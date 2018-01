Izjemno: Slovenci v manj kot minuti in pol zaslužili 18 milijonov dolarjev

Slovensko zavarovalniško startup podjetje InsurePal je danes izvedlo javno prodajo svojih kriptožetonov oziroma svoje digitalne valute. Cilj je bil zbrati 18 milijonov dolarjev oziroma 14,7 milijona evrov v kriptovaluti ethereum, dosegli pa so ga v eni minuti in 20 sekundah.

Tako imenovani ICO, to je javna ponudba kriptožetonov, je podjetje InsurePal izvedlo z namenom pridobivanja kapitala za razvoj inovativne zavarovalniške platforme, ki bo temeljila na blockchainu oziroma tehnologiji veriženja podatkovnih blokov.

Na javni ponudbi je bil kupcem danes na voljo 201 milijon kriptožetonov IPL po ceni 0,1 ameriškega dolarja za žeton, kupiti pa jih je bilo mogoče s kriptovaluto ethereum oziroma ether.

InsurePalova javna ponudba kriptožetonov, ki je je bilo konec bliskovito, se v primerjavi s podobno uspešnimi uvršča med najhitrejše v zadnjem letu (preverite tole povezavo za primerjavo), je pa tudi do zdaj najuspešnejši slovenski ICO.

Kakšne so prednosti uporabe tehnologije blockchain v zavarovalništvu

Novo platformo za sklepanje zavarovanj želijo v podjetju InsurePal razviti zato, ker bo omogočila popolno transparentnost poslovanja in razbremenitev določenih področij poslovanja, ki so v zavarovalništvu danes stalnica.

Pristop z uporabo tehnologije veriženja podatkovnih blokov bo dober tako za zavarovanca kot zavarovalnice, so prepričani v podjetju InsurePal. Zavarovanec bo deležen bolj prilagojene in predvsem cenejše storitve, zavarovalnica pa bo med stranke lažje pridobila najmanj tvegan segment zavarovancev in se izognila morebitnim poskusom zavarovalniških goljufij.

Kaj bodo naredili z denarjem

Podjetje InsurePal bo del pridobljenih sredstev - teh je, če jih iz kriptovalute ether preračunamo v evre, kar 14,7 milijona - porabilo za razvoj zavarovalniške platforme, potrebujejo pa jih tudi za nadaljnje širjenje svoje znamke po družbenih omrežjih, pridobivanje različnih regulativnih dovoljenj in predvsem sklepanje mednarodnih poslovnih partnerstev.

ICO je bil šele začetek, načrtujejo namreč tudi globalno širitev znamke InsurePal.

"Usmerjeni smo v prihodnost, saj si želimo v čim krajšem času postati polno operativni in v naslednjih šestih mesecih razvoj spraviti tako daleč, da platformo ponudimo trgu. Pilotni projekt bo potekal v Veliki Britaniji, kjer smo že opravili pogovore z regulatorjem in deloma tudi sestavili ekipo," je povedal direktor in soustanovitelj InsurePala Matjaž Peterman ter dodal, da stremijo k širitvi platforme po celotni Evropi in kasneje tudi v ZDA

