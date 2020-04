"Kaj je zdaj, idiot? Kako se je uresničila tvoja napoved?" je na družbenem omrežju Twitter nekdo osorno kritiziral marčevski zapis, v katerem je velepodjetnik Elon Musk ocenil, da bo število novih okužb s koronavirusom v ZDA do konca aprila blizu nič. Podobno ostrih komentarjev je še več, razlog zanje pa je Muskova goreča podpora sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa. Ne le, da ta v ZDA še vedno traja in se (še) ne umirja, državo je prizadela najhuje od vseh na svetu.

V Združenih državah Amerike so do zdaj zabeležili skoraj 1,05 milijona okužb s koronavirusom sars-cov-2. Toliko primerov skupaj nimajo Španija, Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija, ki se na lestvici držav, ki jih je novi koronavirus prizadel najbolj, uvrščajo takoj za ZDA. Umrlo je že več kot 60 tisoč Američanov, samo v torek več kot dva tisoč, je razvidno iz najnovejših podatkov o poteku epidemije.

Številke dokazujejo, da se je komentar, ki ga je Elon Musk na družbenem omrežju Twitter pustil 19. marca, ko je bilo v ZDA potrjenih okrog 10 tisoč okužb z novim koronavirusom, postaral zelo slabo.

Based on current trends, probably close to zero new cases in US too by end of April — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

Šef tovarne električnih avtomobilov Tesla in vesoljskega podjetja SpaceX je takrat zapisal, da bo število novih primerov okužb s koronavirusom v ZDA glede na takratne trende – za zgled je postavil Kitajsko – konec aprila najverjetneje blizu nič.

Danes jih je približno stokrat toliko kot 19. marca, na kar uporabniki Twitterja Elona Muska tudi sarkastično opozarjajo. "Bodimo pošteni – zmotil si se samo za ogromno številko," je zapisal eden od njih:

To be fair you were only off by a huge number. pic.twitter.com/QatNA26tQC — Ian Livingston (@islivingston) April 29, 2020

Vsak se lahko zmoti. Zakaj na Twitterju torej takšen pogrom nad Elonom Muskom?

Napoved, ki se je zdaj, ko je aprila konec, izkazala za zelo zgrešeno, sicer ni glavni razlog za kritičnost številnih uporabnikov Twitterja do Elona Muska. Podžgal jih je namreč nedavni začetek njegove kampanje zoper ukrepe ameriških oblasti za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Elon Musk je bil marca med drugim vpleten v neke vrste afero z ventilatorji za bolnike z boleznijo covid-19 na intenzivni negi. Najprej je prav 19. marca, na dan svoje kontroverzne izjave o poteku epidemije v ZDA, oznanil, da jih bodo izdelovali kar v Teslini tovarni, nato pa jih je, tako je zatrdil sam, okrog tisoč kupil in v ZDA pripeljal iz tujine. V bolnišnicah, kamor naj bi jih dostavil, so nato opozorili, da ventilatorjev niso prejeli oziroma da ni šlo za ventilatorje, temveč za naprave za predihavanje tipa BiPAP, ki bi lahko po opozorilih nekaterih zdravnikov še pospešile širjenje okužb s koronavirusom v bolnišnicah. Foto: Reuters

Musk je samo v torek objavil tri tvite, ki so po mnenju marsikoga zato, ker v ZDA še vedno divja epidemija bolezni covid-19, neprimerni za nekoga s takšnim dosegom, kot ga ima na Twitterju Elon Musk – sledi mu namreč 33,4 milijona uporabnikov.

Med drugim je v svojih objavah Musk tako pozval k "Takojšnji osvoboditvi Amerike!", vrnitvi svobode prebivalcem ZDA in pa pohvalil zvezno državo Teksas, ki v petek odpira restavracije in trgovine.

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Musk se je marsikomu zameril tudi zato, ker je delil psevdoznanstvene objave o koronavirusu (ena je bila celo odstranjena, ker je kršila pogoje YouTuba o lažnem poročanju) in se strinjal s komentarji znane podpihovalke teorij zarot.

19. marca je Musk sicer objavil še en kontroverzen tvit, ki se je prav tako postaral zelo slabo. Zapisal je namreč, da so otroci tako rekoč imuni na bolezen covid-19. Danes vemo, da to ne drži, saj so znani primeri, ko so po okužbi s koronavirusom umrli tako najstniki kot tudi dojenček.

Muskova tirada na družbenem omrežju Twitter je morda povezana s Teslo

Zakaj bi si človek, ki velja za sinonim za sodobnega vsestranskega znanstvenika in podjetnika, krnil ugled s z deljenjem psevdoznanstvenih objav in pozivanju k sprostitvi ukrepov, ki – kot se je izkazalo v precej državah – dokazano upočasnijo potek epidemije?

Razlog za to je morda Muskovo podjetje Tesla oziroma natančneje Teslina tovarna avtomobilov v kraju Freemont v ameriški zvezni državi Kalifornija.

Elon Musk se je marca močno boril, da ukrepi za zajezitev koronavirusa tovarne ne bi zaprli – vztrajal je, da gre za eno od ključnih dejavnosti in da mora obratovati še naprej. Popustil je 19. marca, na dan, ko je objavil tvit z napovedjo o poteku epidemije v ZDA.

Proizvodnja v tovarni električnih avtomobilov Tesla v Freemontu se je začasno ustavila 23. marca. Stoji tudi proizvodnja v Teslini newyorški tovarni, kjer izdelujejo strešnike s sončnimi celicami Solar Roof. Foto: Reuters

Ta teden so v Freemontu pričakovali ponoven zagon proizvodnje, a se zaradi podaljšanja lokalnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb to ne bo zgodilo vsaj do nedelje.

Skoraj poldrugi mesec trajajoče zaprtje tovarne skoraj zagotovo pomeni, da Tesli ne bo uspelo doseči cilja, ki so si ga zadali za leto 2020 – v dvanajstih mesecih izdelati pol milijona električnih avtomobilov.

