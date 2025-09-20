Ob predstavitvi igralne konzole Nintendo Switch 2 je japonski proizvajalec videokonzol in iger na trg poslal tudi novo generacijo priljubljene dirkaške igre z najljubšim italijanskim vodovodarjem Mario Kart World. Igra ponuja zabavno večigralsko dogodivščino in prijetno druženje pred istim zaslonom ali prek spleta.

Če ste kdaj vklopili katerikoli Nintendo, ste skoraj zagotovo naleteli na Mario Kart. Prva igra, Super Mario Kart, je bila predstavljena leta 1992 za konzolo SNES, od takrat pa smo jih dobili še šestnajst za različne konzole, arkadne avtomate in mobitele, vključno z Mario Kart 8, ki je peta najbolj prodajana videoigra vseh časov in neposredni predhodnik aktualne različice.

V samem bistvu je Mario Kart dirkaška igra, v kateri kot eden od likov iz iger Mario Bros. tekmujemo po progah v majhnih avtomobilčkih, motorjih in štirikolesnikih, vmes pa lovimo kovančke in nadgradnje, ki nam bodisi dajo pospešek bodisi ustavijo ali upočasnijo naše konkurente. Ja, tako preprosto je in, ja, prav zaradi tega je tako zabavno.

Nasprotje realizma je zabava

Nekatere dirkaške igre, kot so serije Gran Turismo, Assetto Corsa, Forza Horizon in do neke mere tudi F1, merijo na čim bolj realistično občutje vožnje avtomobila po cesti. Njihovi programerji in oblikovalci imajo tudi redne stike z dirkači, nekateri tudi sami na dirkališču preizkušajo avtomobile, ki jih upodobijo v igrah. Te igre so precej zahtevne in igralec se mora kar potruditi, da ugotovi, kako s kontrolerjem upravljati avtomobil, ne da trči v druge avtomobile ali ograjo. Tako je prevoziti dva kroga v Assetto Corsa takoj po tem, ko si jo naložiš, precej dober dosežek in igralec običajno potrebuje veliko prakse, da začne prehitevati brez trčenja, kaj šele za zmage.

Mario Kart je nasprotje tega. Je preprosta igra, v kateri lahko zmagamo že, ko se prvič spustimo v dirko, saj so kontrole preproste, nadgradnje, ki jih pobiramo med dirko, pa nas lahko v nekaterih primerih (dobesedno) izstrelijo z zadnjega na prvo mesto. A tukaj je kleč – ravno tako hitro se lahko znajdemo tudi na repu kolone, saj te nadgradnje oziroma orodja/orožja v obliki želvic, banan, strel, siren, bomb … lahko zadenejo tudi nas.

Pet načinov igre za enoigralski način, ki ponujajo povsem drugačna doživetja. Medtem ko je pri Grand Prixu treba biti čim hitrejši, pri načinu bojevanja (Battle) zmagamo tako, da naberemo čim več kovancev ali pa drugim pokamo balone, spet nekaj drugačnega pa je Knockout Tour, kjer zadnjih nekaj izpade. Večino enoigralskih načinov je mogoče preizkusiti tudi z več igralci, bodisi proti soigralcem bodisi tako, da z njimi sodelujemo. Foto: Nintendo

Ni vse otročje lahko

Če površno igramo – s čimer ni prav nič narobe, ta igra je narejena tudi za to –, se vse skupaj zdi skoraj prelahko, otročje. To je najbrž tudi razlog, da je ta igra tako zelo všeč otrokom, pa čeprav se je tudi odrasli ne morejo naveličati. A pozorni dirkač bo na vsaki progi odkril skrivne poti in orodja, ki na pravih mestih lahko prinesejo izredno prednost, kar naredi igro precej bolj zanimivo za daljše igranje.

In seveda, cilj vsake videoigre je, da čim dlje igramo. Tukaj pride Mario Kart World najbolj do izraza. V nasprotju s prejšnjimi generacijami igre ne dobimo zgolj dirkališč, temveč odprt svet, v katerem so različne vrste cest in poti, polne "običajnega" prometa in raznovrstnih ovir. Te proge morda niso tako zabavne kot tematska dirkališča (smučišča, džungla, vodni park …), a so zanimiv dodatek in ponudijo možnost raziskovanja.

Donkey Kong ni brez razloga eden najbolj priljubljenih likov igre. Foto: Nintendo

Osnovni način igranja Mario Kart World je Grand Prix, kjer tekmuješ proti 24 drugim dejanskim ali AI-voznikom. Do osem igralcev lahko igra na isti konzoli (z določenimi omejitvami glede kontrolerjev), s še več igralci pa se lahko povežemo prek spleta. Z novim Switchem Mario Kart World omogoča tudi avdio- ali videoklepet s spletnimi soigralci, kar je zabavna funkcionalnost, a igre, kot je Mario Kart, je še zmeraj najbolje skupinsko igrati z istega kavča.

Fortnite z manj ubijanja

Poleg Grand Prixa lahko izberemo tudi Knockout Tour, ki je narejen po sistemu eliminacije, saj v vsakem krogu odpadejo zadnji štirje. Tako je igra nekoliko podobna Fortnitu, a z manj ubijanja, podobno tekmovalen način pa je tudi Battle Mode. Po mesecu dni preizkušanja se mi zdi običajno dirkanje še zmeraj najbolj zabavno. Deloma zato, ker je tako preprosto igrati z drugimi, deloma pa zato, ker še zmeraj odkrivam nove prijeme (drsanje po robovih, jaj!), ki jih je ta igra uvedla.

Priprave na štart dirke Foto: Nintendo

Velik vpliv na igralni užitek in priljubljenost igre imajo seveda tudi Mario, Luigi, Peach, Bowser in preostala druščina, ki je tako prikupna in zabavna kot zmeraj, z dosežki na dirkah pa ji odklepamo nove avtomobile in preobleke, kar popestri dogajanje. Vizualna podoba je povsem v duhu klasik, a na novi konzoli višja ločljivost in bolj žive barve sveta pustijo zelo pozitiven vtis.

Kot omenjeno, je Mario Kart World ekskluziva za Switch 2 in pri tem do konca izkoristi vse prednosti te konzole. Tako jo lahko igramo z zaslonom v rokah in kontrolerjema ob straneh, nato pa med igro preklopimo na namizni način in napravo odložimo na mizo ter odklopimo kontrolerja ali pa jo tudi odložimo v priklopno postajo, da se poveže v televizor, in odpeljemo v cilj na velikem zaslonu. Novi kontrolerji Joy-Con 2 so zelo haptični in kakovostno narejeni, tako da nas ne začnejo boleti prsti, ne glede na to, ali igramo z obema polovicama ali samo eno.

Nov način v Mario Kart World je tekmovanje med dirkališči, tako da se ne vrtimo zgolj v krogu, temveč odpeljemo en krog in nato dirkamo po avtocesti ob drugih, običajnih vozilih, tako da moramo poleg sotekmovalcev paziti tudi nanje. Foto: Nintendo

Za koga je igra Mario Kart World?

V nasprotju s filmskimi ocenami, kjer na koncu zastavim vprašanje, ali je film vreden ogleda, bom pri izboru videoiger poiskal samo take, ki so vredne igranja. Bom pa razložil, katere igralce bi ta igra najbolj navdušila. Mario Kart World je namenjen predvsem ljudem, ki igrajo občasno, in družinam, ki rade igrajo videoigre skupaj. Z osnovnim kontrolerjem Joy-Con 2 lahko igrata dva, na enem televizorju pa je podprtih do osem igralcev, kar bi moralo biti dovolj za večino članov razširjene družine, ki radi držijo v rokah joystick.

Kot omenjeno, je dostopnost igranja za vse starosti zgolj prva raven, saj se lahko poglobimo v Mario Kart World ter odkrijemo cel kup nepričakovanih in zabavnih reči. Dirkanje s temi karti še zmeraj ni tako realistično kot pri Gran Turismu, je pa, vsaj zame, veliko bolj zabavno.

S prerivanjem se daleč pride. Mario med Donkey Kongom, Baby Peachem in Bowserjem. Foto: Nintendo

Mario Kart World



Vrsta: dirkalna igra

Platforma: Nintendo Switch 2 (ekskluziva, nikoli ne bo na voljo na drugih platformah)

Studio: Nintendo

Cena: med 80 in 90 evri

Enostavčnica: Klasika v novi podobi, ki je odprla prostrani svet in ob tem ostala zabavna.

