Bosta največja slovenska kriptomilijonarja kmalu še bogatejša?

Južnokorejski razvijalec videoiger Nexon se zanima za nakup borze s kriptovalutami Bitstamp, ki sta jo ustanovila Slovenca Nejc Kodrič in Damijan Merlak, je poročal medij Business Insider. Nexon naj bi bil za Bitstamp, katerega ustanovitelja spadata med deset najbogatejših Slovencev, pripravljen odšteti 350 milijonov ameriških dolarjev oziroma okrog 287 milijonov evrov.

Borzo s kriptovalutami Bitstamp sta Nejc Kodrič in Damijan Merlak ustanovila leta 2011. Leta 2013 sta jo zaradi toge slovenske zakonodaje preselila najprej v Veliko Britanijo in nato leta 2016 v Luksemburg, kjer ima sedež še danes. Bitstamp je po prometu in številu uporabnikov 13. največja borza s kriptovalutami na svetu. Foto: Matic Tomšič

Da bi Bitstamp lahko dobil novega lastnika - po zadnjih informacijah sta njegova največja delničarja še vedno Nejc Kodrič in Damijan Merlak, vsak ima v lasti 32-odstotni delež podjetja -, so tuji mediji pisali že marca, ko naj bi se za 330-milijonski odkup Bitstampa zanimal južnokorejski vlagatelj.

Zdaj se je po poročanju medija Business Insider, ki navaja tri vire blizu podjetja, za nakup "slovenske" borze s kriptovalutami ogrel veliki južnokorejski razvijalec videoiger Nexon. Po navedbah virov je za Bitstamp pripravljen ponuditi 350 milijonov ameriških dolarjev, kar znese okrog 287 milijonov evrov.

Soustanovitelja Bitstampa Nejc Kodrič (levo) in Damijan Merlak (desno) sta se na lestvici najbogatejših Slovencev za leto 2017 s premoženjem v višini 112 oziroma 122 milijonov evrov zavihtela na 8. oziroma 6. mesto. Foto: Planet TV / YouTube

Nexon pri nas ni ravno ime, ki bi ga poznal vsak, v Južni Koreji in na Japonskem pa slovi kot eden največjih akterjev na področju videoiger. Znan je predvsem po predelavah svetovno znanih naslovov, kot sta Counter Strike in FIFA, za južnokorejski in japonski trg ter po svojih številnih igrah za mobilne naprave.

Foto: Reuters Nexon ima kljub južnokorejskim koreninam sedež sicer v Tokiu na Japonskem. Nakup borze s kriptovalutami, kot je Bitstamp, za podjetje verjetno ne bi bila zgrešena naložba, saj prek Japonske poteka kar velik delež celotnega svetovnega trgovanja s kriptovalutami. Japonski jen je tudi klasična "fiat" valuta, ki se jo v kriptovalute zamenjuje pogosteje kot evro ali dolar (vir)

Podjetju Bitstamp smo poslali vprašanje, ali lahko morda potrdijo ali pa ovržejo navedbe medija Business Insider, da jim Nexon za selitev pod njihovo okrilje ponuja 350 milijonov ameriških dolarjev. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

