražje.

Drugi del te težave je, da pomnilnik, ki ga uporabljajo proizvajalci pametni telefonov, ni čisto enak tistemu v grafičnih karticah. Ker industrija mobilnih naprav plača več, bodo proizvajalci pomnilnika dali prednost proizvodnji tistega za telefone, ne tistega za grafične kartice. | Foto: Nvidia Foto: Reuters

Okrevanje naj bi trgu grafičnih kartic ob koncu tega leta sicer prinesel nov tip pomnilnika DRAM, katerega razvijalci in proizvajalci imajo zelo dobre odnose z Nvidio, v preteklosti pa so sodelovali tudi z več različnimi proizvajalci grafičnih kartic.

Nvidia in AMD, trenutno glavna proizvajalca čipov za grafične kartice, napovedujeta tudi razvoj in proizvodnjo namenskih enot za rudarjenje kriptovalut, ki bi lahko razbremenile njuni prihajajoči generaciji grafičnih kartic za poganjanje računalniških iger in nakup za razumno ceno končno spet omogočile tudi nekomu, ki ne razmišlja samo o tem, kako bo zaslužil z bitcoini.

