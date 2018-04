Slovenci in bitcoini: je vlak do bogastva že odpeljal?

Kdor želi imeti en bitcoin, lahko to stori na tri načine. Registrira se lahko na eni od spletnih borz s kriptovalutami in ga kupi z evri. Nekoga, ki že ima bitcoine, lahko prepriča, da mu enega pošlje. Nazadnje pa lahko en bitcoin poskusi "narediti" tudi sam s tako imenovanim rudarjenjem. Za to potrebuje le zmogljivo računalniško opremo in denar, s katerim bo plačal elektriko. V Sloveniji se to trenutno sicer ne izplača, saj bi glede na ceno bitcoina z rudarjenjem ustvarjali izgubo.