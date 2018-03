Shadow: ena najbolj vročih tehnologij ta hip, ki pa Slovenije ne pozna

V nekaterih državah zahodne Evrope je ljubiteljem računalniških iger na voljo zelo zanimiva storitev Shadow francoskega podjetja Blade, ki praktično ukinja potrebo po lastništvu osebnega računalnika. Uporabnik mora imeti samo dovolj hitro internetno povezavo, nato pa super zmogljiv računalnik najame na daljavo in za to plačuje mesečno naročnino. Gre za tehnologijo z velikim potencialom, ki pa iz več razlogov vsaj trenutno še ni za vsakega.

Kako deluje Shadow?

Shadow je spletna platforma, ki uporabniku ponuja najem zmogljivega računalnika v oblaku, na katerem lahko nato igra računalniške igre, gleda filme oziroma opravlja drugo strojno zahtevno delo (a v prvi vrsti je namenjena igralcem). Foto: shadow.tech

Uporabnik ob naročnini na Shadow prek spleta dobi dostop do virtualnega računalnika z operacijskim sistemom Windows 10, ki ga lahko odpre oziroma poganja na lastnem osebnem računalniku ali celo na pametnem telefonu.

Računalnik, ki ga prek Shadow najame uporabnik, ponuja izvrstne strojne zmogljivosti, med drugim tudi grafično kartico, primerljivo z GeForce GTX 1080 (ena najboljših za igre ta hip), odličen procesor, 256 gigabajtov prostora za shranjevanje podatkov na zelo hitrem disku in gigabitno internetno povezavo.

Shadow uporabniku obljublja, da bo vse svoje računalniške igre vedno lahko igral v najboljši mogoči kakovosti. Foto: Matic Tomšič

Shadow se od nekaterih drugih ponudnikov takšne storitve (Playstation Now, Vortex, GeForce Now) razlikuje po tem, da pred uporabnika ne postavi knjižice z vnaprej določenimi videoigrami, temveč jih lahko uporabnik na svojo virtualno napravo namesti sam po lastni izbiri.

Praktično edini pravi pogoj, ki ga mora z vidika strojne opreme izpolniti uporabnik, je, da ima dovolj hitro internetno povezavo. Minimalna zahtevana hitrost je 15 megabitov na sekundo (15 mbps).

V nasprotnem primeru se bodo igre, ki jih bo poganjal prek Shadow, zatikale. Njegova virtualna naprava mora namreč ob vsakem pritisku tipke prek interneta komunicirati z oddaljenim računalniškim centrom storitve Shadow.

Uporabnik lahko ob storitvi Shadow za prgišče evrov mesečno najame oziroma kar kupi (120 evrov) tudi škatlico Shadow Box, ki mu omogoča neposredno povezavo z njegovo virtualno napravo. To pravzaprav pomeni, da lahko svoj osebni računalnik, prek katerega sicer dostopa do virtualne naprave Shadow, proda, podari ali pa vrže v smeti, saj ga ne potrebuje več. | Foto: shadow.tech Foto: shadow.tech

Kje je Shadow na voljo in koliko stane?

Shadow je izdelek francoskega tehnološkega podjetja Blade, ki je storitev najprej začel ponujati v domači Franciji ter v sosednjih Belgiji, Švici in Luksemburgu, kasneje pa je postala na voljo tudi v Veliki Britaniji in v začetku tega leta prvič tudi v ZDA.

Vodstvo podjetja Blade smo prosili za odgovor na vprašanje, kdaj in če sploh bo storitev Shadow na voljo tudi v Sloveniji, a ga do objave tega prispevka še nismo prejeli. V Sloveniji uradno še niso na voljo niti druge podobne storitve (Playstation Now ali Vortex, na primer). Foto: Matic Tomšič

Uporabnik, ki želi Shadow uporabljati samo en mesec, bo za to plačal 44,95 evra. Ob sklenitvi trimesečne naročnine ga bo en mesec uporabe storitve Shadow stal 34,95 evra, ob letni vezavi pa se cena mesečne naročnine zniža na 29,95 evra.

Kakšne so prednosti in pomanjkljivosti storitve Shadow?

Shadow največ prednosti trenutno prinaša uporabniku, ki ima osebni računalnik predvsem zato, da lahko uživa v najnovejših in najzahtevnejših računalniških igrah. Storitev Shadow mu zagotavlja, da jih bodo zaradi zmogljive strojne opreme, ki poganja njihovo virtualno napravo, vedno lahko igral v najboljši mogoči kakovosti, se pravi pri najvišji ločljivosti in najvišji stopnji podrobnosti.

Za takšnega uporabnika je 360 evrov, kolikor bi letno odštel za naročnino na Shadow, morda smiselna naložba. To namreč pomeni, da mu vsaki dve leti ne bo treba kupiti nove grafične kartice (takšne za najzahtevnejše igralce stanejo krepko čez 500 evrov) in na vsaka tri ali štiri leta menjati procesorja ali katere druge komponente. Shadow namreč obljublja, da bo redno nadgrajeval svoje računalniške centre in da bo uporabnikom vedno na razpolago najboljša mogoča strojna oprema.

Privlačnost platform, kot je Shadow, je za zahtevnejše ljubitelje računalniških iger sploh zdaj večja kot kdajkoli. Na trgu boljših grafičnih kartic trenutno vlada panika, saj so jih ogromno pokupili rudarji kriptovalut, zaradi česar so njihove cene poskočile do neba. Proizvajalci grafičnih kartic izboljšanja stanja za nameček ne pričakujejo vsaj do konca leta 2018. Kliknite na fotografijo za zgodbo. Foto: Pexels.com

Shadow uporabnikom tudi obljublja, da bodo igre lahko igrali kjerkoli, saj platforma podpira pametne telefone z operacijskim sistemom Android. Opozarjajo sicer, da storitev zelo hitro požira mobilne podatke. Takole je na pametnem telefonu videti igra Witcher 3, ki je sicer na voljo le za osebne računalnike in konzoli Playstation 4 in Xbox One:

Kaj pa pomanjkljivosti? Tisti, ki so Shadow že preizkusili, opozarjajo, da je za gladko igranje nujna ne le hitrejša internetna povezava od minimalne priporočene, ki mora nujno imeti tudi nizko latenco oziroma zakasnitev (odzivni čas - kako hitro se naprave na interneta odzovejo na poskus komunikacije), temveč tudi bližina enega od računalniških centrov, ki tvorijo podporno hrbtenico platforme Shadow (vir).

Na nekatere igre Shadow, sploh tekmovalne prek spleta, kjer je glavnega pomena zelo hiter reakcijski čas sodelujočih, še ni najbolj pripravljen, so opozorili nekateri uporabniki Shadow. Foto: Reuters

Precej kritik je predvsem v zadnjih tednih, ko je Shadow začel delovati v ZDA, letelo tudi na ceno mesečnega najema virtualne naprave, ki je po mnenju nekaterih previsoka. Drugi so Shadow branili z argumenti, da podobno zmogljiv računalnik, kot ga lahko uporablja naročnik storitve, stane okrog 1.500 evrov, kar pa je dražje od štiriletne naročnine na Shadow.

