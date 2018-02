Poglejte, kaj mu je za 360 evrov prodal spletni veletrgovec

Amazon, največji spletni trgovec, v tem času morda ni ravno idealen naslov za nakup zmogljivejših računalniških procesorjev. V zadnjih dneh je namreč več uporabnikov spleta potarnalo, da so naročili drag Intelov procesor Core i7 8700K, dobili pa starodaven čip z Intelovo nalepko ali pa celo kar prazno škatlo. Gre za ponavljajočo se prevaro, ki izkorišča veliko hibo Amazona.

Nalepka pravi, da gre za Intelov procesor, ki velja za enega najbolj zmogljivih ta hip in stane okrog 360 evrov. Brez nalepke dobimo Intelov procesor, ki danes za večino uporabnikov ni več vreden niti piškavega oreha. | Foto: Reddit/TheDivineHate

Uporabnik spletnega foruma Reddit TheDivineHate je na nemškem Amazonu (amazon.de) ta teden kupil procesor Core i7 8700K, ko ga je odprl, pa je takoj videl, da nekaj ni v redu, saj ni bil prave oblike. Ugotovil je, da je na procesorju pravzaprav nalepka z napisom Core i7 8700K, pod njo pa se je skrival procesor Intel Celeron D, ki je star že več kot 13 let in ga lahko danes kupimo za pet evrov.

Uporabnik TheThermalBain je na ameriškem Amazonu pred dnevi kupil enak procesor, a v nasprotju z nemškim kolegom ni dobil niti lažnega z novo nalepko, temveč kar prazno škatlo.

Amazon ni tisti, ki je v škatle s procesorji zapakiral antične čipe in prazen nič. To počnejo goljufi, ki od Amazona naročijo pravi procesor, ga zamenjajo z lažnim oziroma kar z zrakom, embalažo skoraj profesionalno zaprejo nazaj in jo pod pretvezo, da izdelka nočejo več oziroma da je z njim nekaj narobe, vrnejo Amazonu.

Večje ko je podjetje, večja je možnost napak

Pomemben podatek je, da sta oba zgoraj omenjena oškodovana uporabnika procesor naročila neposredno od Amazona, in ne od katerega od tretjih proizvajalcev, ki imajo na Amazonu svojo trgovino.

Ker ima Amazon kot največji spletni trgovec na svetu, kar zadeva prihodke in tržno kapitalizacijo podjetja, res ogromno prometa, se zato rado zgodi, da kakšno vračilo od prevarantov zdrsne skozi sito preverjanja izpravnosti. Amazon ga proda naprej novemu kupcu, ki nato na spletu objavlja prizore, kot sta zgornja.

Eden od zaposlenih pri Amazonu je na spletu po objavi fotografij z lažnim procesorjem razkril, da Amazonovo osebje, ki se ukvarja z vračili, v veliki večini primerov ne preverja, ali gre za ponaredek ali ne, temveč išče samo vidne poškodbe. Tudi Amazon v pravilniku o vračilih računalnikov, ki sicer ne kažejo znakov poškodb, navaja, da jih bo morda preizkusil (ni pa nujno). Foto: Reuters

Takšne prevare sicer niso nič novega. O tem smo brali že leta 2010, ko je veliki ameriški trgovec z računalniško opremo Newegg prodajal lažne procesorje Intel Core i7-920, Amazon pa je ob Intelovih večkrat razpošiljal tudi že lažne procesorje znamke AMD (leta 2015 in nato tudi lani).

Nekateri uporabniki drugim uporabnikom na spletu svetujejo, naj računalniške komponente na Amazonu morda raje kupujejo od tretjih prodajalcev, ki imajo na Amazonu odprto svojo spletno trgovino in za katere je Amazon samo posrednik.

Ti prodajalci imajo namreč veliko manj naročil kot Amazon in zato boljši nadzor nad pošiljkami, obenem pa je ob ogledu njihovih ocen (te jim na podlagi zadovoljstva s storitvijo podelijo stranke) zelo preprosto ugotoviti, kateri so vredni zaupanja in kateri ne.

