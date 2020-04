Odvetnik kazensko ovadil politike za sprehajanje ob Kolpi

Med ovadenimi so predsednik Borut Pahor, notranji minister Aleš Hojs in obrambni minister Matej Tonin.

Celjski odvetnik Boštjan Verstovšek je danes kazensko ovadil politike, ki so se pred dvema tednoma v času epidemije covida-19 brez zaščitne opreme in ob neupoštevanju socialne distance sprehajali ob reki Kolpi. Med ovadenimi so predsednik Borut Pahor, notranji minister Aleš Hojs in obrambni minister Matej Tonin.

Pahor ter ministra Hojs in Tonin so sredi aprila skupaj z vrhom slovenske vojske in policijo preverjali teren ob meji ter se skupaj zavzeli za podelitev posebnih pooblastil slovenski vojski, ki bi se na tem območju pridružila policiji.

V javnosti so veliko pozornosti pritegnile fotografije, iz katerih je razvidno, da delegacija ni upoštevala ukrepov, ki jih je vlada sprejela za zajezitev koronavirusa. Med drugim niso nosili zaščitnih mask, prav tako niso upoštevali varnostne razdalje, piše STA.

Povod za odločitev je bil tvit ministra Hojsa

Verstovšek je danes zoper vse, ki so bili tam prisotni, vložil kazensko ovadbo. Kot je pojasnil, o tem, da bi lahko šlo za kaznivo dejanje, sprva sploh ni razmišljal. Mnenje je spremenil po tistem, ko je minister Hojs na Twitterju izrazil pričakovanje, da bo policija zaradi kršenja vladnih odlokov kazensko ovadila udeležence petkovih in ponedeljkovih protestnih shodov, pri čemer naj bi za identifikacijo udeležencev uporabila javno objavljene slike v medijih in na družbenih omrežjih, piše STA.

"Če so protestniki storili kaznivo dejanje, potem so ga še toliko bolj ti politiki, to si upam trditi," je dejal celjski odvetnik. Prepričan je, da bi zelo težko nekdo odločil, da eno je kaznivo dejanje, drugo pa ne.

Vsem,ki sprasujete kaj je počela @policija_si danes v LJ in MB odgovarjam,da je popisala vecje stevilo zbranih,ki bodo oglobljeni.Prav tako bo vlozila ovadbe zoper organizatorje in udeležence,saj gre za kaznivo dejanje ogrozanja zdravja. Ne pricakujte pa,da bo ona vzrok nasilja! — Aleš Hojs (@aleshojs) April 27, 2020

Pricakujem,da bo @policija_si za identifikacijo vseh tistih,ki jih je,kot udelezence petkovih in danasnjih shodov,potrebno kazensko ovaditi,uporabila vse javno objavljene slike in prispevke medijev oz. socialnih omrežij!Večina drzavljanov skrbi za zdravje vseh in upošteva odloke! — Aleš Hojs (@aleshojs) April 27, 2020

Na zdravstvenem inšpektoratu prejeli več prijav v zvezi z dogodkom

Na zdravstvenem inšpektoratu so sicer v zvezi z dogodkom ob Kolpi prejeli več prijav zoper Pahorja, Hojsa, Tonina in druge, a kot so pojasnili, omenjeni niso kršili vladnega odloka. Drugi člen namreč določa, da se le ta ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb, so pojasnili na inšpektoratu.

Glede ukrepov v zvezi s protestniki nič novega

Na Generalni policijski upravi so medtem za pojasnili, da ni nič novega glede ukrepov policije proti udeležencem protestnih shodov, poroča STA.

Na policiji predlagajo postopek zaradi kršitve odloka o omejitvi gibanja proti 26 osebam. Foto: STA

Po ponedeljkovih protestih so policisti identitete nekaterih protestnikov, ki niso upoštevali njihovih opozoril, že predali na zdravstveni inšpektorat. Ta je v tem primeru prekrškovni organ, zaenkrat na policiji predlagajo postopek zaradi kršitve odloka o omejitvi gibanja proti 26 osebam.

Protestniki bi sicer lahko bili kaznovani tudi po 177. členu kazenskega zakonika, ki opredeljuje kaznivo dejanje širjenja nalezljive bolezni. Če bodo policisti v nadaljevanju postopka ugotovili, da so izpolnjeni elementi tega kaznivega dejanja ali kakšnega drugega kaznivega dejanja, se bodo "o pregonu posvetovali oz. uskladili s pristojnim tožilstvom". Sicer na policiji od razglasitve epidemije niso zabeležili suma kaznivega dejanja po 177. členu kazenskega zakonika, še poroča STA.