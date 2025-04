Sprejemali so pologe v kriptovalutah in jih posojali naprej

12. junija 2022 je podjetje Celsius Network čez noč blokiralo vsa izplačila kriptovalut, njihove stranke – teh je bilo kar dva milijona – pa niso več mogle dostopati do kriptovalut v vrednosti skoraj pet milijard evrov, ki so jih imele naložene na platformi Celsius. Trg kriptovalut se je v odziv na dogajanje zrušil – bitcoin je takrat dosegel najnižjo ceno po več kot letu in pol.

Podjetje Celsius Network je takrat sicer upravljalo istoimensko decentralizirano finančno platformo, veljalo pa je za enega največjih posojilodajalcev v kriptovalutah na svetu. Čeprav ni bilo banka, je v grobem delovalo podobno, saj je sprejemalo pologe v kriptovalutah in jih nato posojalo naprej. Maja 2022 so upravljali več kot deset milijard premoženja v kriptovalutah (posojenega in položenega).

Obvestilo o blokadi izplačil na družbenem omrežju X:

.@CelsiusNetwork is pausing all withdrawals, Swap, and transfers between accounts. Acting in the interest of our community is our top priority. Our operations continue and we will continue to share information with the community. More here: https://t.co/CvjORUICs2 — Celsius (@CelsiusNetwork) June 13, 2022

Direktor je medije obtoževal, da lažejo

V podjetju so kot razlog za blokado izplačil navedli domnevne ekstremne pogoje na trgu kriptovalut, strankam pa niso predstavili nobene časovnice, kako oziroma ali sploh nameravajo nadaljevati poslovanje.

Celsius Network je sicer manj kot teden dni pred usodnim 12. junijem 2022 zagotavljal, da likvidnost platforme zaradi zanesljivega sistema kriznega upravljanja ni pod vprašajem. Ustanovitelj in direktor Celsius Network Alex Mashinsky je nekaj ur pred oznanilom o blokadi izplačil na Twitterju urednika spletne strani The Block Crypto celo obtožil, da širi dezinformacije, ker je ta namignil, da bi lahko imeli vlagatelji v Celsius Network težave z dvigi premoženja ali ga celo izgubili v celoti.

Krivdo je priznal. V ZDA ga želijo zapreti za dvajset let.

Podjetje Celsius Network je mesec dni po blokadi izplačil razglasilo bankrot. Sodišče je kasneje ugotovilo, da svojim strankam dolgujejo za približno 4,13 milijarde evrov v kriptovalutah.

Vlagatelji v kriptovalute so leta 2022 doživeli kar štiri "apokaliptične" dogodke: bankrot investicijskega sklada Three Arrows Capital, propad izposojevalnice kriptovalut Celsius Network, zlom omrežja Terra in kolaps kriptomenjalnice FTX. Foto: Guliverimage

Podjetje je kasneje oznanilo prestrukturiranje in ustanovitev podjetja za rudarjenje kriptovalute bitcoin, ki bo upnikom povrnilo izgubljena sredstva. Konec januarja 2024 so mednje začeli razdeljevati za slabe tri milijarde evrov sredstev (v kriptovaluti bitcoin).

Zoper Alexa Mashinskega, ki je septembra 2022, le dva meseca po razglasitvi bankrota, odstopil z mesta izvršilnega direktorja podjetja Celsius Network, je bila 13. julija 2023 na sodišču v New Yorku medtem vložena obtožnica, ki ga med drugim bremeni goljufije in neupravičenega bogatenja.

Mashinsky, ki je med operacijami podjetja Celsius Network pridobil premoženje v višini 42 milijonov evrov in še nekaj drobiža, se je decembra lani izrekel za krivega. Priznal je dve od sedmih kaznivih dejanj, ki mu jih v obtožnici očita newyorško tožilstvo. Poznavalci so takrat ugibali, da bi ga glede na resnost obtožb lahko doletela tudi do 30-letna zaporna kazen.

Alex Mashinsky prihaja na zaslišanje na sodišče v New Yorku, oktober 2023. Foto: Reuters

Ameriško ministrstvo za pravosodje je v začetku tega tedna nato objavilo 97-stranski memorandum, v katerem sodišču v New Yorku priporočajo, naj 59-letniku izreče dvajsetletno zaporno kazen.

To so utemeljili s povzetkom: "Sodišče bi moralo Alexandru Mashinskemu izreči dvajset let zapora kot pravično kazen za njegovo večletno kampanjo laži, ki je za seboj pustila milijardne izgube in na tisoče oškodovanih strank."